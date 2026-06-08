19-21 iunie 2026 | Târgul de cArte Alba Transilvana, la Alba Iulia: Concert Bosquito și Mircea Vintilă & Jul Baldovin, ateliere, lansări de carte, recitaluri, expoziții, conferințe și teatru
19-21 iunie 2026 | Târgul de cArte Alba Transilvana, la Alba Iulia: Concert Bosquito și Mircea Vintilă & Jul Baldovin, ateliere, lansări de carte, recitaluri, expoziții, conferințe și teatru
În perioada 19-21 iunie 2026, esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia va găzdui cea de-a XVII-a ediție a Târgului de cArte Alba Transilvana. Zilnic, între orele 10:00 și 20:00 vor avea loc ateliere și lansări de carte pentru copii, tineri și adulți, concerte, recitaluri, expoziții, conferințe și teatru.
Cea de-a XVII-a ediție Târgului de cArte Alba Transilvana aduce la Alba Iulia carte de la 83 de edituri și 2 librării, din domenii precum: beletristică, religie, dezvoltare personală, business, spiritualitate, hobby, cărți pentru copii, volume de specialitate, jocuri etc.
Alături de cărți, Târgul de cArte Alba Transilvana va aduce în fața publicului scriitori, muzicieni, artiști, oameni de cultură, editori și alte personalități ale vieții culturale care, timp de trei zile vor transforma Alba Iulia în capitala literaturii și a artelor.
Târgul de cArte Alba Transilvana este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, împreună cu partenerii tradiționali Primăria Municipiului Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Filiala Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, Centrul Cultural „Palatul Principilor”, Palatul Copiilor din Alba Iulia și Grupul Skepsis, cărora li se adaugă Centrul Cultural „Valentin Uritescu” Cugir, Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud și Editura Inter – Art Aiud, care vor participa punctual cu evenimente multi-art deosebit de atractive.
Mai multe detalii despre programul complet al desfășurării evenimentelor pot fi obținute accesând site-ul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, la adresa https://www.bjalba.ro/.
VINERI, 19 IUNIE 2026
10.00 FESTIVITATEA DE DESCHIDERE PE RITMURI DE FANFARĂ
Fanfara Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Dirijor Coriolan Honcaș
Deschiderea târgului de carte și prezentarea standurilor
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
10.30 RomânIA TRADIȚIONALĂ
Moment muzical cu grupul de copii „Dalia” Daia Română și Ansamblul „Aurarii” al comunei Bucium
Coordonator: Alina Hileagă, bibliotecar Daia Română, Alexandra Vereș – Bucium
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
11.00 LANSARE DE CARTE / PROGRAMUL „SUSȚINEREA ȘI PROMOVAREA CULTURII SCRISE” AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
Georgeta Orian (coord.) – Cruciada copiilor • Berekméri Árpád Róbert, Gordán Edina – Kollégiumból a halálba! Szabó Arpád és Ágai László / Din colegiu la moarte! Jurnalele de război ale profesorilor Arpád Szabó și László Ágai • Elena Mihu – Această pesmă cu cântări lumești și veselitoare culese de Dimitrie Ardelean. Poezii populare într-un manuscris ardelean din 1831 • Elisabeta Mihu – Monografia satului Purcăreți • Ion Luca Caragiale – Articole politice și cronici dramatice. Corespondență • Ion Rusu Abrudeanu – Aurul românesc. Istoria lui din vechime până azi • Alin Tomuș – Interes față de politică și atașament partinic • Ion Lăncrănjan – Manuscripte. Documente olografe din arhiva bibliofilului Ion C. Rogojanu • Ciprian Vestemean – Incredibile istorisiri și iubiri. O antologie de bizarerii, sentimente și vise • Bogdan-Laurențiu Avram – Reuniunile de cântări din zona Munților Apuseni. O parte a istoriei muzicii din Transilvania • Radu – Vasile Roșu (coord.) – Cardinalul Iuliu Hossu: De la Alba Iulia la martiriul tăcut • Marius Cosmeanu – Palatul Principilor Transilvaniei. Secretele unei moșteniri recuperate
