VIDEO | Aiudean de 31 de ani, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și a încercat să intre în curtea fostei partenere

Aiudean de 31 de ani, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și a încercat să intre în curtea fostei partenere

Un aiudean de 31 de ani a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și a încercat să intre în curtea fostei partenere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 noiembrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 1 noiembrie 2026, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul fostei sale partenere, în vârstă de 25 de ani, și ar fi încercat să intre în curtea imobilului, însă nu a reușit, adresându-i femeii cuvinte și expresii jignitoare. Astfel, acesta ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Aiud, la data de 26 octombrie 2026.

Sub supravegherea și coordonarea unității de parchet competente, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

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