Cupa Crăciunului „Jet Point” la Aiud, program, grupe și echipe participante | Competiție fotbalistică cu latură caritabilă

acum o oră

Cupa Crăciunului „Jet Point” la Aiud, program, grupe și echipe participante | Competiție fotbalistică cu latură caritabilă, în perioada 12-20 decembrie

Cupa Crăciunului „Jet Point” la Aiud se va desfășura în perioada 12-20 decembrie, la terenul Sintetic Aiud, „locul unde magia fotbalului și spiritul sărbătorilor se întâlnesc” și va avea la start 12 participante. Atractiva competiție fotbalistică va avea și o latură caritabilă.

Chiar dacă interesul a fost enorm, organizatorii au stabilit ca numărul de echipe să rămână cel stabilit într-o primă fază. S-a tras la sorți programul și s-a stabilit componența grupelor, după cum urmează: *Grupa A: FC Juniorii, Young Boys, Fortuna Lunca Mureș; *Grupa B: AS Minifotbal Livezile, CF Kineto Pulse, FC Unirea; *Grupa C: All For Team, FCM Aiud, Titanii Aiud; *Grupa D: Casa Hațegan, Vama Seacă, FC Cavalerii Întunecați.

Pe durata turneului va fi și o acține caritabilă, iar cei care doresc să doneze pot astfel contribui la sprijinirea unor familii aflate în dificultate pentru Sărbătorile de Crăciun. Învingătoarea va fi recompensată cu trofeu, diplome și medalii, iar celelalte formații clasate pe podium vor primi diplome și medalii. De asemenea vor fi acordate premii individuale pentru cel mai bun jucător, cel mai bun portar și golgheterul turneului.

Toți jucătorii sunt invitați la o masă festivă, alături de organizatori – pentru a încheia competiția într-o atmosferă prietenoasă, plină de energie și spirit de sărbătoare!”, au transmis oficialii turneului Cupa Crăciunului „Jet Poit”.

Arbitrajul va fi asigurat de Răzvan Orlea, iar organizatorii sunt Paul Man, Claudiu Coltor, Sebastian Șimandi și Ștefan Farago, în colaborare cu JetPoint Aiud și Terenul Sintetic Aiud.

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea