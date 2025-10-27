FOTO | Fost elev al Școlii „Avram Iancu” din Alba Iulia, pe prima treaptă a podiumului la „Cupa României”. Flavius Giosa și partenera sa Maria au câștigat categoria Tineret Latino la dans sportiv

Fost elev al Școlii „Avram Iancu” din Alba Iulia, pe prima treaptă a podiumului la „Cupa României”

Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia și-a exprimat mândria față de performanțele foștilor elevi, după ce unul dintre aceștia a obținut rezultate remarcabile la nivel național.

În urmă cu o săptămână, la Craiova, s-a desfășurat competiția „Cupa României” la dans sportiv, un eveniment ce a reunit tineri dansatori din întreaga țară, demonstrând eleganță, ritm și pasiune.

Flavius Giosan, absolvent al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”, împreună cu partenera sa Maria Dobra, au cucerit titlul la categoria Tineret (16–18 ani) Latino, impresionând atât juriul, cât și publicul prezent.

Reprezentanții școlii au transmis felicitări celor doi dansatori, subliniind că Flavius și Maria sunt un exemplu de perseverență și dedicare pentru toți cei care își urmează pasiunile.

„Suntem mândri să vedem cum foștii noștri elevi își transformă visurile în realitate și le urăm mult succes în continuare!”, au transmis cadrele didactice ale Școlii „Avram Iancu”.

„Suntem fericiți să vă anunțăm că participarea de anul acesta la “Cupa Romaniei “ a fost un real succes!

Am caștigat cupa la Youth Latino ,vicecampioni la Youth Standard si doua perechi semifinaliste la Adulti Latino si Junior 2 Latino! 4 perechi care ne-au facut mandri si care ne-au reprezentat cu succes la Craiova unde in weekendul ce tocmai a trecut a avut loc “Cupa Romaniei” ,competitie de nivel inalt ,a doua ca valoare in tara dupa “Campionatul National al Romaniei”!” – au transmis reprezentanții Life is Dance, pe pagina de Facebook.

* Castigatorii Cupei la categoria Tineret(16-18 ani) Latino -Flavius Giosan si Maria Dobra!

* Vicecampioni la Cupa Romaniei la categoria Tineret (16-18 ani) Standard-Orzeiu David si Ioana Țipțer !

*Semifinalisti la categoria Junior 2 Latino-Locul 9-David Kovacs (DanceSpirit Timisoara) si Rebeca Voicu!

* Semifinalisti la categoria Adulti Latino -Locul 10 -Crețu Casian(Mirajul Dansului Sibiu) si Diana Dicu!!

Sursa foto: Life is Dance

