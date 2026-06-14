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VIDEO: ACS Crăciunel a câștigat Cupa Județeană, prima ediție! Dublă Duca, de senzație, pentru trofeul adjudecat în finala cu Viitorul Răhău, scor 2-1 (2-1), pe „Cetate”

Dan HENEGAR

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ALBA FEST 2026

ACS Crăciunel a câștigat Cupa Județeană, prima ediție! Dublă Duca, de senzație, pentru trofeul adjudecat în finala cu Viitorul Răhău, scor 3-1 (2-1)

ACS Crăciunel a câștigat Cupa Județeană, prima ediție, o dublă Alexandru Duca, de senzație, pentru trofeul adjudecat în finala cu Viitorul Răhău, 3-1 (2-1), pe „Cetate”

Citește și: VIDEO: ACS Crăciunel – Viitorul Răhău, finala Cupei Județene, pe „Cetate”! Duminică, prima ediție a competiției organizate în premieră de AJF Alba

ACS Crăciunel a câștigat Cupa Județeană, prima ediție! Dublă Duca, de senzație, pentru trofeul adjudecat în finala cu Viitorul Răhău, scor 3-1 (2-1).

Echipa de pe Târnava Mare l-a avut pe Dan Duca cel mai bun jucător, acesta fiind desemnat MVP-ul întâlnirii, Pe „Cetate”, ACS Crăciunel – Viitorul Răhău, finala Cupei Județene, prima ediție, a deschis o zi specială a fotbalului amator din Alba.

Două galerii entuziaste, cu mesaje de susținere „Mici pe hartă, mari pe teren, Luptați pentru ACS Crăciunel”, respectiv „Forza copiilor, Valea Frumoasei”, cu pătrunderea protagoniștilor pe teren însoțiți de copii, plus intonarea Imnului Național al României, au fost ingredientele startului de joc, în prezența a peste 500 de spectatori.

Duca (18) a finalizat cu stil, șut în diagonală dintr-o lovitură liberă, deschizând scorul spre bucuria entuziaștilor fani. O dublă senzațională reușită de atacantul „albaștrilor”, Dan Duca, vârful care a marcat al doilea gol (27), direct din corner de pe flancul drept.

 Două galerii entuziaste, cu mesaje de susținere „Mici pe hartă, mari pe teren, Luptați pentru ACS Crăciunel”, respectiv „Forza copiilor, Valea Frumoasei”, cu pătrunderea protagoniștilor pe teren însoțiți de copii, plus intonarea Imnului Național al României, au fost ingredientele startului de joc, în prezența a peste 500 de spectatori.

Nefericitul goalkeeper Marcel Căta, l-a înlocuit pe portarul titular, plecat în străinătate cu probleme de serviciu. Tuturaș (38), cu o nouă execuție superbă, de la 35 de metri, din lovitură liberă, a redus ecartul, candidând la premiul cuvenit celul mai spectaculos gol. O primă repriză cu 3 execuții minunate, din faze fixe, un meci început pe soare (actul întâi) și încheiat cu o repriză de ploaie. Pe măsura trecerii timpului, firesc, chestiunea pregătirii fizice și-a pus amprenta.

În minutul 90+3, C. Baba a parafat rezultatul final, după o fază de situație 2 contra 1 cu portarul advers, o pasă de la rezerva Oțel.

Arbitri L. Șipoș (Ocna Mureș), Cl. Dorobanțu (Cugir), Elisabeta Sunzuiană (Alba Iulia), rezervă C. Brînză (Alba Iulia) Observatori Al. Rojneai (Alba Iulia), C. Iancu (Zlatna)

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