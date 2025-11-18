Cuantumul pensiilor magistraților rămâne neschimbat. Se propune extinderea perioadei de tranziție

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că reforma pensiilor magistraților va menține în continuare cuantumul acestora, adică 70% din venitul salarial, și că orice modificare va viza exclusiv perioada de tranziție. Propunerea coaliției este extinderea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani, cu condiția acordului tuturor părților.

Hunor a subliniat că proiectul de lege trebuie transmis în această săptămână la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru avizare, care are la dispoziție 30 de zile pentru a emite un aviz pozitiv sau negativ. „Nu ne așteptăm la șicane din partea CSM-ului, pentru că proiectul nu diferă de cel analizat anterior”, a precizat liderul UDMR la RFI.

Potrivit lui Hunor, principala preocupare a magistraților este păstrarea cuantumului pensiilor, care nu va fi modificat. Reforma se concentrează doar pe perioada de tranziție pentru noii magistrați, asigurând condiții echitabile pentru generațiile viitoare.

Propunerea concretă este ca noii magistrați să atingă vârsta de 65 de ani cu 35 de ani vechime în muncă, o soluție pe care Hunor o consideră un compromis ce menține pacea socială și susține o guvernare corectă.

Hunor a mai subliniat că guvernul urmărește echitatea socială, menținând pensiile speciale la un nivel corect, fără a afecta raportul dintre pensionari și cetățeni.

