Actualitate

Reguli noi pentru tranzacțiile auto de la 1 septembrie 2026. Cumpărătorii trebuie să declare dacă au datorii înainte de a-și achiziționa un bun

Ioana Oprean

Publicat

acum 52 de minute

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Reguli noi pentru tranzacțiile auto de la 1 septembrie 2026. Cumpărătorii trebuie să declare dacă au datorii înainte de a-și achiziționa un bun

Începând cu 1 septembrie 2026, se schimbă regulile pentru cei care vor să-şi cumpere maşină. Contractele de vânzare-cumpărare vin acum cu rubrici noi şi restricţii pentru cei care au datorii la stat.

Începând cu 1 septembrie 2026, cei care vor să-și cumpere un autoturism trebuie să fie atenți la contractele pe care le semnează. Asta pentru că se schimbă formatul lor, ca urmare a modificărilor legislative care au fost făcute la începutul acestui an.

Acestea prevăd obligativitatea unei persoane, mai exact a unui cumpărător, de a declara dacă are datorii la stat înainte de a-și achiziționa un bun, o casă, un teren sau, în cazul de față, o mașină.

Contractul de vânzare-cumpărare a unui autoturism nu a mai fost actualizat de peste 10 ani, iar acum va fi introdusă rubrica dedicată situației fiscale a cumpărătorului și, de asemenea, noul contract va avea scris și termenul de 90 de zile, în care noul proprietar are obligativitatea de a transcrie dreptul de proprietate asupra mașinii. Înainte era un alt termen, respectiv de 30 de zile.

Doar pentru acest lucru nu a mai fost modificat tipul contractului. Noul contract se va folosi de marți, iar acesta va putea fi descărcat de pe site-ul Monitorului Oficial.

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