Cupa României, faza județeană: Dacic Blandiana, calificare la penalty-uri, Voința Beldiu – succes clar în derby-ul orgoliilor
Cupa României, faza județeană: Dacic Blandiana, calificare la penalty-uri, Voința Beldiu – succes clar în derby-ul orgoliilor!
În prima etapă a Cupei României, faza județeană, s-au disputat 5 partide, între formații din Liga 4, una singură tranșată după loviturile de departajare: Dacic Blandiana s-a impus la Șugag.
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Rezultate:
Hidro Mecanica Șugag – Dacic Blandiana 7-9 (după loviturile de departajare), Rapid CFR Teiuș – Voința Beldiu 2-5 (la Coșlariu), în duelul orgoliilor; Voința Stremț – Arieșul Apuseni Baia de Arieș 3-0; Inter Ciugud – Limbenii Limba 1-7; Târnavele Tiur – Recolta Crăciunel 4-0 (pe CIL Veza). Î
n faza a II-a (5/6 septembrie), vor intra celelalte șapte echipe din Liga 4. În optimile de finală (2027), se vor califica cele șase câștigătoare din faza a II-a plus cele zece echipe din Superliga AJF Alba.
Foto: Voința Beldiu
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