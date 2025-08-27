Cupa „Andrei Rațiu”, prima ediție, în 5-6 septembrie, pe stadionul Inter Unirea
Cupa „Andrei Rațiu”, prima ediție, se dispută în 5-6 septembrie, pe stadionul Inter Unirea
În perioada 5-6 septembrie Stadionul Inter Unirea (din curbă) găzduiește prima ediție a Cupei „Andrei Rațiu”.
Citește și: Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, pe lista convocărilor pentru meciurile României cu Canada și Cipru
O inițiativă de apreciat, Andrei Rațiu, unul dintre cei mai apreciați jucători ai echipei naționale a României, fiind originar din comuna Unirea (s-a născut la Aiud). Internaționalul român, legitimat la Rayo Vallecano, este unul dintre echipierii de bază ai reprezentativei tricolore.
„Începem o nouă tradiție fotbalistică prin ediția inaugurală a competiției care îi poartă numele, un eveniment dedicat pasiunii pentru fotbal, spiritului de echipă și inspirației pe care o aduc performanțele unuia dintre cei mai apreciați tricolori!”, au transmis organizatorii.
Și Nicolae Stanciu, căpitanul României, se bucură de o astfel de apreciere, Consiliul Județean Alba ocupându-se de Cupa „Nicolae Stanciu”.
Competiția se va desfașura pe parcursul a două zile, respectiv vineri 5 septembrie – categoria Under 10 (masculin) și sâmbătă, 6 septembrie – categoria Under 12 (feminin). La prima ediție vor participa echipe din zonă, respectiv județele Alba, Mureș, Cluj, urmând ca la următoarele ediții să fie mărită la nivel național aria echipelor prezente. La ediția inaugurală vor fi Kinder Sângeorgiu de Mureș, Academia Luceafărul Cluj, Universitatea Cluj, Arieșul Arieșeni Baia de Arieș, „U” Evolution Cluj, Bayern Câmpia Turzii, Mureșul Luduș, Luceafărul Cluj, Pro Skills Cluj, Star Pro Optimum Alba, Luceafărul 2010 Cluj, Școala de Fotbal Valea Frumoasei si, bineînțeles gazdele competiției, CS Inter Unirea/Academia Inter.
„Apreciem si mulțumim pentru sprijinul necondiționat al Primăriei Unirea prin persoana domnului primar, Alba Gheorghe, precum și sponsorilor care ne-au fost alături, Casa Hategan Aiud, ASM AutoServ Marc Unirea, Gold Terrace Ocna Mureș, ZiavetPlus Ocna Mureș, Fresco Ocna Mureș”, au mai menționat cei implicați.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Talentatul aiudean David Baciu, la „U” Cluj Under 15
Talentatul fotbalist aiudean David Baciu, la „U” Cluj Under 15 Olimpia Aiud se mândrește că un alt fotbalist crescut la clubul aiudean a ajuns la Universitatea Cluj. Este vorba despre talentatul apărător David Baciu, care va îmbrăca tricolul „șepcilor roșii”. Citește și: Rușinos pentru municipiu! CS Olimpia Aiud, fără echipă de seniori după 73 de […]
Cinci antrenori din Alba, admiși la cursurile pentru Licența B UEFA de la Timișoara
Cinci antrenori din Alba au fost admiși pentru cursurile pentru Licența B UEFA de la Timișoara Cinci antrenori din județul Alba au fost admiși la cursurile pentru licența UEFA B, care se vor defășura la Timișoara. Citește și: FOTO: Examene finale pentru Andrei Podar și Nicolae Ghișa, antrenorii din Alba cursanți la Licența B UEFA […]
Partida Hidro Mecanica Șugag – Poli Timișoara, mutată la Cugir! Meciul este sâmbătă, 30 august, în prima rundă a Ligii 3
Partida Hidro Mecanica Șugag – Poli Timișoara a fost mutată la Cugir! Meciul este sâmbătă, 30 august, în prima rundă a Ligii 3 Partida dintre Hidro Mecanica Șugag și Poli Timișoara, contând pentru prima etapă din Seria 7 a Ligii 3, a fost mutată pe „Arena CSO” din Cugir, urmând să se dispute sâmbătă, 30 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
De când se aplică taxa pe coletele de la Temu, Shein sau Trendyo: Sunt vizate pachetele cu valoare este mai mică de 150 de euro
De când se aplică taxa pe coletele de la Temu, Shein sau Trendyo: Sunt vizate pachetele cu valoare este mai...
Medicii nu vor mai putea să direcţioneze pacienţii de la stat la privat. Ministrul Sănătăţii: „E o anomalie. Acest lucru nu va mai fi posibil”
Medicii nu vor mai putea să direcţioneze pacienţii de la stat la privat. Ministrul Sănătăţii: „E o anomalie. Acest lucru...
Știrea Zilei
5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing
5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing Primăria Alba...
A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia: A susținut-o și în cele mai grele momente
A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia A încetat din viață Oliviu Feneșan, un...
Curier Județean
1 septembrie 2025 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia împlinește 73 de ani de activitate: Spectacole de teatru, povești, lecții de teatru, ateliere și expoziții
Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia împlinește 73 de ani de activitate Teatrul de Păpuși „Prichindel” sărbătorește, pe data...
29 septembrie 2025 | START în noul an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Când se va încheia primul semestru
29 septembrie 2025 | START în noul an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Senatul Universității „1...
Politică Administrație
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...
Opinii Comentarii
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...