Unde sunt cele mai scumpe locuinţe cumpărate prin credit ipotecar şi cât plătesc românii pentru o casă
Unde sunt cele mai scumpe locuinţe cumpărate prin credit ipotecar şi cât plătesc românii pentru o casă
Bucureştiul şi Transilvania se află în fruntea clasamentului naţional al celor mai scumpe locuinţe achiziţionate prin credit ipotecar, cu valori medii de aproximativ 122.000 de euro pe imobil. La polul opus se situează Muntenia, unde preţul mediu al unei locuinţe cumpărate prin finanţare bancară depăşeşte cu puţin 90.000 de euro, potrivit unei analize realizate de brokerul online Ipotecare.ro.
Datele au la bază 25.336 de cereri de credit ipotecar procesate la nivel naţional în perioada ianuarie-septembrie 2026. Potrivit analizei, valoarea medie a unei locuinţe cumpărate prin credit ipotecar în România a fost de 105.080 de euro, în condiţiile în care creditul mediu accesat s-a apropiat de 75.000 de euro.
Cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Bucureşti-Ilfov, unde preţul mediu al unui imobil a ajuns la 122.062 de euro, iar valoarea medie a creditului ipotecar a depăşit 86.000 de euro. Situaţia este similară în Transilvania, unde locuinţele cumpărate prin credit au costat, în medie, 121.619 euro, iar împrumutul mediu s-a apropiat de 84.000 de euro.
Cele două regiuni sunt singurele în care preţul mediu al unei locuinţe achiziţionate prin credit depăşeşte 110.000 de euro, iar valoarea împrumutului este mai mare de 80.000 de euro.
Pe poziţia a treia se află Banatul, cu un preţ mediu de aproape 108.000 de euro şi un credit ipotecar mediu de aproximativ 76.000 de euro. Urmează Dobrogea, unde locuinţele au costat în medie 103.000 de euro, iar împrumuturile s-au situat în jurul valorii de 75.000 de euro.
În Oltenia, preţul mediu al unui imobil cumpărat prin credit ipotecar a fost de 100.003 euro, în timp ce valoarea medie a finanţării a ajuns la aproximativ 70.500 de euro.
Cele mai accesibile locuinţe au fost achiziţionate în Muntenia, unde preţul mediu a fost de puţin peste 90.000 de euro. Tot aici s-au înregistrat şi cele mai mici credite ipotecare, cu o valoare medie de 66.005 euro.
Veniturile influenţează valoarea creditelor
Clasamentul regional diferă însă atunci când vine vorba despre veniturile medii lunare declarate în cererile de creditare. Bucureştenii conduc şi la acest capitol, cu aproape 12.000 de lei pe solicitare, fiind urmaţi de locuitorii din Dobrogea, cu aproximativ 11.500 de lei, şi de cei din Transilvania, cu circa 10.500 de lei.
Veniturile mai ridicate din Dobrogea sunt explicate în principal prin câştigurile navigatorilor. În celelalte regiuni ale ţării, venitul mediu lunar înregistrat per cerere s-a situat între 9.000 şi 10.000 de lei.
O altă diferenţă importantă este dată de prezenţa codebitorilor. Cele mai mari ponderi se înregistrează în Transilvania şi Moldova, unde 44%-45% dintre solicitările de credit ipotecar includ şi un codebitor. La polul opus se află Dobrogea, cu 36%, în timp ce în Bucureşti-Ilfov procentul este de 39%.
Creditele pentru achiziţii domină piaţa ipotecară
În primele nouă luni din 2026, peste 84% dintre cererile de credit ipotecar analizate de Ipotecare.ro au fost destinate cumpărării unei locuinţe. Aproape 16% dintre solicitări au vizat refinanţarea unor împrumuturi existente.
Reprezentanţii brokerului consideră că diferenţele dintre regiuni reflectă nivelul de dezvoltare al pieţelor rezidenţiale locale, acolo unde preţurile mai mari ale locuinţelor determină şi accesarea unor credite cu valori mai ridicate.
Potrivit lui Laurenţiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro, piaţa ipotecară din România a continuat să se dezvolte în 2026, iar tot mai multe regiuni reduc decalajul faţă de principalele centre rezidenţiale ale ţării.
sursa: News.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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