Foto | Cei mai căutați 4 infractori din Alba: Condamnați pentru fapte grave, dar încă nu au fost prinși
Cei mai căutați 4 infractori din Alba: Condamnați pentru fapte grave, dar încă nu au fost prinși
Mai mulți infractori din județul Alba, condamnați pentru fapte grave sau căutați în baza unor mandate de executare a pedepsei ori de arestare preventivă, figurează pe lista persoanelor urmărite la nivel național de Poliția Română.
Jurnaliștii de la ziarulunirea.ro au realizat un top al celor mai periculoși infractori din județul Alba care sunt în prezent urmăriți, în funcție de gravitatea faptelor pentru care sunt cercetați sau condamnați și de pedepsele primite, potrivit informațiilor publicate de Poliția Română.
Anghel Nicolae Ciprian
- Pe numele acestuia există un mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Italia, pentru omor. Acesta este domiciliat în Teiuș.
Purcaru Ionel
- Este condamnat la 5 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de droguri. Este domiciliat în Alba Iulia, iar pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.
Aloman Andrin
- Este condamnat la 5 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Este domiciliat în Alba Iulia, iar pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.
Vlaic Ioan Alin
- Este condamnat la 4 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, în cazul său fiind menționate infracțiuni economice.
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