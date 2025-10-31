Cuplurile de aur din Sântimbru, sărbătorite la 50 de ani de căsătorie. Primar: „ ne-au atins inimile povestindu-și fiecare, frumoasa întâlnire”

Cuplurile de aur din Sântimbru, sărbătorite la 50 de ani de căsătorie

Primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa, a transmis un mesaj cu prilejul aniversării a 50 de ani de căsătorie pentru mai multe familii din localitate. Evenimentul a fost prilej de bucurie și recunoștință pentru cei care, de-a lungul unei jumătăți de secol, au dovedit că dragostea, credința și răbdarea pot învinge orice obstacol.

„Cuvintele sunt mult prea mărunte, ca să spună tot ce-i de spus….cu greu și cu bine, cu iertare, cu sacrificii, cu înțelegere, cu greutăți, cu bucurii, cu stăruință, dar mai ales cu CREDINȚĂ – au strâns 50 de minunați ani – de CĂSĂTORIE.

Și i-am sărbătorit astăzi pe sântimbrenii noștri, cu prețuire pentru exemplul care ne sunt.

Bineînțeles, ca de fiecare dată, ne-au atins inimile povestindu-și fiecare, frumoasa întâlnire.

Aniversare fericită dragii noștri și mulți mulți ani ! Doamne ajută” – a transmis edilul.

Primăria Sântimbru continuă astfel tradiția de a celebra cuplurile care au împlinit o jumătate de secol de conviețuire, oferind recunoaștere și respect pentru stabilitatea și valorile autentice pe care acești oameni le transmit generațiilor tinere.

