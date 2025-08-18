Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, pe lista convocărilor pentru meciurile României cu Canada și Cipru

Albaiulianul Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative, și Andrei Rațiu, jucător originar din comuna Unirea, se regăsesc pe lista preliminară a convocărilor din străinătate pentru cele două partide pe care reprezentativa României le dispută în luna septembrie.

Tricolorii au un joc amical cu Canada (vineri, 5 septembrie, ora 21.00, pe „Arena Națională”), una dintre gazdele Campionatului Mondial 2026, și o partidă cu Cipru în preliminariile Mondialuilui de anul viitor (marți, 9 septembrie, ora 21.45, la Nicosia).

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la aceste două jocuri. Conform FRF, lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior.

Iată lista preliminară cu 19 fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate:

*portari: H. Moldovan (Real Oviedo, 14/0), I. Radu (Celta de Vigo, 4/0), R. Sava (Udinese, debutant);

*fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano, 31/1), Sorescu (Gaziantep FK, 21/0), Burcă (Yunnan Yukun, 41/1), Racovițan (Raków, 4/0), Ghiță (Hannover 96, 3/0), Nedelcearu (Akron Togliatti, 27/2);

*mijlocași: R. Marin (AEK Atena, 68/12), M. Marin (Pisa, 31/0), Dragomir (Pafos, 1/0), Moruțan (Aris Thessaloniki, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa, 82/15), Mitriță (Zhejiang FC | China, 25/4);

*atacanți: Man (PSV Eindhoven, 37/10), Mihăilă (Caykur Rizespor, 31/5), Fl. Coman (Al-Gharafa, 20/2), Drăguș (Eyüpspor, 24/5).

