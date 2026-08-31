31 august – 1 septembrie 2026 | Caniculă, urmată de furtuni în România: Cod Galben în Alba și alte județe
Caniculă, urmată de furtuni în România: Cod Galben în Alba și alte județe
Noul episod de caniculă va fi urmat de furtuni în România.
Luni, 31 august 2026, județul Alba și alte zone din țară sunt sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de caniculă.
Vor urma furtuni în toată țara, la început de septembrie 2026.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei
Luni (31 august), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.
Notă: Marți și miercuri (1 și 2 septembrie), vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 1 septembrie, ora 01 – 1 septembrie, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ
și intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului
Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în noaptea de luni spre marți (31 august-1 septembrie) în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar pe parcursul zilei de marți (1 septembrie) în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40…50 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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