19-21 iunie 2026 | Târgul de cArte Alba Transilvana, la Alba Iulia: Concert Bosquito și Mircea Vintilă & Jul Baldovin, ateliere, lansări de carte, recitaluri, expoziții, conferințe și teatru

În perioada 19-21 iunie 2026, esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia va găzdui cea de-a XVII-a ediție a Târgului de cArte Alba Transilvana. Zilnic, între orele 10:00 și 20:00 vor avea loc ateliere și lansări de carte pentru copii, tineri și adulți, concerte, recitaluri, expoziții, conferințe și teatru.

Cea de-a XVII-a ediție Târgului de cArte Alba Transilvana aduce la Alba Iulia carte de la 83 de edituri și 2 librării, din domenii precum: beletristică, religie, dezvoltare personală, business, spiritualitate, hobby, cărți pentru copii, volume de specialitate, jocuri etc.

Alături de cărți, Târgul de cArte Alba Transilvana va aduce în fața publicului scriitori, muzicieni, artiști, oameni de cultură, editori și alte personalități ale vieții culturale care, timp de trei zile vor transforma Alba Iulia în capitala literaturii și a artelor.

Târgul de cArte Alba Transilvana este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, împreună cu partenerii tradiționali Primăria Municipiului Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Filiala Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, Centrul Cultural „Palatul Principilor”, Palatul Copiilor din Alba Iulia și Grupul Skepsis, cărora li se adaugă Centrul Cultural „Valentin Uritescu” Cugir, Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud și Editura Inter – Art Aiud, care vor participa punctual cu evenimente multi-art deosebit de atractive.

Mai multe detalii despre programul complet al desfășurării evenimentelor pot fi obținute accesând site-ul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, la adresa https://www.bjalba.ro/.

VINERI, 19 IUNIE 2026

10.00 FESTIVITATEA DE DESCHIDERE PE RITMURI DE FANFARĂ

Fanfara Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba

Dirijor Coriolan Honcaș

Deschiderea târgului de carte și prezentarea standurilor

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

10.30 RomânIA TRADIȚIONALĂ

Moment muzical cu grupul de copii „Dalia” Daia Română și Ansamblul „Aurarii” al comunei Bucium

Coordonator: Alina Hileagă, bibliotecar Daia Română, Alexandra Vereș – Bucium

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

11.00 LANSARE DE CARTE / PROGRAMUL „SUSȚINEREA ȘI PROMOVAREA CULTURII SCRISE” AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA

Georgeta Orian (coord.) – Cruciada copiilor • Berekméri Árpád Róbert, Gordán Edina – Kollégiumból a halálba! Szabó Arpád és Ágai László / Din colegiu la moarte! Jurnalele de război ale profesorilor Arpád Szabó și László Ágai • Elena Mihu – Această pesmă cu cântări lumești și veselitoare culese de Dimitrie Ardelean. Poezii populare într-un manuscris ardelean din 1831 • Elisabeta Mihu – Monografia satului Purcăreți • Ion Luca Caragiale – Articole politice și cronici dramatice. Corespondență • Ion Rusu Abrudeanu – Aurul românesc. Istoria lui din vechime până azi • Alin Tomuș – Interes față de politică și atașament partinic • Ion Lăncrănjan – Manuscripte. Documente olografe din arhiva bibliofilului Ion C. Rogojanu • Ciprian Vestemean – Incredibile istorisiri și iubiri. O antologie de bizarerii, sentimente și vise • Bogdan-Laurențiu Avram – Reuniunile de cântări din zona Munților Apuseni. O parte a istoriei muzicii din Transilvania • Radu – Vasile Roșu (coord.) – Cardinalul Iuliu Hossu: De la Alba Iulia la martiriul tăcut • Marius Cosmeanu – Palatul Principilor Transilvaniei. Secretele unei moșteniri recuperate

Prezintă: Florin Bogdan, Georgeta Orian, Berekméri Árpád Róbert, Gordán Edina, Alin Tomuș, Claudiu Purdea, Diana Câmpan, Bogdan – Laurențiu Avram, Radu – Vasile Roșu, Mihai Kovάcs

