FOTO | Zeci de cupluri din Alba Iulia, celebrate la Nunta de Aur 2025. Primarul Gabriel Pleșa: „A fost o sărbătoare a comunității noastre, care știe să-și cinstească seniorii”
Comunitatea din Alba Iulia și-a cinstit seniorii la Nunta de Aur 2025: Primarul Gabriel Pleșa: „A fost o sărbătoare a comunității noastre, care știe să-și cinstească seniorii”
Zeci de cupluri din Alba Iulia au fost sărbătorite la „Nunta de Aur 2025”, eveniment dedicat celor care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Atmosfera a fost una emoționantă, cu multă nostalgie, dar și cu zâmbete și voie bună, în semn de respect pentru cei care au reușit să clădească relații trainice.
La eveniment a fost prezent și primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, care a dorit să fie alături de seniorii urbei în această zi specială.
Edilul a vorbit despre acest moment ca despre o adevărată sărbătoare a comunității, prin care Alba Iulia își cinstește seniorii și le arată recunoștința pentru exemplul oferit generațiilor mai tinere.
Redăm mai jos mesajul său postat pe rețelele sociale:
„La Nunta de Aur 2025, am trăit unul dintre acele momente rare și prețioase, care rămân pentru totdeauna în inimă. Am fost alături de cuplurile din Alba Iulia care au sărbătorit 50 de ani de căsnicie. 50 de ani de drum comun, de încercări, de bucurii și de iubire statornică.
M-am uitat în ochii dumneavoastră și am văzut emoția întâlnirii cu amintirile de altădată, am simțit bucuria de a fi împreună și recunoștința pentru tot ce ați construit în jumătate de secol. Fiecare poveste a dumneavoastră este o lecție de viață pentru noi toți, o dovadă că dragostea adevărată se clădește zi de zi, cu răbdare, cu respect și cu încredere.
A fost o sărbătoare a sufletului, cu zâmbete, muzică, nostalgie și voie bună. Dar, mai presus de toate, a fost o sărbătoare a comunității noastre, care știe să-și cinstească seniorii și să le mulțumească pentru exemplul pe care îl dau generațiilor tinere.
Vă mulțumesc din inimă pentru că ne-ați împărtășit bucuria și pentru că ne arătați că iubirea este cel mai frumos dar. Vă doresc sănătate, liniște și încă multe clipe împreună, cu aceeași căldură și lumină în suflet.”
