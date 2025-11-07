Cum s-a petrecut tragicul accident în care un tânăr de 35 de ani și-a pierdut viața: Adrian s-a răsturnat cu un tractor în timp ce lucra

Tragicul accident în care Adrian, un tânăr de 35 de ani, și-a pierdut viața s-a petrecut în timp ce acesta efectua activități gospodărești, ieri, 6 noiembrie.

Din păcate, la un moment dat, el s-a răsturnat cu tractorul. La fața locului, echipajele medicale au încercat să îl resusciteze pe Adrian, însă eforturile lor nu au avut succes.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 noiembrie 2025, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Vidra, un tractor s-ar fi răsturnat și o persoană este prinsă sub acesta.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă. Un bărbat, în vârstă de 35 de ani, în timp ce efectua activități gospodărești, pe raza satului Vârtănești, s-ar fi răsturnat cu tractorul, fiind prins sub acesta.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul bărbatului de 35 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.