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

12.30 LANSARE DE CARTE / UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA ALBA – HUNEDOARA

Cornel Nistea – Însemnări, cugetări, sentințe • Sonia Elvireanu – Privind prin lucarnă • Mircea Stâncel – Cartea conflictelor • Aurel Pantea – Psaltirea de noapte

Prezintă: Sonia Elvireanu, Mircea Stâncel, Aurel Pantea

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

13.00 ATELIER WALDORF

Atelier de modelaj în lut

Coordonator: Florina Tudor / Școala Tudor′s Project

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

13.30 LANSARE DE CARTE / BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA

Discobolul International • Discobolul • Viața Bibliotecii • Verbum • Povești de noapte bună • Metodica • Alin Tomuș – Conferințele bibliotecii • Cosmin Bara – Biblioterapia

Prezintă: Luiza Pop, Alin Tomuș, Daniela Floroian, Silvan Stâncel

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

14.00 LANSARE DE CARTE PENTRU COPII / EDITURA ARCO IRIS

Victoria Furcoiu – Cuvinte așezate pe… benzi desenate

Prezintă: Victoria Furcoiu, editor și autor de carte pentru copii

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

14.15 LANSARE DE CARTE / MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA

Carmen Stînea, Petru Stînea – Istoria primei comunități românești din S.U.A. Little Romania din orașul Cleveland, Ohio (1890 – 2025)

Prezintă: Tudor Roșu, Florin Bogdan

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

15:00 LANSARE DE CARTE PENTRU COPII / EDITURA CREATOR

Omid Ghannadi – Amira și prietena ei cea mai bună, mamaia Alexandrina • Angela Maria Drăgoi – Culoarea pașilor / 10 scenete pentru copii • Diana Hideg – Pe larg… despre zâne / Pe larg… despre spiriduși

Prezintă: Omid Ghannadi, Nicolae Băciuț, Gabriela Costescu, Diana Hideg

Scenă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

16.00 SEMNE BRODATE, DE MÂINI HARNICE LUCRATE

Atelier de cusut și brodat, semne de carte

Coordonator: Oana Fara

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

(16.00 – 17.00 repetiții scena mare pentru concertul de la ora 20.00)

17.00 LANSARE DE CARTE / CASE DE CULTURĂ STUDENȚEȘTI DIN ROMÂNIA

Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca – Seria Vox Napocensis • Casa de Cultură a Studenților Sibiu – AI NAVIGATOR – Etică și productivitate în cercetarea academică (1) și Antologia CONEXIUNI (2) • Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia – Ne-am găsit: visele ne sunt martore (vol. 1); Ne-am salvat: drumurile ne sunt martore (vol. 2)

Invitați: Victor Constantin Măruțoiu, Nadia Fărcaș, Radu Vasile Pascu, Moldovan Vinicius „Clăbuc”, Liliana-Georgeta Popescu

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

18.00 ALBA IULIA STAND-UP POETRY

Show de poezie contemporană cu tineri poeți din România

Recitaluri poetice: Andreea Cărăușu, Toni Chira, Raul Cozlean, Maria Dimian, Antonio Doda, Valentina Doncuț, Răzvan Fugaciu, Vasi Prode, Decebal Todăriță, Marcel Vișa, Anca Zaharia

Momente muzicale: Răzvan Meseșan (saxofon)

Moderator: Marcel Vișa, Prezintă: Luiza Pop

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

20.00 MIRCEA VINTILĂ & JUL BALDOVIN

Concert

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

VINERI între orele 10.00 – 20.00

TÂRGUL DE C’ARTE ALBA TRANSILVANA • ediția a XVII-a • 2026

Acces public la standurile editurilor

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE

Sorin Onișor – OAMENI ȘI LOCURI

Vernisaj, ora 11.00

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

EXPOZIȚIE DE SCULPTURĂ

Anadora Lupo – BONE STRUCTURE I

Vernisaj, ora 12.00

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

DESCOPERĂ BIBLIOTECA!

Vizită bibliobuz • InfoPoint

Bibliobuz / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

HAI SĂ COLORĂM!

