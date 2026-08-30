VIDEO | Policlinica din Ocna Mureș, modernizată printr-o investiție de 5 milioane de lei, prin PNRR

Policlinica din Ocna Mureș, modernizată printr-o investiție de 5 milioane de lei, prin PNRR

Primăria Ocna Mureș a finalizat lucrările de modernizare și eficientizare energetică a policlinicii din oraș, în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR. Investiția, în valoare de aproximativ 5 milioane de lei, a vizat reabilitarea completă a clădirii și modernizarea instalațiilor.

Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș, a explicat că proiectul a constat în refacerea instalației de încălzire, a instalației electrice și a rețelei de internet, precum și în anveloparea exterioară a clădirii și reabilitarea acoperișului.

În plus, în cadrul investiției au fost montate și panouri solare pentru apă caldă: „A fost un proiect prin PNRR, deci pe fonduri europene. A fost refăcută instalația de căldură, instalația electrică, tot ce înseamnă rețeaua de internet, anveloparea exterioară și inclusiv partea de acoperiș. Noi am făcut această investiție pentru că centralele vechi erau foarte energofage, iar prin această investiție s-au montat și panouri solare pentru apă caldă”, e explicat edilul din Ocna Mureș.

Silviu Vințeler: „Asigură permanența pentru tot ce este necesar în orașul Ocna Mureș”

Primarul a subliniat că în Policlinica din Ocna Mureș își desfășoară activitatea medici de familie, stomatologi și specialiști din mai multe domenii, care oferă consultații pacienților. Mai mult decât atât, în imobil funcționează și Centrul de Permanență: „Avem Centrul de Permanență care funcționează de la ora 15:00 până dimineața și asigură permanența pentru tot ce este necesar în orașul Ocna Mureș, pentru toate cazurile mai ușoare, iar cazurile mai complicate sunt trimise la Aiud”, a afirmat edilul.

Totodată, Policlinica din Ocna Mureș are o adresabilitate ridicată, fiind frecventată de un număr mare de pacienți. Aceștia au acces la mai multe specialități, printre care cardiologie și pediatrie. Cele mai multe consultații sunt decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, existând și unele servicii oferite contra cost.

Planurile de viitor pentru Policlinica din Ocna Mureș

Primarul Silviu Vințeler a precizat că administrația locală are în vedere noi investiții în privința policlinicii din oraș. Potrivit acestuia, există discuții cu Consiliul Județean Alba și cu Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia pentru extinderea secției externe care funcționează în fostul spital al orașului. Planurile vizează și înființarea a încă trei secții de specialitate.

La etajul al doilea al clădirii există discuții privind amenajarea unui spital de recuperare care să deservească locuitorii din zona Ocna Mureș – Aiud.

„Discuția cu Consiliul Județean și Spitalul Județean a fost să extindem secția externă care funcționează în vechiul spital al orașului. Acolo, la secția externă, avem trei secții: internă, ginecologie și pediatrie. Discuția cu directoarea Spitalului Județean și cu președintele Consiliului Județean a fost să extindem aceste trei secții și să mai înființăm încă trei secții de specialitate. Iar la etajul al doilea avem discuții pentru înființarea unui spital de recuperare pentru zona Ocna Mureș și Aiud”, a spus în final Silviu Vințeler, primarul din Ocna Mureș.

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