Prezintă: Florin Bogdan, Georgeta Orian, Berekméri Árpád Róbert, Gordán Edina, Alin Tomuș, Claudiu Purdea, Diana Câmpan, Bogdan – Laurențiu Avram, Radu – Vasile Roșu, Mihai Kovάcs
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
12.30 LANSARE DE CARTE / UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA ALBA – HUNEDOARA
Cornel Nistea – Însemnări, cugetări, sentințe • Sonia Elvireanu – Privind prin lucarnă • Mircea Stâncel – Cartea conflictelor • Aurel Pantea – Psaltirea de noapte
Prezintă: Sonia Elvireanu, Mircea Stâncel, Aurel Pantea
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
13.00 ATELIER WALDORF
Atelier de modelaj în lut
Coordonator: Florina Tudor / Școala Tudor′s Project
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
13.30 LANSARE DE CARTE / BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA
Discobolul International • Discobolul • Viața Bibliotecii • Verbum • Povești de noapte bună • Metodica • Alin Tomuș – Conferințele bibliotecii • Cosmin Bara – Biblioterapia
Prezintă: Luiza Pop, Alin Tomuș, Daniela Floroian, Silvan Stâncel
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
14.00 LANSARE DE CARTE PENTRU COPII / EDITURA ARCO IRIS
Victoria Furcoiu – Cuvinte așezate pe… benzi desenate
Prezintă: Victoria Furcoiu, editor și autor de carte pentru copii
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
14.15 LANSARE DE CARTE / MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA
Carmen Stînea, Petru Stînea – Istoria primei comunități românești din S.U.A. Little Romania din orașul Cleveland, Ohio (1890 – 2025)
Prezintă: Tudor Roșu, Florin Bogdan
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
15:00 LANSARE DE CARTE PENTRU COPII / EDITURA CREATOR
Omid Ghannadi – Amira și prietena ei cea mai bună, mamaia Alexandrina • Angela Maria Drăgoi – Culoarea pașilor / 10 scenete pentru copii • Diana Hideg – Pe larg… despre zâne / Pe larg… despre spiriduși
Prezintă: Omid Ghannadi, Nicolae Băciuț, Gabriela Costescu, Diana Hideg
Scenă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
16.00 SEMNE BRODATE, DE MÂINI HARNICE LUCRATE
Atelier de cusut și brodat, semne de carte
Coordonator: Oana Fara
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
(16.00 – 17.00 repetiții scena mare pentru concertul de la ora 20.00)
17.00 LANSARE DE CARTE / CASE DE CULTURĂ STUDENȚEȘTI DIN ROMÂNIA
Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca – Seria Vox Napocensis • Casa de Cultură a Studenților Sibiu – AI NAVIGATOR – Etică și productivitate în cercetarea academică (1) și Antologia CONEXIUNI (2) • Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia – Ne-am găsit: visele ne sunt martore (vol. 1); Ne-am salvat: drumurile ne sunt martore (vol. 2)
Invitați: Victor Constantin Măruțoiu, Nadia Fărcaș, Radu Vasile Pascu, Moldovan Vinicius „Clăbuc”, Liliana-Georgeta Popescu
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
18.00 ALBA IULIA STAND-UP POETRY
Show de poezie contemporană cu tineri poeți din România
Recitaluri poetice: Andreea Cărăușu, Toni Chira, Raul Cozlean, Maria Dimian, Antonio Doda, Valentina Doncuț, Răzvan Fugaciu, Vasi Prode, Decebal Todăriță, Marcel Vișa, Anca Zaharia
Momente muzicale: Răzvan Meseșan (saxofon)
Moderator: Marcel Vișa, Prezintă: Luiza Pop
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
20.00 MIRCEA VINTILĂ & JUL BALDOVIN
Concert
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
VINERI între orele 10.00 – 20.00
TÂRGUL DE C’ARTE ALBA TRANSILVANA • ediția a XVII-a • 2026
Acces public la standurile editurilor
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE
Sorin Onișor – OAMENI ȘI LOCURI
Vernisaj, ora 11.00
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
EXPOZIȚIE DE SCULPTURĂ
Anadora Lupo – BONE STRUCTURE I
Vernisaj, ora 12.00
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
DESCOPERĂ BIBLIOTECA!