Atelier de desen

Coordonator: Emilia Petruț

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

HAI SĂ NE JUCĂM LA BIBLIOTECĂ!

Atelier: Logiscool – Robotică, activități pentru copii, cu roboței LEGO WeDo și LEGO Mindstorms

Coordonator: Andreea Ghiura

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

FACEPAINTING

Atelier de pictură pe față

Coordonator: Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

SÂMBĂTĂ, 20 IUNIE 2026

(10.00 – 11.00 repetiții scena mare pentru concertul de la ora 20.00)

10.00 ȘAH-MAT!

Atelier de șah

Coordonator: Academia de Șah Mihnea Costachi

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

11.00 TEATRU PENTRU COPII

Atelier de teatru

Invitați: Cercul de teatru, Palatul Copiilor Alba Iulia

Coordonator: prof. Mirabela Mariș

Scenă / Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

11.30 ENGLISH 4 KIDS

Atelier de limba engleză

Coordonator: prof. Diana Mortură

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

12.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA ARS LONGA

Gheorghe Jurcă – Cosașul stelelor; O dimineață cu elefanți albi • Sonia Elvireanu – Lumina din înserare • Rodica Gabriela Chira – Printre maci și fluturi • Giuliano Ladolfi – Din întuneric la lumină: lumea recreată a Mariei (ediție bilingvă franceză-română) • Claude Luezior – Furtive / Furtivă • Melania Maria Cernuta – Răscrucea dintre lumi • Brândușa Tămaș – Micul Muș și comoara lui Tom cel Negru / Little Mouche and the Treasure of Black Tom • Ilinca Dragomir – Bobul de grâu

Invitați: Elina Adam, Melania Maria Cernuta, Rodica Gabriela Chira, Ilinca Dragomir, Sonia Elvireanu, Tudor Ștefan Goția, Gheorghe Jurcă, Christian Tămaș

Moderator: Brândușa Tămaș

Moment poetic: Elena Anghel Coman

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

12.45 LANSARE DE CARTE PENTRU COPII / EDITURA FOR YOU

Vero Căliman – INIminiMIOARA în Colțul Îndoielilor

Atelier de conectare părinte-copil

Coordonator: Iuliana Leonti

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

13.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA CREATOR

Cătălin Leontie – Despre om și oameni • Edi Săvulescu – Fragmentarea sentimentului imposibil • Lilia Cozari, Laura Driha, Laura Maria Bercean – Dor de tata (antologie) • Evelyn Maier – Prieten cu dentistul

Prezintă: Cătălin Leontie, Edi Săvulescu, Lilia Cozari, Laura Driha, Laura Maria Bercean, Evelyn Maier

Sesiune de autografe și întâlnire cu cititorii – Romeo Couți, jurnalist TV senior TVR Cluj

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

13.45 BEBEBIBLIOTECA

Atelier de parenting

Coordonator: psihoterapeut Adina Drimbe

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

14.00 VARUJAN VOSGANIAN

Lansare de carte – 150 DE PROEME / EDITURA JUNIMEA

Prezintă: Daniel Cristea – Enache, Cristian Pătrășconiu

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

14.30 GABRIEL CHIFU

Lansare de carte – TRENUL / EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ

Prezintă: Daniel Cristea – Enache, Cristian Pătrășconiu, Răzvan Voncu

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

15.00 IOAN T. MORAR

Lansare de carte – MEDALIA DE LUT / EDITURA BAROQUE BOOKS & ARTS

Prezintă: Cristian Pătrășconiu, Răzvan Voncu

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

15.30 LANSARE DE CARTE / EDITURA TRITONIC

Lucian-Dragoș Bogdan, Teodora Matei – Prezentarea Colecției Science Fiction • Mihai Sandu – Sub Podu’ Înalt

Prezintă: Lucian-Dragoș Bogdan, Teodora Matei, Mihai Sandu

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

16.00 LANSARE DE CARTE / MUSEIKON

Andreea Buzaș, Ana Dumitran – Între ieri și mâine. Ilie Moise, colecționarul • Elena Daniela Cucui – Poemele neuitării. Fotografia etnografică reconstitutivă a lui Vasile Sârb, istorisită în versuri de Dumitru Mălin

