Curier Județean

VIDEO | Aiudean de 31 de ani, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și a încercat să intre în curtea fostei partenere

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Aiudean de 31 de ani, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și a încercat să intre în curtea fostei partenere

Un aiudean de 31 de ani a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și a încercat să intre în curtea fostei partenere.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 noiembrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 1 noiembrie 2026, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul fostei sale partenere, în vârstă de 25 de ani, și ar fi încercat să intre în curtea imobilului, însă nu a reușit, adresându-i femeii cuvinte și expresii jignitoare. Astfel, acesta ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Aiud, la data de 26 octombrie 2026.

Sub supravegherea și coordonarea unității de parchet competente, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

2 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 minute

în

3 noiembrie 2026

De

2 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează marți, 3 noiembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Elevul fruntaș Ștefan Simescu de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a obținut Medalie de aur la etapa internațională a NEO Science Olympiad

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 minute

în

3 noiembrie 2026

De

Elevul fruntaș Ștefan Simescu de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a obținut Medalie de aur la etapa internațională a NEO Science Olympiad Performanță remarcabilă la disciplina fizică pentru elevul fruntaș Ștefan Simescu din clasa a X-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Acesta a obținut o medalie de aur […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Percheziții la Albac: Doi bărbați, reținuți de polițiști după ce ar fi întocmit și semnat documente false privind material lemnos deținut ilegal de o firmă

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

3 noiembrie 2026

De

Percheziții la Albac: Doi bărbați, reținuți de polițiști după ce ar fi întocmit și semnat documente false privind material lemnos deținut ilegal de o firmă Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au pus în executare 3 […]

Citește mai mult