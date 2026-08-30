VIDEO | Policlinica din Ocna Mureș, modernizată printr-o investiție de 5 milioane de lei, prin PNRR
Policlinica din Ocna Mureș, modernizată printr-o investiție de 5 milioane de lei, prin PNRR
Primăria Ocna Mureș a finalizat lucrările de modernizare și eficientizare energetică a policlinicii din oraș, în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR. Investiția, în valoare de aproximativ 5 milioane de lei, a vizat reabilitarea completă a clădirii și modernizarea instalațiilor.
Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș, a explicat că proiectul a constat în refacerea instalației de încălzire, a instalației electrice și a rețelei de internet, precum și în anveloparea exterioară a clădirii și reabilitarea acoperișului.
În plus, în cadrul investiției au fost montate și panouri solare pentru apă caldă: „A fost un proiect prin PNRR, deci pe fonduri europene. A fost refăcută instalația de căldură, instalația electrică, tot ce înseamnă rețeaua de internet, anveloparea exterioară și inclusiv partea de acoperiș. Noi am făcut această investiție pentru că centralele vechi erau foarte energofage, iar prin această investiție s-au montat și panouri solare pentru apă caldă”, e explicat edilul din Ocna Mureș.
Silviu Vințeler: „Asigură permanența pentru tot ce este necesar în orașul Ocna Mureș”
Primarul a subliniat că în Policlinica din Ocna Mureș își desfășoară activitatea medici de familie, stomatologi și specialiști din mai multe domenii, care oferă consultații pacienților. Mai mult decât atât, în imobil funcționează și Centrul de Permanență: „Avem Centrul de Permanență care funcționează de la ora 15:00 până dimineața și asigură permanența pentru tot ce este necesar în orașul Ocna Mureș, pentru toate cazurile mai ușoare, iar cazurile mai complicate sunt trimise la Aiud”, a afirmat edilul.
Totodată, Policlinica din Ocna Mureș are o adresabilitate ridicată, fiind frecventată de un număr mare de pacienți. Aceștia au acces la mai multe specialități, printre care cardiologie și pediatrie. Cele mai multe consultații sunt decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, existând și unele servicii oferite contra cost.
Planurile de viitor pentru Policlinica din Ocna Mureș
Primarul Silviu Vințeler a precizat că administrația locală are în vedere noi investiții în privința policlinicii din oraș. Potrivit acestuia, există discuții cu Consiliul Județean Alba și cu Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia pentru extinderea secției externe care funcționează în fostul spital al orașului. Planurile vizează și înființarea a încă trei secții de specialitate.
La etajul al doilea al clădirii există discuții privind amenajarea unui spital de recuperare care să deservească locuitorii din zona Ocna Mureș – Aiud.
„Discuția cu Consiliul Județean și Spitalul Județean a fost să extindem secția externă care funcționează în vechiul spital al orașului. Acolo, la secția externă, avem trei secții: internă, ginecologie și pediatrie. Discuția cu directoarea Spitalului Județean și cu președintele Consiliului Județean a fost să extindem aceste trei secții și să mai înființăm încă trei secții de specialitate. Iar la etajul al doilea avem discuții pentru înființarea unui spital de recuperare pentru zona Ocna Mureș și Aiud”, a spus în final Silviu Vințeler, primarul din Ocna Mureș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Foto | Cei mai căutați 4 infractori din Alba: Condamnați pentru fapte grave, dar încă nu au fost prinși
Cei mai căutați 4 infractori din Alba: Condamnați pentru fapte grave, dar încă nu au fost prinși Mai mulți infractori din județul Alba, condamnați pentru fapte grave sau căutați în baza unor mandate de executare a pedepsei ori de arestare preventivă, figurează pe lista persoanelor urmărite la nivel național de Poliția Română. Jurnaliștii de la […]
5 ani și 4 luni de închisoare pentru exploatarea sexuală a unei minore: Tribunalul Alba a demontat, probă cu probă, mecanismul din spatele „afacerii”
5 ani și 4 luni de închisoare pentru exploatarea sexuală a unei minore: Tribunalul Alba a demontat, probă cu probă, mecanismul din spatele „afacerii” O relație de concubinaj, apartamente schimbate frecvent, anunțuri sexuale pe internet, telefoane folosite în comun, curse cu taxi și Bolt și bani cheltuiți la jocuri de noroc și pe droguri. Este […]
VIDEO | Parcări noi la Mirăslău pentru primărie și dispensar: 25 de locuri amenajate pentru cetățeni și angajați
Parcări noi la Mirăslău pentru primărie și dispensar: 25 de locuri amenajate pentru cetățeni și angajați După ce sediul Primăriei Mirăslău a fost complet renovat printr-un proiect finanțat din fonduri europene, prin PNRR, în valoare de aproximativ 3 milioane de lei, administrația locală pregătește mai multe locuri de parcare care să deservească atât locuitorii din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Blocul Național Sindical solicită Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE: „Capacități noi de producție și stocare sunt blocate”
Blocul Național Sindical solicită Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE: „Capacități noi de producție și stocare sunt blocate” Blocul...
Avertismentul transmis de Andrei Caramitru: ,,România are nevoie de 60 miliarde de euro anual ca să se finanțeze și refinanțeze. Cădem în management extern”
Avertismentul transmis de Andrei Caramitru: ,,România are nevoie de 60 miliarde de euro anual ca să se finanțeze și refinanțeze....
Știrea Zilei
Foto | Cei mai căutați 4 infractori din Alba: Condamnați pentru fapte grave, dar încă nu au fost prinși
Cei mai căutați 4 infractori din Alba: Condamnați pentru fapte grave, dar încă nu au fost prinși Mai mulți infractori...
VIDEO | Policlinica din Ocna Mureș, modernizată printr-o investiție de 5 milioane de lei, prin PNRR
Policlinica din Ocna Mureș, modernizată printr-o investiție de 5 milioane de lei, prin PNRR Primăria Ocna Mureș a finalizat lucrările...
Curier Județean
Foto | Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia, a câștigat titlul european la Campionatele Europene de Judo Ne-Waza 2026
Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia, a câștigat titlul european la Campionatele Europene de Judo Ne-Waza 2026 Judoka Laura...
Părerea tranșantă a unui antreprenor, după o discuție despre numărul de bugetari din Alba Iulia: „O administrație puternică are nevoie de o economie privată puternică”
Părerea tranșantă a unui antreprenor, după o discuție despre numărul de bugetari din Alba Iulia: „O administrație puternică are nevoie...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul Județean Alba
Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul...
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție de peste 22 de milioane de lei
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...