Vizită bibliobuz • InfoPoint
Bibliobuz / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
HAI SĂ COLORĂM!
Atelier de desen
Coordonator: Emilia Petruț
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
HAI SĂ NE JUCĂM LA BIBLIOTECĂ!
Atelier: Logiscool – Robotică, activități pentru copii, cu roboței LEGO WeDo și LEGO Mindstorms
Coordonator: Andreea Ghiura
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
FACEPAINTING
Atelier de pictură pe față
Coordonator: Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
SÂMBĂTĂ, 20 IUNIE 2026
(10.00 – 11.00 repetiții scena mare pentru concertul de la ora 20.00)
10.00 ȘAH-MAT!
Atelier de șah
Coordonator: Academia de Șah Mihnea Costachi
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
11.00 TEATRU PENTRU COPII
Atelier de teatru
Invitați: Cercul de teatru, Palatul Copiilor Alba Iulia
Coordonator: prof. Mirabela Mariș
Scenă / Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
11.30 ENGLISH 4 KIDS
Atelier de limba engleză
Coordonator: prof. Diana Mortură
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
12.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA ARS LONGA
Gheorghe Jurcă – Cosașul stelelor; O dimineață cu elefanți albi • Sonia Elvireanu – Lumina din înserare • Rodica Gabriela Chira – Printre maci și fluturi • Giuliano Ladolfi – Din întuneric la lumină: lumea recreată a Mariei (ediție bilingvă franceză-română) • Claude Luezior – Furtive / Furtivă • Melania Maria Cernuta – Răscrucea dintre lumi • Brândușa Tămaș – Micul Muș și comoara lui Tom cel Negru / Little Mouche and the Treasure of Black Tom • Ilinca Dragomir – Bobul de grâu
Invitați: Elina Adam, Melania Maria Cernuta, Rodica Gabriela Chira, Ilinca Dragomir, Sonia Elvireanu, Tudor Ștefan Goția, Gheorghe Jurcă, Christian Tămaș
Moderator: Brândușa Tămaș
Moment poetic: Elena Anghel Coman
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
12.45 LANSARE DE CARTE PENTRU COPII / EDITURA FOR YOU
Vero Căliman – INIminiMIOARA în Colțul Îndoielilor
Atelier de conectare părinte-copil
Coordonator: Iuliana Leonti
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
13.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA CREATOR
Cătălin Leontie – Despre om și oameni • Edi Săvulescu – Fragmentarea sentimentului imposibil • Lilia Cozari, Laura Driha, Laura Maria Bercean – Dor de tata (antologie) • Evelyn Maier – Prieten cu dentistul
Prezintă: Cătălin Leontie, Edi Săvulescu, Lilia Cozari, Laura Driha, Laura Maria Bercean, Evelyn Maier
Sesiune de autografe și întâlnire cu cititorii – Romeo Couți, jurnalist TV senior TVR Cluj
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
13.45 BEBEBIBLIOTECA
Atelier de parenting
Coordonator: psihoterapeut Adina Drimbe
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
14.00 VARUJAN VOSGANIAN
Lansare de carte – 150 DE PROEME / EDITURA JUNIMEA
Prezintă: Daniel Cristea – Enache, Cristian Pătrășconiu
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
14.30 GABRIEL CHIFU
Lansare de carte – TRENUL / EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ
Prezintă: Daniel Cristea – Enache, Cristian Pătrășconiu, Răzvan Voncu
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
15.00 IOAN T. MORAR
Lansare de carte – MEDALIA DE LUT / EDITURA BAROQUE BOOKS & ARTS
Prezintă: Cristian Pătrășconiu, Răzvan Voncu
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
15.30 LANSARE DE CARTE / EDITURA TRITONIC
Lucian-Dragoș Bogdan, Teodora Matei – Prezentarea Colecției Science Fiction • Mihai Sandu – Sub Podu’ Înalt
Prezintă: Lucian-Dragoș Bogdan, Teodora Matei, Mihai Sandu
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
