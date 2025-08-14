Cupa Județeană, programul optimilor de finală, meciuri în 31 august
Cupa Județeană, competiție nou înființată, va debuta în 31 august, cu faza optimilor de finală
Asociația Județeană de Fotbal Alba a anunțat programul Cupei Județene, competiție organizată în premieră la finele acestei luni și rezervată echipelor din cel de-al șaselea eșalon competițional, proaspăt înființat.
În Cupa Județeană, au fost înscrise toate echipele de Liga 5 (15 echipe), cu excepția celor 5 echipe satelit (CS Ocna Mureș, Performanța Ighiu, AFC Micești, Viitorul Vama Seacă și Școala de Fotbal Valea Frumoasei). Jocurile din optimile de finală, prevăzute duminică, 31 august, la ora 17.30, sunt: Șoimii Ciumbrud – Progresul Fărău, Mureșul Gâmbaș – Olimpic Berghin, Mureșul Șibot – Viitorul Răhău, Olimpia Petrisat – Târnavele Tiur, Spicul Bucerdea – Gaz Metan Valea Lungă, Viitorul Biia – ACS Sânmiclăuș, Dacia Mihalț – ACS Crăciunel, Voința Beldiu – calificată în sferturile de finală
Cele 8 echipe calificate în sferturile de finală din 7 septembrie, se vor împerechea prin tragere la sorți, dar cele mai slab 4 clasate în ediția precedentă vor fi gazde, iar celelalte patru oaspeți. Tragerea la sorți va avea loc marți, 2 septembrie 2025, ora 15.00 la sediul AJF Alba. Semifinalele (16 noiembrie 2025) se vor stabili prin tragere la sorți dintr-o singură urnă, prima extrasă urmând să fie echipa gazdă. Finala este programată pe teren neutru în data de 23 noiembrie.
Finalistele Cupei Județene din 23 noiembrie vor primi trofee, medalii și mingi, la fel ca finalistele Cupei României din luna iunie 2026. Echipele din Liga 5 vor juca în Cupa Județeană fără a avea finalitate națională. În Cupa Județeană și Liga 5 se pot efectua maxim 7 (șapte) înlocuiri, în Cupa României maxim 5 înlocuiri, iar în campionat la SuperLiga AJF se pot efectua maxim 5 înlocuiri și la Liga 4 se pot efectua maxim 6 înlocuiri.