Prezintă: Ligia Fulga, Ilie Moise, Georgeta Orian, Vasile Sârb, Dumitru Mălin

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

17.00 GALA POEZIEI ROMÂNE CONTEMPORANE

Recitaluri poetice: Markó Béla, Hanna Bota, Gabriel Chifu, Vasile Dan, Nichita Danilov, Dinu Flămând,

Vlad Moldovan, Ioan T. Morar, Ion Mureşan, Aurel Pantea, Marta Petreu, Adrian Popescu, Nicolae

Prelipceanu, Mircea Stâncel, Liviu Ioan Stoiciu, Nicoleta Șimon, Varujan Vosganian, Andrei Zbîrnea

Moderator: Cristian Pătrășconiu

Prezintă: Daniel Cristea-Enache, Răzvan Voncu

Momente muzicale: Dan Liviu Cernat (vioară)

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – Sediul administrativ al județului Alba

19.00 IOAN CRISTESCU – UNDE GĂSIM MENTORII?

Conferință

Cu: Ioan Cristescu, manager MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

20.00 A.G. WEINBERGER & THE VAGABONDS

Concert & Lansare de carte – TRATAT DE GRINGOLOGIE / Editura Tracus Arte &

Lansare de album – SHARING

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

SÂMBĂTĂ între orele 10.00 – 20.00

TÂRGUL DE C’ARTE ALBA TRANSILVANA • ediția a XVII-a • 2026

Acces public la standurile editurilor

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE

Sorin Onișor – OAMENI ȘI LOCURI

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

EXPOZIȚIE DE SCULPTURĂ

Anadora Lupo – BONE STRUCTURE I

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

DESCOPERĂ BIBLIOTECA!

Vizită bibliobuz • InfoPoint

Bibliobuz / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

HAI SĂ COLORĂM!

Atelier de desen

Coordonator: Emilia Petruț

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

HAI SĂ NE JUCĂM LA BIBLIOTECĂ!

Atelier: Logiscool – Robotică, activități pentru copii, cu roboței LEGO WeDo și LEGO Mindstorms

Coordonator: Andreea Ghiura

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

FACEPAINTING

Atelier de pictură pe față

Coordonator: Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

DUMINICĂ, 21 IUNIE 2026

10.00 POEZII PE ȘASE CORZI CU ȘCOALA DE FOLK

Invitați: Școala de Folk, Palatul Copiilor Alba Iulia

Coordonator: prof. Daniel Avram

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

11.00 LANSARE DE CARTE PENTRU COPII / EDITURA NICULESCU KIDS

Dan Zbuchea – Musafirul din Antropia

Prezintă: Dan Zbuchea, Florina Russu

Scenă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

11.45 LANSARE DE CARTE PENTRU COPII / EDITURA CARTEMMA

Laura Iviniș – Secretul bine păstrat

Prezintă: Laura Iviniș

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

12.00 VASILE DAN

Lansare de carte – POEME NESCRISE / EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ

Prezintă: Răzvan Voncu

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

13.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA ECOU TRANSILVAN

Sandu Cătinean – Cele mai frumoase poezii de dragoste • Tego (Viorel Stănică) – Exerciții de leac

• Ionel Miron – Pierdut printre cuvinte

Invitați: Sandu Cătinean, Viorel Stănică, dr. Ligia Iulia Ghețe, Ionel Miron, Victor Constantin Măruțoiu

Prezintă: Nadia Fărcaș

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

13.30 HAI SĂ NE JUCĂM LA BIBLIOTECĂ!

Ateliere

• SmartyKids – Aritmetică Mentală, activități dedicate copiilor între 6 și 12 ani

• SmartyKids – Citire Rapidă, activități dedicate copiilor între 8 și 14 ani

Coordonator: Andreea Ghiura

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

14.00 ȘAH-MAT!