16.00 LANSARE DE CARTE / MUSEIKON
Andreea Buzaș, Ana Dumitran – Între ieri și mâine. Ilie Moise, colecționarul • Elena Daniela Cucui – Poemele neuitării. Fotografia etnografică reconstitutivă a lui Vasile Sârb, istorisită în versuri de Dumitru Mălin
Prezintă: Ligia Fulga, Ilie Moise, Georgeta Orian, Vasile Sârb, Dumitru Mălin
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
17.00 GALA POEZIEI ROMÂNE CONTEMPORANE
Recitaluri poetice: Markó Béla, Hanna Bota, Gabriel Chifu, Vasile Dan, Nichita Danilov, Dinu Flămând,
Vlad Moldovan, Ioan T. Morar, Ion Mureşan, Aurel Pantea, Marta Petreu, Adrian Popescu, Nicolae
Prelipceanu, Mircea Stâncel, Liviu Ioan Stoiciu, Nicoleta Șimon, Varujan Vosganian, Andrei Zbîrnea
Moderator: Cristian Pătrășconiu
Prezintă: Daniel Cristea-Enache, Răzvan Voncu
Momente muzicale: Dan Liviu Cernat (vioară)
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – Sediul administrativ al județului Alba
19.00 IOAN CRISTESCU – UNDE GĂSIM MENTORII?
Conferință
Cu: Ioan Cristescu, manager MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
20.00 A.G. WEINBERGER & THE VAGABONDS
Concert & Lansare de carte – TRATAT DE GRINGOLOGIE / Editura Tracus Arte &
Lansare de album – SHARING
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
SÂMBĂTĂ între orele 10.00 – 20.00
TÂRGUL DE C’ARTE ALBA TRANSILVANA • ediția a XVII-a • 2026
Acces public la standurile editurilor
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE
Sorin Onișor – OAMENI ȘI LOCURI
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
EXPOZIȚIE DE SCULPTURĂ
Anadora Lupo – BONE STRUCTURE I
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
DESCOPERĂ BIBLIOTECA!
Vizită bibliobuz • InfoPoint
Bibliobuz / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
HAI SĂ COLORĂM!
Atelier de desen
Coordonator: Emilia Petruț
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
HAI SĂ NE JUCĂM LA BIBLIOTECĂ!
Atelier: Logiscool – Robotică, activități pentru copii, cu roboței LEGO WeDo și LEGO Mindstorms
Coordonator: Andreea Ghiura
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
FACEPAINTING
Atelier de pictură pe față
Coordonator: Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
DUMINICĂ, 21 IUNIE 2026
10.00 POEZII PE ȘASE CORZI CU ȘCOALA DE FOLK
Invitați: Școala de Folk, Palatul Copiilor Alba Iulia
Coordonator: prof. Daniel Avram
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
11.00 LANSARE DE CARTE PENTRU COPII / EDITURA NICULESCU KIDS
Dan Zbuchea – Musafirul din Antropia
Prezintă: Dan Zbuchea, Florina Russu
Scenă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
11.45 LANSARE DE CARTE PENTRU COPII / EDITURA CARTEMMA
Laura Iviniș – Secretul bine păstrat
Prezintă: Laura Iviniș
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
12.00 VASILE DAN
Lansare de carte – POEME NESCRISE / EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ
Prezintă: Răzvan Voncu
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
13.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA ECOU TRANSILVAN
Sandu Cătinean – Cele mai frumoase poezii de dragoste • Tego (Viorel Stănică) – Exerciții de leac
• Ionel Miron – Pierdut printre cuvinte
Invitați: Sandu Cătinean, Viorel Stănică, dr. Ligia Iulia Ghețe, Ionel Miron, Victor Constantin Măruțoiu
Prezintă: Nadia Fărcaș
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
13.30 HAI SĂ NE JUCĂM LA BIBLIOTECĂ!
Ateliere
• SmartyKids – Aritmetică Mentală, activități dedicate copiilor între 6 și 12 ani
• SmartyKids – Citire Rapidă, activități dedicate copiilor între 8 și 14 ani
Coordonator: Andreea Ghiura
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
14.00 ȘAH-MAT!
