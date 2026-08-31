Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD se opune tăierii burselor sociale în perioada vacanței școlare și va contesta Hotărârea de Guvern în instanță

PSD se opune deciziei Guvernului condus de Ilie Bolojan de a elimina acordarea burselor sociale pentru elevi în perioada vacanței, o măsură care afectează copiii proveniți din familiile cu venituri reduse.

În România, aproximativ 3 din 10 copii se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar peste 1,1 milioane de copii sunt în această situație. Pentru multe dintre aceste familii, bursa socială nu reprezintă doar un venit suplimentar, ci un sprijin necesar pentru acoperirea unor cheltuieli de bază: hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte și alte produse de strictă necesitate.

Copiii au nevoie de aceste lucruri pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada vacanțelor școlare. Situația materială a unei familii nu se schimbă odată cu încheierea cursurilor, iar problemele cu care se confruntă copiii vulnerabili nu intră în vacanță.

„Este greșit ca economiile bugetare să fie făcute tocmai pe seama copiilor care provin din familiile cu cele mai mici venituri. În spatele fiecărei burse sociale se află un copil și o familie pentru care acești bani pot conta enorm. Guvernul trebuie să caute soluții pentru reducerea risipei și pentru o mai bună administrare a banului public, nu să taie sprijinul acordat celor mai vulnerabili”, a spus președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan.

PSD se opune acestei măsuri și va contesta în instanță Hotărârea de Guvern după adoptarea acesteia.

Copiii României au nevoie de sprijin, de șanse egale și de măsuri care să îi ajute să depășească situațiile dificile în care se află, nu de noi tăieri care să adâncească diferențele sociale.

Comunicat de presă,

PSD Alba

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