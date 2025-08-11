Brazilianul Said Alves, transferat la CIL Blaj! Trei „stranieri” la formația din „Mica Romă”
Brazilianul Said Alves, jucător care evoluează în linia mediană, a fost transferat la CIL Blaj! Trei „stranieri” la formația din „Mica Romă”
Mijlocașul Said Alves (23 de ani) este noua achiziție a formației CIL Blaj. Jucătorul care evoluează în linia mediană a semnat contractul cu divizionara terță, care așteaptă acum „cartea verde”.
Citește și: Într-o partidă de verificare între conjudețene, Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 1-2 (1-1)
Said Alves este mijlocaș de profil defensiv și are și cetățenia portugheză. Acesta a mai jucat în România, la Șomii Lipova (pe parcursul anului 2023), iar ultima dată a fost legitimat în ligile inferioare din Italia, la ASD Cotronei 1994, pe parcursul carierei mai fiind legitimat în Spania (FC Cubillas) sau Malta (Vittoriosa).
De asemenea, în această perioadă echipa din „Mica Romă” a mai înregimentat doi „stranieri”, ghanezii Omari Gogo Nai (atacant, 22 de ani, CSM Sighetu Marmației) și John Mensah (mijlocaș, 19 ani, împrumutat de la Hermannstadt).
În pauza competițională, sub comanda lui Daniel Tătar au mai ajuns Istrate, Borza și Pașca (CSM Unirea Alba Iulia), R. Popa (CSU Alba Iulia), Macarie (Academica Șona), Lungar (CSȘ Blaj), Man (Sănătatea Cluj 2), Mogoe (Hermannstadt).