Atelier de șah
Coordonator: Academia de Șah Mihnea Costachi
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
(14.00 – 15.00 repetiții scena mare pentru concertul de la ora 20.00)
15.00 LANSARE DE CARTE / CENTRUL CULTURAL „VALENTIN URITESCU” CUGIR
Elena Mateica – Urme prin timp • Camelia Morda – Baciu – De ce eu? • Luminița Cebotari – Expresionismul românesc în teatrul lui Lucian Blaga • Vasile Dumitru Chipirișteanu – Poemele Cugiriei • Alexandru Ioan Jittu – Viața mea dincolo de funcțiile de conducere • Mircea Simu – revista de cultură Excelsior Cugir
Invitați: Camelia Morda-Baciu, Vasile Dumitru Chipirișteanu, Elena Mateica, Alex Jitu, Mircea Simu, Luminița Cebotari
Moderator: Luminița Cebotari
Moment muzică folk: Vasile Palfi
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
15.30 HAI SĂ COLORĂM!
Atelier de pictură / Palatul Copiilor Alba Iulia
Coordonator: prof. Manuela Homănă
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
16.00 LANSARE DE CARTE / CENTRUL MULTICULTURAL „LIVIU REBREANU” AIUD • EDITURA
INTER-ART AIUD
Ramona Mărginean, Iulia Ștefănescu, Aurica Negru – Ghidul expoziției permanente a Muzeului de Științele Naturii Aiud, Colecția de zoologie • Ciprian Sabău – Pași • Viorel Cioflică – Restrângerea libertăţii, procesul creativ şi dinamica relaţiilor în grupul mic • Patricia Goodrich, Ioan Hădărig – Poeme alese / Selected Poems • Patricia Goodrich – We, album de artă • Elena Cristea – Zentangle pentru suflet • Albumul Taberei Internaționale de Artă Plastică Prison-Art • Anne – Marie Lolea, George Șerban – Bijin – Ga. Figuri feminine în arta japoneză • Brâncuși 150: Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu, album de artă • Mustață Mircea – Temnița gândurilor • Ladányi Árpád Csaba – Optimizarea tehnicii de eliberare în tirul cu arcul • Hajdu Brigitta – Enigma • Anda Comșa – Chiș – Cea mai simplă formă de evadare
Invitați: Ramona Mărginean, Iulia Ștefănescu, Aurica Negru, Elena Cristea, Ciprian Sabău, Viorel Cioflică, Ladányi Árpád Csaba, Anda Comșa-Chiș
Prezintă: Ioan Hădărig, director Editura Inter-Art Aiud
Moment muzical: Marius Moga, recital de muzică folk
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
16.30 Laboratorul de C’ArteTeatru cu Skepsis
Spălătorul de creiere – spectacol de teatru scurt bazat pe texte semnate de Matei Vișniec
Invitați: elevii Companiei de Teatru Skepsis
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
17.00 LANSARE DE CARTE / VERBUM
Savu Popa – În cădere, becurile se aprind • Antonio Doda – Primele fobii • Răzvan Fugaciu – Toate într-o singură inimă • Marcel Vișa – Selfie
Prezintă: Savu Popa, Marcel Vișa
Invitați: Antonio Doda, Răzvan Fugaciu
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
18.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA LITERA
Marius Balo – Păturica roz. Întemnițat în China comunistă
Prezintă: Corina Haiduc, Marius Balo
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
19.00 DOINA BANCIU – DESPRE INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ
Conferință
Cu: Doina Banciu, Președinte ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba
20.00 BOSQUITO
Concert
Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
DUMINICĂ între orele 10.00 – 20.00
TÂRGUL DE C’ARTE ALBA TRANSILVANA • ediția a XVII-a • 2026
Acces public la standurile editurilor
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE
Sorin Onișor – OAMENI ȘI LOCURI
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
EXPOZIȚIE DE SCULPTURĂ
Anadora Lupo – BONE STRUCTURE I
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
DESCOPERĂ BIBLIOTECA!
