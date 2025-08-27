Cupa „Andrei Rațiu”, prima ediție, în 5-6 septembrie, pe stadionul Inter Unirea

Cupa „Andrei Rațiu”, prima ediție, se dispută în 5-6 septembrie, pe stadionul Inter Unirea

În perioada 5-6 septembrie Stadionul Inter Unirea (din curbă) găzduiește prima ediție a Cupei „Andrei Rațiu”.

O inițiativă de apreciat, Andrei Rațiu, unul dintre cei mai apreciați jucători ai echipei naționale a României, fiind originar din comuna Unirea (s-a născut la Aiud). Internaționalul român, legitimat la Rayo Vallecano, este unul dintre echipierii de bază ai reprezentativei tricolore.

„Începem o nouă tradiție fotbalistică prin ediția inaugurală a competiției care îi poartă numele, un eveniment dedicat pasiunii pentru fotbal, spiritului de echipă și inspirației pe care o aduc performanțele unuia dintre cei mai apreciați tricolori!”, au transmis organizatorii.

Și Nicolae Stanciu, căpitanul României, se bucură de o astfel de apreciere, Consiliul Județean Alba ocupându-se de Cupa „Nicolae Stanciu”.

Competiția se va desfașura pe parcursul a două zile, respectiv vineri 5 septembrie – categoria Under 10 (masculin) și sâmbătă, 6 septembrie – categoria Under 12 (feminin). La prima ediție vor participa echipe din zonă, respectiv județele Alba, Mureș, Cluj, urmând ca la următoarele ediții să fie mărită la nivel național aria echipelor prezente. La ediția inaugurală vor fi Kinder Sângeorgiu de Mureș, Academia Luceafărul Cluj, Universitatea Cluj, Arieșul Arieșeni Baia de Arieș, „U” Evolution Cluj, Bayern Câmpia Turzii, Mureșul Luduș, Luceafărul Cluj, Pro Skills Cluj, Star Pro Optimum Alba, Luceafărul 2010 Cluj, Școala de Fotbal Valea Frumoasei si, bineînțeles gazdele competiției, CS Inter Unirea/Academia Inter.

„Apreciem si mulțumim pentru sprijinul necondiționat al Primăriei Unirea prin persoana domnului primar, Alba Gheorghe, precum și sponsorilor care ne-au fost alături, Casa Hategan Aiud, ASM AutoServ Marc Unirea, Gold Terrace Ocna Mureș, ZiavetPlus Ocna Mureș, Fresco Ocna Mureș”, au mai menționat cei implicați.

