Cum se va schimba regula gărzilor în spitalele din România. Alexandru Rogobete: Rezidenții vor fi plătiți pentru munca suplimentară
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi, 9 aprilie 2026, modificarea ordinului privind rezidențiatul. Astfel, medicii rezidenți vor fi incluși în linia de gardă și vor fi plătiți pentru activitatea desfășurată în afara programului normal.
„Dacă le cerem responsabilitate, trebuie să existe și recunoaștere clară a muncii lor. Rezidenții nu sunt spectatori în sistem. Sunt deja parte din deciziile care se iau în timp real și din îngrijirea pacienților, în fiecare zi”, a transmis ministrul.
Rogobete: „Rezidenții nu sunt o anexă a medicului specialist”
Acesta a subliniat că rolul rezidenților în sistemul medical este esențial și nu trebuie tratat ca unul secundar. „Rezidenții nu sunt o anexă a medicului specialist, a medicului primar sau a ‘profului’. Ei sunt viitorul sistemului de sănătate și cei pe care ne bazăm pentru o construcție onestă, care nu mai ține cont de trecut, ci de prezent și viitor”, a declarat Alexandru Rogobete.
Potrivit modificărilor propuse, medicii rezidenți vor fi incluși obligatoriu în linia de gardă în unitatea sanitară în care efectuează stagiul, urmând să dubleze medicul de gardă pentru completarea programului normal de lucru. „Am modificat Ordinul ministrului Sănătății Nr. 870, aflat în prezent în transparență pe pagina Ministerului Sănătății, pentru a corecta o nedreptate care nu mai putea fi ignorată în modul în care este recunoscută și plătită munca medicilor rezidenți”, a mai spus Rogobete.
De asemenea, începând cu anul I, aceștia vor putea participa, la cerere, la gărzi în afara programului normal, sub supravegherea medicului titular, iar din anul III vor putea intra inclusiv în linia I de gardă, cu respectarea competențelor și sub coordonarea unui medic specialist sau primar.
Ministrul a precizat că o schimbare importantă vizează plata acestor activități: „Gărzile efectuate în afara programului normal de lucru vor fi obligatoriu salarizate de unitatea sanitară în care sunt realizate, cu respectarea prevederilor legale”. „Ei sunt generația care va duce mai departe această profesie, iar sistemul de sănătate are nevoie de ei”, a declarat ministrul Sănătăţii.
Ministrul a adăugat că modul în care sunt tratați rezidenții reflectă direcția sistemului medical. „Chiar dacă am fost medic rezident timp de 2 ani și jumătate și am renunțat la medicină pentru administrație, pentru că mi-a plăcut mai mult, a fost suficient cât să înțeleg importanța medicului rezident în ecosistemul unui spital.
Medicul rezident nu este nici salahor, nici la dispoziția cuiva și nici ‘umplutură’ atunci când nu se pot acoperi liniile de gardă. Medicul rezident este un pion important în funcționarea sistemului actual și, mai important, un pion fără de care sistemul de sănătate din viitor nu poate exista”, a mai precizat Alexandru Rogobete.
Magistrații din România ar putea plăti din propriul buzunar pentru erorile care costă statul: Proiect în Parlament
Magistrații din România ar putea plăti din propriul buzunar pentru erorile care costă statul: Proiect în Parlament Magistrații din România ar putea plăti din propriul buzunar pentru erorile care costă statul bani, iar în plus ar urma să fie obligați să aibă asigurare de răspundere profesională, similar medicilor. O inițiativă legislativă depusă în Parlament vizează […]
Sâmbăta Mare: Ce NU ai voie să faci sub nicio formă în această zi
Sâmbăta Mare, ultima zi din Săptămâna Patimilor: Ce NU ai voie să faci sub nicio formă în această zi Sâmbăta Mare este ultima zi în care se mai fac pregătiri pentru Paști. De obicei, în această zi se sacrifică mielul, care este simbolul lui Iisus în tradiția creștină Atunci când Iisus a murit pe cruce […]
Cum va fi vremea în România în noaptea de Înviere: Ce temperaturi vom avea de Paște 2026
Cum va fi vremea în România în noaptea de Înviere: Ce temperaturi vom avea de Paște 2026 În noaptea de Înviere, temperaturile în România se anunță a fi mai scăzute decât este normal pentru această perioadă, iar cerul va fi în mare parte noros. În unele zone sunt posibile și ploi slabe, însoțite de vânt […]
VIDEO SPECTACULOS | O fermă pomicolă din Ardeal a „ars” 40.000 de euro într-o noapte pentru a salva florile de cireș din livadă: Înghețul târziu a lovit crunt
O fermă pomicolă din Ardeal a „ars” 40.000 de euro într-o noapte pentru a salva florile de cireș din livadă:...
Accident MORTAL pe DN 66: Un vârstnic de 73 de ani DECEDAT după impactul dintre două mașini. Doi adolescenți și doi adulți, răniți. Intervine și elicopterul SMURD
Accident MORTAL pe DN 66: Un vârstnic de 73 de ani DECEDAT după impactul dintre două mașini. Doi adolescenți și...
FOTO | Elevii de la Liceul Tehnologic Aiud au strâns alimente pentru persoanele aflate în nevoie, înainte de Paște: ,,Împreună putem construi o comunitate mai bună”
Elevii de la Liceul Tehnologic Aiud au strâns alimente pentru persoanele aflate în nevoie, înainte de Paște: ,,Împreună putem construi...
VIDEO | Lae Cascadorul a trecut prin două operații de cataractă, la 74 de ani, la Alba Iulia: ,,Există o regulă însă, pe care trebuie să o respecte. 45 de zile fără stat în cap”
Lae Cascadorul a trecut prin două operații de cataractă, la 74 de ani, la Alba Iulia: ,,Există o regulă însă,...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
11 aprilie, Ziua mondială de luptă împotriva bolii Parkinson
11 aprilie, Ziua mondială de luptă împotriva bolii Parkinson Anual, în data de 11 aprilie, este marcată ziua mondială de...
SÂMBĂTA MARE, ultima zi din Săptămâna Patimilor. Obiceiuri, tradiţii şi superstiţii, înainte de Învierea Domnului
SÂMBĂTA MARE, ultima zi din Săptămâna Patimilor. Obiceiuri, tradiţii şi superstiţii, înainte de Învierea Domnului Sâmbăta Mare este ziua dinaintea...