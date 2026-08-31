Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical, debutant și principal, din cadrul Direcției de Asistență Socială. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical, debutant și principal, din cadrul Direcției de Asistență Socială. Calendar și condiții de participare
Primăria municipiului Aiud, județul Alba,organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a două posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, respectiv:
– 1 funcție contractuală de execuție de asistent medical debutant (PL), din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Cabinete Medicale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud,
– 1 funcție contractuală de execuție de asistent medical principal (PL), din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Cabinete Medicale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de luni până vineri, în 2 schimburi săptămânale alternative.
Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidații care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant (PL), din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Cabinete Medicale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, sunt următoarele:
- studii postliceale sanitare, absolvite cu diplomă sau echivalentă, în specialitatea asistent medical generalist sau pediatrie;
- certificat de membru şi adeverinţă pentru participare la concurs, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu viza pe anul în curs, conform Hotărârii nr. 35/2015 a OAMGMAMR;
- autorizație de liberă practică implicit asigurare de răspundere civilă valabilă în anul 2026.
Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidații care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal (PL), din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Cabinete Medicale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, sunt următoarele:
- studii postliceale sanitare, absolvite cu diplomă sau echivalentă, în specialitatea asistent medical generalist sau pediatrie;
- vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
- certificat de atestare pentru gradul principal;
- certificat de membru şi adeverinţă pentru participare la concurs, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu viza pe anul în curs, conform Hotărârii nr. 35/2015 a OAMGMAMR;
- autorizație de liberă practică implicit asigurare de răspundere civilă valabilă în anul 2026.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:
- Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 22.09.2026, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.
- Data, ora şi locul desfăşurării probei interviu: 25.09.2026, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.
- Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 31.08.2026 – 11.09.2026, ora 13:30.
Dosarele de concurs se verifică la Compartimentul Resurse umane, Control intern și se depun pentru înregistrare la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, conform calendarului de concurs.
Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud, pe site-ul www.aiud.ro. și se publică pe portalul posturi.gov.ro.
Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Apel pentru familia îndoliată a tânărului din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier: ,,Haideți să fim uniți și să îi arătăm familiei lui Denis că nu este singură în această durere”
Apel pentru familia îndoliată a tânărului din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier: ,,Haideți să fim uniți și să îi arătăm familiei lui Denis că nu este singură în această durere” Denis Morea, un tânăr din Vințu de Jos, și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier produs pe DN 67 […]
Foto | Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția a XV-a, și-a desemnat câștigătorii: Lista
Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția a XV-a, și-a desemnat câștigătorii: Lista Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția a XV-a, desfășurată pe terenurile Tenis Pro Lincă din Alba Iulia, și-a desemnat câștigătorii, duminică, 30 august 2026. La competiție au participat mai mulți tineri veniți din mai multe orașe din România. Rotary Club Alba […]
Foto | Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia, a câștigat titlul european la Campionatele Europene de Judo Ne-Waza 2026
Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia, a câștigat titlul european la Campionatele Europene de Judo Ne-Waza 2026 Judoka Laura Bogdan a câștigat titlul european la seniori la categoria -52 kg în cadrul Campionatelor Europene de Judo Ne-Waza 2026, desfășurate la Riga, Letonia. Performanța remarcabilă a fost obținută sâmbătă, 29 august 2026, completând o zi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Reguli noi pentru tranzacțiile auto de la 1 septembrie 2026. Cumpărătorii trebuie să declare dacă au datorii înainte de a-și achiziționa un bun
Reguli noi pentru tranzacțiile auto de la 1 septembrie 2026. Cumpărătorii trebuie să declare dacă au datorii înainte de a-și...
31 august – 1 septembrie 2026 | Caniculă, urmată de furtuni în România: Cod Galben în Alba și alte județe
Caniculă, urmată de furtuni în România: Cod Galben în Alba și alte județe Noul episod de caniculă va fi urmat...
Știrea Zilei
Foto | Cei mai căutați 4 infractori din Alba: Condamnați pentru fapte grave, dar încă nu au fost prinși
Cei mai căutați 4 infractori din Alba: Condamnați pentru fapte grave, dar încă nu au fost prinși Mai mulți infractori...
VIDEO | Policlinica din Ocna Mureș, modernizată printr-o investiție de 5 milioane de lei, prin PNRR
Policlinica din Ocna Mureș, modernizată printr-o investiție de 5 milioane de lei, prin PNRR Primăria Ocna Mureș a finalizat lucrările...
Curier Județean
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical, debutant și principal, din cadrul Direcției de Asistență Socială. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical, debutant și principal, din...
Apel pentru familia îndoliată a tânărului din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier: ,,Haideți să fim uniți și să îi arătăm familiei lui Denis că nu este singură în această durere”
Apel pentru familia îndoliată a tânărului din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier: ,,Haideți să...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD se opune tăierii burselor sociale în perioada vacanței școlare și va contesta Hotărârea de Guvern în instanță
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD se opune tăierii burselor sociale în perioada vacanței școlare și va contesta Hotărârea...
Comunicat de presă | Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul Județean Alba
Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...