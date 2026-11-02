VIDEO | Noul magazin Lidl din Aiud se deschide în 20 noiembrie 2026. Al doilea supermarket din oraș al retailerului, aproape de inaugurare
Noul magazin Lidl din Aiud se deschide în 20 noiembrie 2026. Al doilea supermarket din oraș al retailerului, aproape de inaugurare
Locuitorii municipiului Aiud vor avea, începând cu 20 noiembrie 2026, un nou magazin Lidl. Noul supermarket, construit pe strada Transilvaniei nr. 156, se pregătește de deschidere, iar aprovizionarea cu marfă ar urma să înceapă din 16 noiembrie.
Deschiderea noului magazin vine după mai multe luni de lucrări, proiectul fiind în prezent aproape de finalizare.
Un pas important în pregătirea inaugurării a fost făcut în luna octombrie, când Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), prin Agenția pentru Protecția Mediului Alba, a emis Decizia nr. 9497 din 19 octombrie 2026, privind acordarea autorizației de mediu pentru funcționarea supermarketului.
Documentul reprezintă unul dintre ultimele demersuri administrative importante înainte de deschiderea oficială.
Al doilea magazin Lidl din Aiud
Noul supermarket este amplasat pe strada Transilvaniei, la numărul 156, și va deveni al doilea punct de lucru Lidl din municipiu, după magazinul deja existent pe aceeași arteră.
Investiția include construirea unui supermarket modern, cu regim de înălțime parter, bazine subterane, foraje proprii, amenajări rutiere pentru acces, o parcare generoasă și spații verzi.
Potrivit documentației tehnice, magazinul are o suprafață construită la sol de 2.164,50 de metri pătrați, aceeași fiind și suprafața construită desfășurată. Înălțimea construcției la cornișă este de 5,25 metri, iar înălțimea maximă ajunge la 7 metri.
Deschiderea programată pentru 20 noiembrie 2026 marchează extinderea prezenței retailerului german în municipiul Aiud și le va oferi locuitorilor o nouă opțiune pentru cumpărături.
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