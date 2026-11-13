Cum va fi vremea în România până în 14 decembrie 2026: Temperaturi peste normal. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

*Săptămâna 16-23 noiembrie 2026

Valorile termice se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile estice şi sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea vestică a teritoriului, în special în extremitatea de vest. În restul ţării, cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale, cu posibilitatea unui uşor excedent în extremitatea de nord-est.

*Săptămâna 23-30 noiembrie 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor, posibil uşor excedentare în vestul teritoriului.

*Săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

*Săptămâna 7-14 decembrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice perioadei, mai ales în regiunile intracarpatice.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)