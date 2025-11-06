”Băiat bun și bland, prea repede ai plecat”: Mesaje de condoleanțe pentru Adrian, tânărul care a DECEDAT după ce a rămas prins sub un utilaj agricol care s-a răsturnat

Moartea lui Adrian Burz, tânărul de 35 de ani decedat joi, 6 noiembrie 2025, în tragicul incident din comuna Vidra, a șocat pe toată lumea. Fie că vorbim de familie, fie că vorbim de prieteni sau cunoscuți, cu toții deplâng moartea bărbatului.

Adrian Burz era din satul Culdești și era șofer de camion. Incidentul în urma căruia tânărul și-a pierdut viața a avut loc astăzi, în jurul orei 13.00. Potrivit martorilor, Adi ducea îngrășământ natural de la vite unui vecin când utilajul cu care îl transporta s-a răsturnat, iar el a rămas prins sub motocultor.

La fața locului au intervenit pompierii din Câmpeni cu două autospeciale și o ambulanță SAJ, fiind solicitată și intervenția elicopterului SMURD. Din nefericire, tânărul aflat în stop cardio-respirator nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acestuia.

Pe pagina de Facebook a bărbatului cunoscuți, prieteni și apropiați au postat zeci de mesaje de condoleanțe:

,,Orice aș scrie aici, tu nu te mai întorci înapoi niciodată, rămân doar cu regret profund și cam atât. Dumnezeu să te odihnească om cu suflet fără margini!”

,,Condoleanțe familiei, putere să treacă peste această grea încercare. Dumnezeu să-l ierte, drum lin spre cer Adrian!”

,,Dumnezeu să te odihnească în împărăția sa Adi, băiat bun și bland!”

,,Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, Adi! Familiei, multă putere să treacă peste acest necaz.”

,,Ai plecat prea devreme dintre noi! Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!”

,,Condoleanțe familiei și ție Adi, drum lin spre cer!”

,,Dumnezeu să-l odihnească în pace alături de îngeri! Sincere condoleanțe familiei!”

,,Dumnezeu să îl odihnească în pace! Păcat că a murit, era tânăr și un băiat foarte respectuos!”

,,Drum lin spre cer, Adi! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!”

