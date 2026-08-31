Cupa Județeană, rezultatele primei faze: Independența Cut, Spicul Bucerdea, Academia Șona 2 și Viitorul Pianu – calificate în etapa superioară



Cupa Județeană, a doua ediție, a debutat cu 4 jocuri contând pentru faza I, calificându-se mai departe Viitorul Pianu, Independența Cut, Spicul Bucerdea și Academia Șona 2.

Rezultate: Independența Cut – Mureșul Șibot 6-1, Olimpia Petrisat – Spicul Bucerdea 2-6 (singura victorie a oaspeților), Academia Șona 2 – ACS Sânmiclăuș 3-2; Viitorul Pianu – Mureșul Săliștea 7-1 (confruntarea echipelor nou-înființate).

În optimile de finală intră și celelalte 12 echipe participante: CS Ocna Mureș 2, Performanța Ighiu 2, AFC Micești 2, Olimpic Berghin, Mureșul Gâmbaș, Șoimii Ciumbrud, Gaz Metan Valea Lungă, ACS Crăciunel, Progresul Fărău, Viitorul Vama Seacă, Viitorul Răhău și Dacia Mihalț. În optimile de finală, duminică, 6 septembrie, la ora 17.00, echipele se vor împerechea după criteriul geografic și valoric. Începând cu sferturile de finală (vor avea loc în primăvara anului 2027) se vor împerechea prin tragere la sorți dintr-o singură urnă. Echipele din Liga 5 vor juca în Cupa Județeană fără a avea finalitate națională, finala urmând să aibă loc în deschiderea finalei Cupei României faza județeană. AJF Alba a luat o decizie remarcabilă prin organizarea acestei întreceri fotbalistice, la ediția inaugurală impunându-se ACS Crăciunel (în finală pe „Cetate” cu Viitorul Răhău), grupare care recent a disputat SuperCupa AJF (1-6 cu Viitorul Sântimbru).



Foto: Academia Șona

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