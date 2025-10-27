FOTO: Reprezentanții clubului de dans sportiv Apulum Alba Iulia, rezultate deosebite la Târgu Mureș

Reprezentanții clubului de dans sportiv Apulum Alba Iulia au realizat rezultate deosebite la Târgu Mureș la Cupa „DanceArt”

Reprezentanții clubului de dans Apulum Alba Iulia au participat la Cupa „DanceArt” Târgu Mureș, o competiție tradițională ajunsă la a 14-a ediție. Sportivii din Cetatea Marii Uniri au obținut rezultate deosebite, atât la secțiunea perechi, cât și la individual, cu numeroase clasări pe podium.

„Felicitări tuturor pentru talent, muncă și performanțe. Clubul de dans sportiv Apulum Alba Iulia continuă să reprezinte cu mândrie municipiul nostru pe ringurile de dans din țară”, au transmis oficialii Apulum Alba Iulia.

Rezultate: *Darius Cazan și Irina Sfartz, locul 2; *Andrei Cazan și Emma Ciurean, locul 2; *Denis Stănuș – Violeta Vingǎrzan locul 4; *Mihai Grama și Carla Hang, locul 1 și locul 4; *Matei Ștef și Sarah Petricele, locul 1; *David Hang și Eva Gligor, locul 4; *Eric Mihăilă și Rebecca Acatrinii, locul 6; *Rareș Popa Rare și Delia Bala, locul 6; *Clara Beatrice, locul 4; *Varvara Yepishkina, locul 6; *Karina Giurcă, locul 6; *Dalia Gherman, locul 7; *Raisa Maria Bora, locul 12; *Brianna Răcățăian, locul 17; *Alma Vârciu, locul 16; *Monica Marian, locul 14; *Eliza Matiaș, locul 12.

Apulum Alba Iulia este un club relativ nou apărut pe scena acestui sport deosebit, antrenor fiind Paul Alin Mărginean

