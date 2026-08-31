Reguli noi pentru tranzacțiile auto de la 1 septembrie 2026. Cumpărătorii trebuie să declare dacă au datorii înainte de a-și achiziționa un bun
Reguli noi pentru tranzacțiile auto de la 1 septembrie 2026. Cumpărătorii trebuie să declare dacă au datorii înainte de a-și achiziționa un bun
Începând cu 1 septembrie 2026, se schimbă regulile pentru cei care vor să-şi cumpere maşină. Contractele de vânzare-cumpărare vin acum cu rubrici noi şi restricţii pentru cei care au datorii la stat.
Începând cu 1 septembrie 2026, cei care vor să-și cumpere un autoturism trebuie să fie atenți la contractele pe care le semnează. Asta pentru că se schimbă formatul lor, ca urmare a modificărilor legislative care au fost făcute la începutul acestui an.
Acestea prevăd obligativitatea unei persoane, mai exact a unui cumpărător, de a declara dacă are datorii la stat înainte de a-și achiziționa un bun, o casă, un teren sau, în cazul de față, o mașină.
Contractul de vânzare-cumpărare a unui autoturism nu a mai fost actualizat de peste 10 ani, iar acum va fi introdusă rubrica dedicată situației fiscale a cumpărătorului și, de asemenea, noul contract va avea scris și termenul de 90 de zile, în care noul proprietar are obligativitatea de a transcrie dreptul de proprietate asupra mașinii. Înainte era un alt termen, respectiv de 30 de zile.
Doar pentru acest lucru nu a mai fost modificat tipul contractului. Noul contract se va folosi de marți, iar acesta va putea fi descărcat de pe site-ul Monitorului Oficial.
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