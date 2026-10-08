Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni în următoarele două săptămâni: Temperaturi peste normal și ploi locale în mai multe zone. Prognoza meteo până la jumătatea lui octombrie 2026

Vremea în România se va menţine caldă în perioada 5 – 18 octombrie, la nivel naţional, chiar dacă se vor semnala şi intervale cu scăderi ale valorilor termice maxime, în timp ce precipitaţiile vor apărea mai mult local aproape pe întreaga perioadă analizată.

Vremea în Banat

În Banat, în perioada 5 – 8 octombrie, valorile termice diurne se vor situa cu mult peste mediile multianuale specifice primei decade a lunii octombrie, cu maxime în general de 25 – 28 de grade. O răcire a vremii este probabilă în 9 şi 10 octombrie (maxime ce ar urma să coboare până în jurul a 20 de grade), iar pentru a doua săptămână de anticipaţie, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 21 – 22 de grade.

Media temperaturilor minime va fi în jurul a 6 grade în primele trei nopţi, dar va urca la 10 – 12 grade în data de 9 octombrie, iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile în jurul a 8 grade. În zilele de 9, 10 şi 11 octombrie, prezenta estimare indică ploi locale. Vor fi precipitaţii şi în a doua săptămână, cu o probabilitate mai mare în jurul date de 14 octombrie.

Vremea în Crișana

În Crişana, până la jumătatea acestei săptămâni, vremea va fi caldă în timpul zilelor, cu maxime de 25 – 28 de grade. O răcire a vremii este probabilă în zilele de 9 şi 10 octombrie (maxime ce ar urma să coboare până în jurul a 20 de grade), iar pentru a doua săptămână de anticipaţie, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 20 – 21 de grade.

Media temperaturilor minime va de 6 – 8 grade în primele trei nopţi, dar va urca la 10 – 12 grade în data de 9 octombrie, iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile în jurul a 8 grade. În zilele de 9, 10 şi 11 octombrie, prezenta estimare indică ploi locale, dar şi în a doua săptămână, cu o probabilitate mai mare în jurul date de 14 octombrie şi după 17 octombrie.

Vremea în Transilvania

În Transilvania, în perioada 5 – 9 octombrie, vor fi zile calde, dar nopţi şi dimineţi reci. Astfel, pentru această perioadă, media temperaturilor maxime va fi de 21 – 25 de grade, iar a celor minime de 3 – 5 grade. La finalul primei săptămâni este posibilă o răcire a vremii, astfel încât pentru ziua de 11 octombrie, media temperaturilor maxime va fi de 18 – 19 grade, iar pentru a doua săptămână de anticipaţie, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 20 de grade.

Media temperaturilor minime pentru finalul primei săptămâni şi pentru perioada 12 – 18 octombrie va fi în jurul a 6 grade. În zilele de 10 şi 11 octombrie, vor fi ploi locale, dar cu apariţie şi în cea de-a doua săptămână.

Vremea în Maramureș

În Maramureş, până joi, 8 octombrie, vremea va fi caldă în timpul zilelor, cu maxime în creştere uşoară de la o zi la alta, ce vor atinge valori de 25 – 26 de grade. Deşi predictibilitatea prognozei scade semnificativ spre finalul primei săptămâni (9-11 octombrie), o răcire a vremii este posibilă, încât media temperaturilor maxime ar urma să coboare până la 18 – 19 grade. Pentru a doua săptămână de anticipaţie, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 19 – 20 de grade.

Media temperaturilor minime va de 4 – 6 grade în primele trei nopţi, dar va urca la 10 – 11 grade în zilele de 9 şi 10 octombrie, iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile în jurul a 7 grade. Sunt prognozate ploi în zilele de 9, 10 şi 11 octombrie, dar şi în cursul săptămânii viitoare.

Vremea în Moldova

În Moldova, în perioada 5 – 9 octombrie, vor fi zile calde, dar nopţi şi dimineţi reci. Astfel, pentru această perioadă, media temperaturilor maxime va fi de 22 – 24 de grade, iar a celor minime de 6 – 8 grade. La finalul primei săptămâni este posibilă o răcire uşoară a vremii, iar pentru ziua de 11 octombrie, media temperaturilor maxime va fi de 19 – 20 de grade.

Pentru a doua săptămână de anticipaţie, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 20 de grade, posibil mai scăzută la finalul intervalului. Media temperaturilor minime pentru finalul primei săptămâni şi pentru perioada 12 – 18 octombrie va fi de 8 – 9 grade. Va ploua după data de 10 octombrie, precum şi din 15 octombrie.

Vremea în Dobrogea

În Dobrogea, media temperaturilor maxime se va menţine în jurul a 22 de grade, până pe 8 octombrie, va creşte la 24 – 25 de grade în ziua de vineri (9 octombrie), iar ulterior va reveni la 22 de grade, uşor mai scăzută spre finalul intervalului de anticipaţie. Aşadar, prezenta estimare nu indică schimbări majore în evoluţia temperaturilor maxime, cu menţiunea că predictibilitatea scade tot mai mult după primele 4 – 5 zile de anticipaţie, iar eventuale situaţii extreme nu sunt surprinse de acest produs meteorologic.

Temperaturile minime vor înregistra o creştere evidentă de la o noapte la alta, astfel de la o medie a acestora de 7 grade în prima noapte, se va ajunge la 14 grade în 10 octombrie, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 12 grade. La nivelul acestei regiuni, probabilitatea pentru ploi va fi în creştere, mai ales după mijlocul lunii octombrie.

Vremea în Muntenia

În Muntenia, media temperaturilor maxime se va menţine la 24 de grade până pe 8 octombrie, va creşte la 26 de grade în ziua de vineri (9 octombrie), iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 22 de grade. Primele nopţi din interval vor fi reci, cu o medie a temperaturile minime de 5 – 6 grade, însă până pe 10 octombrie se va înregistra o creştere evidentă de la o noapte la alta.

Astfel, se vor atinge valori de 11 – 12 grade. În a doua săptămână prezenta estimare indică o medie a temperaturilor minime de 8 – 10 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 10 şi 11 octombrie şi spre mijlocul lunii.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, în perioada 5 – 9 octombrie, vor fi zile calde, cu maxime în general de 25 – 26 de grade. O răcire a vremii este probabilă în data de 10 octombrie (maxime ce ar urma să coboare până în jurul a 21 de grade), iar pentru a doua săptămână media temperaturilor maxime va fi de 22 de grade (fără variaţii semnificative).

Media temperaturilor minime va fi în jurul a 6 grade în primele nopţi, dar va urca la 10 – 12 grade în data de 9 şi 10 octombrie, iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile de 8 – 9 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 10 şi 11 octombrie şi spre jumătate lunii (14 – 16 octombrie).

Vremea la munte

La munte vor urma zile calde, unde în perioada 5 – 9 octombrie, media temperaturilor maxime se va menţine la 15 – 16 grade. O răcire a vremii este estimată pentru zilele de 10 şi 11 octombrie, când temperaturile maxime vor fi de 10 – 11 grade.

Pentru a doua săptămână de anticipaţie, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 12 grade. Media temperaturilor minime pe parcusul celor două săptămâni de anticipaţie, va oscila între 4 şi 6 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 10 şi 11 octombrie, dar perioade cu precipitaţii pot să apară şi în a doua săptămână (12 – 18 octombrie).

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