Atelier de șah

Coordonator: Academia de Șah Mihnea Costachi

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

(14.00 – 15.00 repetiții scena mare pentru concertul de la ora 20.00)

15.00 LANSARE DE CARTE / CENTRUL CULTURAL „VALENTIN URITESCU” CUGIR

Elena Mateica – Urme prin timp • Camelia Morda – Baciu – De ce eu? • Luminița Cebotari – Expresionismul românesc în teatrul lui Lucian Blaga • Vasile Dumitru Chipirișteanu – Poemele Cugiriei • Alexandru Ioan Jittu – Viața mea dincolo de funcțiile de conducere • Mircea Simu – revista de cultură Excelsior Cugir

Invitați: Camelia Morda-Baciu, Vasile Dumitru Chipirișteanu, Elena Mateica, Alex Jitu, Mircea Simu, Luminița Cebotari

Moderator: Luminița Cebotari

Moment muzică folk: Vasile Palfi

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

15.30 HAI SĂ COLORĂM!

Atelier de pictură / Palatul Copiilor Alba Iulia

Coordonator: prof. Manuela Homănă

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

16.00 LANSARE DE CARTE / CENTRUL MULTICULTURAL „LIVIU REBREANU” AIUD • EDITURA

INTER-ART AIUD

Ramona Mărginean, Iulia Ștefănescu, Aurica Negru – Ghidul expoziției permanente a Muzeului de Științele Naturii Aiud, Colecția de zoologie • Ciprian Sabău – Pași • Viorel Cioflică – Restrângerea libertăţii, procesul creativ şi dinamica relaţiilor în grupul mic • Patricia Goodrich, Ioan Hădărig – Poeme alese / Selected Poems • Patricia Goodrich – We, album de artă • Elena Cristea – Zentangle pentru suflet • Albumul Taberei Internaționale de Artă Plastică Prison-Art • Anne – Marie Lolea, George Șerban – Bijin – Ga. Figuri feminine în arta japoneză • Brâncuși 150: Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu, album de artă • Mustață Mircea – Temnița gândurilor • Ladányi Árpád Csaba – Optimizarea tehnicii de eliberare în tirul cu arcul • Hajdu Brigitta – Enigma • Anda Comșa – Chiș – Cea mai simplă formă de evadare

Invitați: Ramona Mărginean, Iulia Ștefănescu, Aurica Negru, Elena Cristea, Ciprian Sabău, Viorel Cioflică, Ladányi Árpád Csaba, Anda Comșa-Chiș

Prezintă: Ioan Hădărig, director Editura Inter-Art Aiud

Moment muzical: Marius Moga, recital de muzică folk

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

16.30 Laboratorul de C’ArteTeatru cu Skepsis

Spălătorul de creiere – spectacol de teatru scurt bazat pe texte semnate de Matei Vișniec

Invitați: elevii Companiei de Teatru Skepsis

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

17.00 LANSARE DE CARTE / VERBUM

Savu Popa – În cădere, becurile se aprind • Antonio Doda – Primele fobii • Răzvan Fugaciu – Toate într-o singură inimă • Marcel Vișa – Selfie

Prezintă: Savu Popa, Marcel Vișa

Invitați: Antonio Doda, Răzvan Fugaciu

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

18.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA LITERA

Marius Balo – Păturica roz. Întemnițat în China comunistă

Prezintă: Corina Haiduc, Marius Balo

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

19.00 DOINA BANCIU – DESPRE INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

Conferință

Cu: Doina Banciu, Președinte ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba

20.00 BOSQUITO

Concert

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

DUMINICĂ între orele 10.00 – 20.00

TÂRGUL DE C’ARTE ALBA TRANSILVANA • ediția a XVII-a • 2026

Acces public la standurile editurilor

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE

Sorin Onișor – OAMENI ȘI LOCURI

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

EXPOZIȚIE DE SCULPTURĂ

Anadora Lupo – BONE STRUCTURE I

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

DESCOPERĂ BIBLIOTECA!

Vizită bibliobuz • InfoPoint

Bibliobuz / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

HAI SĂ COLORĂM!

Atelier de desen

Coordonator: Emilia Petruț

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

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