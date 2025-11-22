5 decembrie 2025 | Se deschide Târgul de Crăciun din Aiud: Pationar, Atelierul lui Moș Crăciun, spectacole și concerte, printre activități

Se deschide Târgul de Crăciun din Aiud: Pationar, Atelierul lui Moș Crăciun, spectacole și concerte, printre activități

Pe data de 5 decembrie, de la ora 17:00, se va deschide Târgul de Crăciun din Aiud, la Centrul Municipal din oraș. Printre activități se numără și: cel mai mare patinoar din Aiud de până acum, ,,Atelierul lui Moș Crăciun” și diverse concerte sau spectacole.

,,Anul acesta pregătim un Târg de Crăciun mai frumos ca oricând, iar startul îl dăm într-o atmosferă feerică, plină de lumină și voie bună. Iar momentul mult așteptat… sosirea Moșului!”, au transmis organizatorii.

Programul complet al târgului urmează să fie anunțat dar câteva surprize au fost deja descoperite:

cel mai mare patinoar din Aiud de până acum

„Atelierul lui Moș Crăciun” – activități pentru toți copiii

spectacole și concerte

un super spectacol pe gheață

trenulețul lui Moș Crăciun

și, desigur, o atmosferă unică, care va umple orașul de magie și bucurie.

Târgul va găzdui și standuri ale producătorilor locali, care vor aduce în fața vizitatorilor preparate tradiționale, produse artizanale și creații realizate cu grijă și pasiune.

Târgul de Crăciun Aiud va fi deschis în perioada 5–21 decembrie, timp în care aiudenii și vizitatorii se vor putea bucura de numeroase activități, surprize și atmosfera sărbătorilor de iarnă. Vă invităm cu drag să pășiți alături de noi în magia sărbătorilor de iarnă, au completat organizatorii.

