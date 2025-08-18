Rămâi conectat

Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, pe lista convocărilor pentru meciurile României cu Canada și Cipru

acum 2 ore

Albaiulianul Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative, și Andrei Rațiu, jucător originar din comuna Unirea, se regăsesc pe lista preliminară a convocărilor din străinătate pentru cele două partide pe care reprezentativa României le dispută în luna septembrie.

Tricolorii au un joc amical cu Canada (vineri, 5 septembrie, ora 21.00, pe „Arena Națională”), una dintre gazdele Campionatului Mondial 2026, și o partidă cu Cipru în preliminariile Mondialuilui de anul viitor (marți, 9 septembrie, ora 21.45, la Nicosia).

Citește și: FOTO | România, a doua victorie din preliminariile mondiale: „Sonic” Rațiu, căpitan al naționalei în fața Ciprului, în absența lui Stanciu

 Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la aceste două jocuri. Conform FRF, lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior.

Iată lista preliminară cu 19 fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate:

*portari: H. Moldovan (Real Oviedo, 14/0), I. Radu (Celta de Vigo, 4/0), R. Sava (Udinese, debutant);

*fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano, 31/1), Sorescu (Gaziantep FK, 21/0), Burcă (Yunnan Yukun, 41/1), Racovițan (Raków, 4/0), Ghiță (Hannover 96, 3/0), Nedelcearu (Akron Togliatti, 27/2);

*mijlocași: R. Marin (AEK Atena, 68/12), M. Marin (Pisa, 31/0), Dragomir (Pafos, 1/0), Moruțan (Aris Thessaloniki, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa, 82/15), Mitriță (Zhejiang FC | China, 25/4);

*atacanți: Man (PSV Eindhoven, 37/10), Mihăilă (Caykur Rizespor, 31/5), Fl. Coman (Al-Gharafa, 20/2), Drăguș (Eyüpspor, 24/5).

