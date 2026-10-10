Cum ne adaptăm alimentația în sezonul rece fără kilograme în plus: Ce recomandă nutriționiștii

Odată cu scăderea temperaturilor, meniul se schimbă aproape instinctiv: mai puține salate răcoritoare, mai multe supe și mâncăruri calde. Specialiștii spun că tranziția poate fi făcută fără kilograme în plus și fără carențe, cu câteva reguli simple.

Legumele și fructele de sezon, baza meniului

Toamna aduce în piețe dovleac, varză, rădăcinoase, struguri, prune și mere. Un articol dedicat sezonului rece notează că produsele din sezon sunt elemente de bază ale unei diete sănătoase, prin vitaminele, mineralele, fibrele și antioxidanții pe care îi conțin. Se spune, de asemenea, că în sezon fructele și legumele au cea mai mare cantitate de vitamine și minerale.

Medicul nutriționist Lygia Alexandrescu recomandă, pentru susținerea imunității, fructele și legumele de sezon și autohtone, inclusiv cele de culoare închisă, bogate în antioxidanți

Mâncare mai consistentă, dar nu mai grea

Nutriționista Ruxandra Pleșea spune că în sezonul rece alimentația nu se mai bazează pe salate, ca vara, ci pe alimente potrivite anotimpului, precum leguminoasele (linte, mazăre, năut) și rădăcinoasele. Ea atrage atenția și că schimbările calorice nu trebuie exagerate: cine își petrece cea mai mare parte a zilei în interior nu are nevoie de multe ajustări. Mai multe calorii au sens mai ales pentru cei care stau mult afară, în frig

Legumele pot intra în ciorbe, supe cremă, tocănițe, piureuri sau garnituri la cuptor. Iar fructele pot fi adăugate direct în terciul de ovăz sau în budinca de chia, ori pot fi transformate în smoothie sau salată de fructe

Struguri, mere, dovleac: ce aduc în plus

Strugurii sunt bogați în polifenoli, iar consumul lor este asociat cu un risc redus de boli cardiovasculare. Dovleacul este o sursă de vitamina A, iar merele și perele oferă fibre. Nucile, semințele și uleiul de măsline acoperă necesarul de grăsimi bune, dar cu măsură.

Salate și în sezonul rece

Salata nu dispare din meniu. Ea se schimbă: în locul roșiilor și castraveților de vară, recomandările pentru sezonul rece includ salate de crudități din rădăcinoase, țelină, ceapă, ridiche neagră sau sfeclă roșie, crudă sau coaptă. Aceste legume se păstrează bine peste iarnă. Dacă apelezi la legume din sere, ele pot avea mai puține vitamine decât cele de sezon, dar este bine să nu lipsească din alimentație.

Imunitatea nu se rezolvă cu un singur aliment

Nutriționiștii repetă că nu există un „aliment minune”. Deficitul de proteine, de vitamine și minerale poate scădea, cel puțin temporar, imunitatea. De aceea contează varietatea: proteine la fiecare masă (ouă, pește, carne slabă, leguminoase, lactate), legume în mai multe culori și hidratare regulată, chiar dacă setea se simte mai puțin.

Câteva obiceiuri care ajută în plus:

Ceaiuri și supe în locul băuturilor dulci , pentru hidratare și senzația de căldură.

Mese la ore regulate , ca să eviți gustările nocturne, mai tentante în serile lungi.

Vitamina D : cu mai puțină lumină solară, merită discutat cu medicul dacă ai nevoie de suplimente. Nu le lua „la întâmplare”.

Mișcare zilnică , chiar și o plimbare, și un somn suficient.

Capcanele toamnei

Dulciurile de reconfort (prăjituri, ciocolată, vin fiert) se adună repede. Alege porții mici și fructe coapte, cu scorțișoară, ca alternativă.

Supele din pliculețe și mâncărurile procesate au mult sodiu. Mai bine gătești în cantitate mare și porționezi.

Suplimentele fără indicație medicală nu înlocuiesc alimentația echilibrată.

Un meniu-tip pentru o zi de toamnă

Mic dejun: terci de ovăz cu mere și scorțișoară, plus nuci.

Prânz: supă cremă de dovleac cu linte și o felie de pâine integrală.

Gustare: iaurt cu struguri sau un măr.

Cină: pește sau piept de pui la cuptor, cu legume rădăcinoase și salată de varză.

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