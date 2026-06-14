VIDEO: ACS Crăciunel a câștigat Cupa Județeană, prima ediție! Dublă Duca, de senzație, pentru trofeul adjudecat în finala cu Viitorul Răhău, scor 2-1 (2-1), pe „Cetate”
ACS Crăciunel a câștigat Cupa Județeană, prima ediție! Dublă Duca, de senzație, pentru trofeul adjudecat în finala cu Viitorul Răhău, scor 3-1 (2-1)
ACS Crăciunel a câștigat Cupa Județeană, prima ediție, o dublă Alexandru Duca, de senzație, pentru trofeul adjudecat în finala cu Viitorul Răhău, 3-1 (2-1), pe „Cetate”
Citește și: VIDEO: ACS Crăciunel – Viitorul Răhău, finala Cupei Județene, pe „Cetate”! Duminică, prima ediție a competiției organizate în premieră de AJF Alba
ACS Crăciunel a câștigat Cupa Județeană, prima ediție! Dublă Duca, de senzație, pentru trofeul adjudecat în finala cu Viitorul Răhău, scor 3-1 (2-1).
Echipa de pe Târnava Mare l-a avut pe Dan Duca cel mai bun jucător, acesta fiind desemnat MVP-ul întâlnirii, Pe „Cetate”, ACS Crăciunel – Viitorul Răhău, finala Cupei Județene, prima ediție, a deschis o zi specială a fotbalului amator din Alba.
Două galerii entuziaste, cu mesaje de susținere „Mici pe hartă, mari pe teren, Luptați pentru ACS Crăciunel”, respectiv „Forza copiilor, Valea Frumoasei”, cu pătrunderea protagoniștilor pe teren însoțiți de copii, plus intonarea Imnului Național al României, au fost ingredientele startului de joc, în prezența a peste 500 de spectatori.
Duca (18) a finalizat cu stil, șut în diagonală dintr-o lovitură liberă, deschizând scorul spre bucuria entuziaștilor fani. O dublă senzațională reușită de atacantul „albaștrilor”, Dan Duca, vârful care a marcat al doilea gol (27), direct din corner de pe flancul drept.
Două galerii entuziaste, cu mesaje de susținere „Mici pe hartă, mari pe teren, Luptați pentru ACS Crăciunel”, respectiv „Forza copiilor, Valea Frumoasei”, cu pătrunderea protagoniștilor pe teren însoțiți de copii, plus intonarea Imnului Național al României, au fost ingredientele startului de joc, în prezența a peste 500 de spectatori.
Nefericitul goalkeeper Marcel Căta, l-a înlocuit pe portarul titular, plecat în străinătate cu probleme de serviciu. Tuturaș (38), cu o nouă execuție superbă, de la 35 de metri, din lovitură liberă, a redus ecartul, candidând la premiul cuvenit celul mai spectaculos gol. O primă repriză cu 3 execuții minunate, din faze fixe, un meci început pe soare (actul întâi) și încheiat cu o repriză de ploaie. Pe măsura trecerii timpului, firesc, chestiunea pregătirii fizice și-a pus amprenta.
În minutul 90+3, C. Baba a parafat rezultatul final, după o fază de situație 2 contra 1 cu portarul advers, o pasă de la rezerva Oțel.
Arbitri L. Șipoș (Ocna Mureș), Cl. Dorobanțu (Cugir), Elisabeta Sunzuiană (Alba Iulia), rezervă C. Brînză (Alba Iulia) Observatori Al. Rojneai (Alba Iulia), C. Iancu (Zlatna)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Pe „Cetate”, Sărbătoarea fotbalului județean 2026 | Festivitate AJF Alba: campioane, laureați, golgheteri și premii fair play
Pe „Cetate”, Sărbătoarea fotbalului județean 2026 | Festivitate AJF Alba: campioane, laureați, golgheteri și premii fair play Pe „Cetate”, Sărbătoarea fotbalului județean 2026 | Festivitate AJF Alba: campioane, laureata, golgheteri și premii fair play, eveniment care celebrează performerii fotbalului amator din județ Citește și: Dragoș Militaru, antrenor CSM Unirea Alba Iulia, după decepția din barajul […]
Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu Mureș, baraj pentru promovarea în Liga 3 | Campioana din Alba, primul meci în deplasare, în 20 iunie
Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu Mureș, baraj pentru promovarea în Liga 3. Primul meci în deplasare, în Mureș, sâmbătă, 20 iunie Formația din Galtiu va întâlni în barajul de promovare, 20 și 27 iunie, primul meci în deplasare, la Nazna (Sâncraiu de Mureș), reprezentanta județului Mureș, pe Academica Târgu Mureș. În lotul mureșenilor se […]
Primarul Gabriel Pleșa după ce CSM Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în Liga 2 „Vor fi schimbări majore, deocamdată Băbuțan rămâne în club, nu pe partea sportivă”
Primarul Gabriel Pleșa după ce divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în Liga 2: „Vor fi schimbări majore, deocamdată Băbuțan rămâne în club, nu pe partea sportivă” CSM Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în Liga 2, pentru al doilea an consecutiv! Un nou sezon irosit a provocat o furtună în clubul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sanitas amenință cu greva generală: „În cazul în care cerințele nu vor fi îndeplinite” spitalele ar putea intra în blocaj
Sanitas amenință cu greva generală: „În cazul în care cerințele nu vor fi îndeplinite” spitalele ar putea intra în blocaj...
PSD și-a exprimat interesul pentru a face parte din guvernul Veștea: ,,Ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare”
PSD și-a exprimat interesul pentru a face parte din guvernul Veștea: ,,Ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare” PSD...
Știrea Zilei
VIDEO | Prima reacție a parlamentarilor PNL din Alba după nominalizarea lui Veștea: Ce spun deputatul Florin Roman și senatorul Claudiu Răcuci
Prima reacție a parlamentarilor PNL din Alba după nominalizarea lui Veștea: Ce spun deputatul Florin Roman și senatorul Claudiu Răcuci...
Rețeaua de internet dintr-un sat din Alba, vandalizată și distrusă. Primăria comunei anunță ca fapta se pedepsește cu dosar penal
Rețeaua de internet dintr-un sat din Alba, vandalizată și distrusă. Primăria comunei anunță ca fapta se pedepsește cu dosar penal...
Curier Județean
FOTO | Cea mai romantică poveste de la Alba Fest 2026: O fană și-a cunoscut iubitul printr-un story și o piesă semnată de Holy Molly
Cea mai romantică poveste de la Alba Fest 2026: O fană și-a cunoscut iubitul printr-un story și o piesă semnată...
14 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...