Ce salarii ar urma să aibă șoferii de la noua companie de transport a administrației locale din Alba Iulia

Viitoarea companie publică de transport din Zona Urbană Funcțională Alba Iulia–Ciugud ar urma să aibă 105 angajați. Dintre ei, 77 ar fi conducători auto. Salariul brut bugetat pentru un șofer este de 8.493 lei pe lună.

Datele apar în Analiza de oportunitate pentru organizarea serviciului public de transport local, document elaborat sub semnătura primarului municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Studiul pornește de la experiența contractului cu un operator privat, în perioada 2021–2026. În document se vorbește despre „vulnerabilități majore” în continuitatea serviciului. Cea mai gravă a fost criza începută în iunie 2026, când albaiulienii au rămas fără transport public local peste șase săptămâni.

În studiu este și o sentință a Tribunalului Alba din 2 iulie 2026, care nu a deblocat imediat situația. Compensația bugetară pentru 2026 a ajuns la circa 24 de milioane de lei pe an.

Ca alternativă, în document se recomandă gestiunea directă, printr-un operator public intern, cu începere din 2027. Compania ar exploata o flotă de 40 de vehicule electrice (34 de autobuze și 6 microbuze), cumpărate din fonduri europene.

Cât vor câștiga șoferii

Cei 77 de șoferi bugetați sunt calculați astfel:

*38 de șoferi pentru programul de vârf și 35 pentru extravârf, la care se adaugă o rezervă de 4;

*o normă de 168 de ore pe lună, adică 2.016 ore pe an;

*salariul brut de 8.493 lei lunar, care costă angajatorul 9,93 milioane de lei pe an pentru toți șoferii, deci aproximativ 129.000 de lei pe șofer. Costul include contribuția asiguratorie pentru muncă, tichetele de masă, echipamentul de protecție, medicina muncii și sporurile modelate.

Salariul net ar fi, prin urmare, de ceva mai puțin de 5.000 de lei în mână.

În studiu se subliniază că programul ar putea fi inegal sau fracționat, cu un interval între vârful de dimineață și cel de după-amiază. Aceste condiții ar trebui trecute în contractul individual de muncă, iar candidații ar urma să fie informați din faza de recrutare. Intervalele dintre perioadele de condus nu sunt considerate automat timp liber neplătit.

Alte 28 de posturi în organigramă

În afara șoferilor, structura de personal cuprinde 28 de angajați, repartizați pe 15 categorii de funcții, de la directorul general, remunerat cu un salariu brut lunar de 15.000 lei, până la personalul de curățenie, cu 5.400 lei brut lunar. Cele mai mari salarii, după cel al directorului, revin personalului juridic și de resurse umane (9.500 lei), specialistului IT/ITS (9.076 lei) și coordonatorului de transport și dispecerilor (8.500 lei). Personalul tehnic, controlorii de bilete și celelalte categorii administrative beneficiază de salarii brute cuprinse între 6.500 și 8.400 lei lunar. Membrii personalului de pază și cel de curățenie ar urma să fie remunerați. cu 6.500 lei, respectiv 5.400 lei brut lunar.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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