Rămâi conectat

Sport

FOTO: Reprezentanții clubului de dans sportiv Apulum Alba Iulia, rezultate deosebite la Târgu Mureș

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

în

De

Reprezentanții clubului de dans sportiv Apulum Alba Iulia au realizat rezultate deosebite la Târgu Mureș la Cupa „DanceArt”

Reprezentanții clubului de dans Apulum Alba Iulia au participat la Cupa „DanceArt” Târgu Mureș, o competiție tradițională ajunsă la a 14-a ediție. Sportivii din Cetatea Marii Uniri au obținut rezultate deosebite, atât la secțiunea perechi, cât și la individual, cu numeroase clasări pe podium.

Citește și: FOTO: Dansatorii de la „Apulum” Alba Iulia, rezultate excelente la Cupa „Potaissa” Turda

„Felicitări tuturor pentru talent, muncă și performanțe. Clubul de dans sportiv Apulum Alba Iulia continuă să reprezinte cu mândrie municipiul nostru pe ringurile de dans din țară”, au transmis oficialii Apulum Alba Iulia.

Rezultate: *Darius Cazan și Irina Sfartz, locul 2; *Andrei Cazan și Emma Ciurean, locul 2; *Denis Stănuș – Violeta Vingǎrzan locul 4; *Mihai Grama și Carla Hang, locul 1 și locul 4; *Matei Ștef și Sarah Petricele, locul 1; *David Hang și Eva Gligor, locul 4; *Eric Mihăilă și Rebecca Acatrinii, locul 6; *Rareș Popa Rare și Delia Bala, locul 6; *Clara Beatrice, locul 4; *Varvara Yepishkina, locul 6; *Karina Giurcă, locul 6; *Dalia Gherman, locul 7; *Raisa Maria Bora, locul 12; *Brianna Răcățăian, locul 17; *Alma Vârciu, locul 16; *Monica Marian, locul 14; *Eliza Matiaș, locul 12.

Apulum Alba Iulia este un club relativ nou apărut pe scena acestui sport deosebit, antrenor fiind Paul Alin Mărginean

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei) – medalie de aur la Campionatele Naționale de cros Under 16

Dan HENEGAR

Publicat

acum 21 de ore

în

26 octombrie 2025

De

Talentata atletă Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei) a cucerit medalie de aur la Campionatele Naționale de cros Under 16, competiția care s-a disputat în această perioadă la Poiana Stampei A fost al doilea titlu național la cros pentru eleva antrenorului Andras Gașpar. Campionatele Naționale Under 13, Under 14, Under 16 și Under 18 a avut loc […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Aproape 150 de participanți la ediția 2025 a Memorialul „Mihail Breaz” la șah, de la Alba Iulia: Lista câștigătorilor

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 21 de ore

în

26 octombrie 2025

De

Aproape 150 de participanți la ediția 2025 a Memorialul „Mihail Breaz” la șah, de la Alba Iulia: Lista câștigătorilor Sâmbătă, 25 octombrie 2025, Hotel Cetate din Alba Iulia a fost gazda competiției de șah rapid „Memorialul Mihail Breaz”. Competiția s-a desfășurat pe două secțiuni: jucători legitimați și jucători nelegitimați, reunind la start un total de […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Echipa AC „Mica Romă” Blaj – aur la naționalele de cros, Mihaela Blaga – vicecampioană națională!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 23 de ore

în

26 octombrie 2025

De

Echipa AC „Mica Romă” Blaj – aur la naționalele de cros Under 20, iar Mihaela Blaga a devenit vicecampioană națională la under 23! Două medalii naționale adjudecate de elevii antrenoarei Cristina Man la Campionatele Naționale de cros seniori, Under 20 și Under 23, disputate la Poiana Stampei (Suceava): aur cu echipa „Mica Romă” Blaj la […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Proiect de lege pentru românii cu datorii: Plafon minim de 3.000 de lei, protejat de popriri

Proiect de lege pentru românii cu datorii: Sumele sub 3.000 de lei ar putea fi protejate de popriri Un nou...
Actualitateacum 3 ore

Economistul Radu Georgescu: „2026 va fi un an infinit mai greu decât 2025. În următorii ani în România va fi un mare Halloween economic, politic și social”

Radu Georgescu: „2026 va fi un an infinit mai greu decât 2025. În următorii ani în România va fi un...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 14 ore

VIDEO | Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României

Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României Ultramaratonistul...
Ştirea zileiacum 15 ore

VIDEO | Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de lei, finanțat prin PNRR

Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 23 de minute

VIDEO | O stradă din Sebeș, transformată complet! Bloc de locuințe sociale, asfalt nou, parc și spații verzi, printre schimbări: ,,Altădată era plină de gunoaie”

O stradă din Sebeș, transformată complet! Bloc de locuințe sociale, asfalt nou, parc și spații verzi, printre schimbări: ,,Altădată era...
Curier Județeanacum 53 de minute

ITM Alba: AMENZI de 19.000 de lei și 38 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 20 – 24 octombrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii

ITM Alba: AMENZI de 19.000 de lei și 38 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 20 – 24...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 15 ore

FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș

Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil

Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj. Imperiul Habsburgic obliga 12 orașe transilvane să primească la iernat trupele imperiale

27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj La 27 octombrie, în 1687, era semnat Tratatul de la Blaj, prin...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

27 octombrie: Sfântul Dimitrie cel Nou sau Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, celebrat de creștinii ortodocși

După sărbătoarea Marelui Mucenic, pe 27 octombrie este celebrat Sfântului Dimitrie cel Nou sau Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, ale...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea