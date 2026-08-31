Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical, debutant și principal, din cadrul Direcției de Asistență Socială. Calendar și condiții de participare

Primăria municipiului Aiud, județul Alba,organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a două posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, respectiv:

– 1 funcție contractuală de execuție de asistent medical debutant (PL), din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Cabinete Medicale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud,

– 1 funcție contractuală de execuție de asistent medical principal (PL), din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Cabinete Medicale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de luni până vineri, în 2 schimburi săptămânale alternative.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidații care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant (PL), din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Cabinete Medicale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, sunt următoarele:

studii postliceale sanitare, absolvite cu diplomă sau echivalentă, în specialitatea asistent medical generalist sau pediatrie;

certificat de membru şi adeverinţă pentru participare la concurs, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu viza pe anul în curs, conform Hotărârii nr. 35/2015 a OAMGMAMR;

autorizație de liberă practică implicit asigurare de răspundere civilă valabilă în anul 2026.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidații care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal (PL), din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Cabinete Medicale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, sunt următoarele:

studii postliceale sanitare, absolvite cu diplomă sau echivalentă, în specialitatea asistent medical generalist sau pediatrie;

vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;

certificat de atestare pentru gradul principal;

certificat de membru şi adeverinţă pentru participare la concurs, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu viza pe anul în curs, conform Hotărârii nr. 35/2015 a OAMGMAMR;

autorizație de liberă practică implicit asigurare de răspundere civilă valabilă în anul 2026.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 22.09.2026, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Data, ora şi locul desfăşurării probei interviu: 25.09.2026, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 31.08.2026 – 11.09.2026, ora 13:30.

Dosarele de concurs se verifică la Compartimentul Resurse umane, Control intern și se depun pentru înregistrare la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, conform calendarului de concurs.

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud, pe site-ul www.aiud.ro. și se publică pe portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Secțiune Știri sub articolul principal