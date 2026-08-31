Sport

Cupa României, faza județeană: Dacic Blandiana, calificare la penalty-uri, Voința Beldiu – succes clar în derby-ul orgoliilor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 58 de minute

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Cupa României, faza județeană: Dacic Blandiana, calificare la penalty-uri, Voința Beldiu – succes clar în derby-ul orgoliilor!

În prima etapă a Cupei României, faza județeană, s-au disputat 5 partide, între formații din Liga 4, una singură tranșată după loviturile de departajare: Dacic Blandiana s-a impus la Șugag.

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Rezultate:

Hidro Mecanica Șugag – Dacic Blandiana 7-9 (după loviturile de departajare), Rapid CFR Teiuș – Voința Beldiu 2-5 (la Coșlariu), în duelul orgoliilor; Voința Stremț – Arieșul Apuseni Baia de Arieș 3-0; Inter Ciugud – Limbenii Limba 1-7; Târnavele Tiur – Recolta Crăciunel 4-0 (pe CIL Veza). Î

n faza a II-a (5/6 septembrie), vor intra celelalte șapte echipe din Liga 4. În optimile de finală (2027), se vor califica cele șase câștigătoare din faza a II-a plus cele zece echipe din Superliga AJF Alba.

Foto: Voința Beldiu

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