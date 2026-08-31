Apel pentru familia îndoliată a tânărului din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier: ,,Haideți să fim uniți și să îi arătăm familiei lui Denis că nu este singură în această durere”

Denis Morea, un tânăr din Vințu de Jos, și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier produs pe DN 67 C, între localitățile Laz și Căpâlna, duminică, 30 august 2026.

,,Fiecare dintre noi poate ajuta”

Apropiații lui au făcut un apel pentru comunitatea locală în încercarea de a sprijini familia îndoliată în aceste momente grele:

,,Apel pentru familia îndoliată a lui Morea Denis. Am discutat cu membrii familiei lui Denis , precum și cu soția lui, Georgiana, și am decis să facem acest apel către toți cei care l-au cunoscut.

În aceste momente cumplite, familia lui Denis trece printr-o durere pe care cuvintele cu greu o pot descrie. Din păcate, în urma tragicului accident, Denis a plecat dintre noi mult prea devreme, lăsând în urmă familia, soția și toți oamenii care l-au iubit și apreciat.

Fiecare dintre noi poate ajuta. Nu contează dacă ai fost un prieten apropiat, un coleg, o cunoștință sau doar ai avut ocazia să îl cunoști pe Denis.

Vă rugăm, pe toți cei care l-ați cunoscut pe Denis Morea, să fiți alături de familia lui în aceste momente atât de grele. Orice donație, indiferent de sumă, poate însemna un ajutor pentru familie în perioada care urmează.

Dacă nu puteți contribui financiar, vă rugăm să distribuiți această postare cât mai departe. O simplă distribuire poate face ca mesajul să ajungă la cineva care poate ajuta.

Contul soției lui Denis – Georgiana Vasilca

IBAN BT: RO60BTRLRONCRT0CK3064901

Nume: Vasilca Georgiana

Haideți să fim uniți și să îi arătăm familiei lui Denis că nu este singură în această durere.

Odihnește-te în pace, Denis.”, se arată în mesajul publicat de un apropiat pe o rețea de socializare.

Denis iubea motocicletele și juca fotbal la clubul Spicul Daia Română

Tânărul din Vințu de Jos avea doar 28 de ani și, pentru o perioadă, a locuit în satul Vurpăr din comună. Acesta era pasionat de motociclete și făcea parte din echipa de fotbal Spicul Daia Română, pentru care a evoluat în prima etapă și s-a aflat în lot timp de trei sezoane.

Din nefericire, pasiunea sa s-a transformat într-o tragedie, iar viața i-a fost curmată mult prea devreme în urma accidentului.

,,Cu profundă tristețe și durere în suflet, clubul nostru anunță trecerea în neființă a jucătorului nostru, Denis Morea, în urma unui tragic accident rutier de motocicletă, petrecut în această dimineață. Suntem profund îndurerați de această pierdere și transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și celor dragi lui Denis. În aceste momente cumplite, gândurile și inimile noastre sunt alături de familia lui. Clubul va fi alături de ei și îi va sprijini în aceste clipe atât de grele. Denis va rămâne mereu în inimile noastre și în memoria clubului.”, se arată în mesajul publicat de echipa de fotbal Spicul Daia Română.

Cum s-a produs accidentul

Din verificările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din comuna Vințu de Jos, în timp ce conducea o motocicletă, pe DN 67 C, la kilometrul 134, pe direcția de mers Sebeș- Șugag, ar fi pierdut controlul asupra acesteia, intrând în coliziune cu parapetul metalic amplasat pe marginea părții carosabile.

În urma accidentului, din nefericire, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare efectuate de către echipajele medicale, fiind declarat decesul acestuia.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

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