Vizită bibliobuz • InfoPoint
Bibliobuz / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
HAI SĂ COLORĂM!
Atelier de desen
Coordonator: Emilia Petruț
Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
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Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU la un foișor din Miraslău, satul Decea: Intervin pompierii din Aiud
INCENDIU la un foișor din Miraslău, satul Decea: Intervin pompierii din Aiud Un incendiu a izbucnit luni după-masa la o anexă gospodărească din Miraslău. Intervin pompierii din Aiud cu 2 autospeciale. Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în comuna Miraslău, satul Decea. Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă […]
FOTO | Performanțe remarcabile pentru o tânără elevă pianistă de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia: A obținut Locul I la două concursuri naționale
Performanțe remarcabile pentru o tânără elevă pianistă de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia: A obținut Locul I la două concursuri naționale Eleva Ana Neagu, de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, a reușit, săptămâna trecută, să obțină două rezultate remarcabile la două concursuri naționale. Mai exact, vineri, 5 iunie […]
Comunicat de presă | Apulum a redeschis porțile unei tradiții și a reunit peste 1.200 de oameni în familia Ceramistului
Apulum a redeschis porțile unei tradiții și a reunit peste 1.200 de oameni în familia Ceramistului Peste 1.200 de persoane – angajați, foști angajați, membri ai familiilor acestora, parteneri, colaboratori, oficialităţi și invitați – au participat la Ziua Ceramistului 2026, eveniment prin care Apulum a readus în prim-plan una dintre cele mai frumoase tradiții ale […]
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Actualitate
Emisiunea „Schimb de mame” revine cu un nou sezon și caută familii participante din întreaga țară
Emisiunea „Schimb de mame” revine cu un nou sezon și caută familii participante din întreaga țară Echipa de casting a...
Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 21 iunie 2026: Căldură mare, dar și ploi și furtuni. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 21 iunie 2026: Căldură mare, dar și ploi și furtuni. Prognoza meteo...
Știrea Zilei
FOTO | Bărbat din Stremț, cercetat de polițiști pentru braconaj și deținere ilegală de arme: Ce au găsit oamenii legii în mașina acestuia
Bărbat din Stremț, cercetat de polițiști pentru braconaj și deținere ilegală de arme: Ce au găsit oamenii legii în mașina...
VIDEO | Parcul Arini din Sebeș va fi transformat radical. Investiții de peste 25 de milioane de lei pentru 10 hectare de spații verzi și agrement. Primar: „Va deveni principalul punct de atracție pentru petrecerea timpului liber”
Parcul Arini din Sebeș va fi transformat radical. Investiții de peste 25 de milioane de lei pentru 10 hectare de spații...
Curier Județean
INCENDIU la un foișor din Miraslău, satul Decea: Intervin pompierii din Aiud
INCENDIU la un foișor din Miraslău, satul Decea: Intervin pompierii din Aiud Un incendiu a izbucnit luni după-masa la o...
FOTO | Performanțe remarcabile pentru o tânără elevă pianistă de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia: A obținut Locul I la două concursuri naționale
Performanțe remarcabile pentru o tânără elevă pianistă de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia: A obținut Locul I...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea străzilor din comuna Săsciori continuă: Investiție de peste 1,3 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Modernizarea străzilor din comuna Săsciori continuă: Investiție de peste 1,3 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere Primăria Comunei Săsciori...
Comunicat PSD Alba | Tineretul Social Democrat Alba și-a ales noua conducere. Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației
Tineretul Social Democrat Alba și-a ales noua conducere. Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației Tineretul Social Democrat (TSD) Alba și-a...
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Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...