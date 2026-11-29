Accident rutier la Lunca Mureșului: Un tânăr de 24 de ani, băut, a intrat cu un moped neînmatriculat într-o mașină. Nu avea nici permis de conducere
Accident rutier la Lunca Mureșului: Un tânăr de 24 de ani, băut, a intrat cu un moped neînmatriculat într-o mașină. Nu avea nici permis de conducere
Un tânăr de 24 de ani din Lunca Mureșului a fost implicat într-un accident rutier, după ce ar fi intrat cu mopedul într-un autoturism, în timp ce efectua un viraj.
În urma testării cu etilotestul, polițiștii au constatat că acesta consumase alcool, aparatul indicând o valoare de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Acesta nu avea nici permis de conducere iar mopedul era neînmatriculat.
Conform IPJ Alba, la data de 28 noiembrie 2026, în jurul orei 18.00, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 107 F, pe raza localității Lunca Mureșului, a avut loc un eveniment rutier.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din localitatea Lunca Mureșului, în timp ce conducea un moped, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea virajului la stângă, intrând în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de către un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Cermei, județul Arad.
Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest. În cazul conducătorului auto, în vârstă de 32 de ani, rezultatul a fost negativ, iar în cazul tânărului, în vârstă de 24 de ani, aparatul a indicat valoarea de 0,94 MG/L alcool pur în aerul respirat, acesta fiind condus la spital pentru stabilirea alcoolemiei.
De asemenea, verificările au relevat faptul că tânărul, în vârstă de 24 de ani, nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul nu este înmatriculat.
În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.
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