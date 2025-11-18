Senatul a votat eliminarea bonusului pentru judecătorii CCR la final de mandat: ,,Un pas firesc pentru a recâştiga încrederea oamenilor”

Proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale a fost adoptat de Senat, astăzi, 17 noiembrie. În total, au fost înregistrate 105 voturi pentru, unul contra și o abținere.

Proiectul abrogă, în acest sens, alin. (5) al art. 71 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

Conform legii în vigoare, indemnizaţia compensatorie dată judecătorilor CCR la expirarea mandatului sau în cazul imposibilităţii exercitării sale din motive de sănătate este egală cu „indemnizaţia netă de 6 luni de activitate”, potrivit Agerpres.

„Nu putem cere cetăţenilor să accepte reguli stricte, să muncească o viaţă întreagă pentru o pensie corectă, în timp ce unii dintre cei mai privilegiaţi funcţionari ai statului primesc aceste bonusuri uriaşe la pensionare. Aşadar, eliminarea acestor sume acordate judecătorilor Curţii Constituţionale nu este un atac la independenţa Justiţiei, ci un pas firesc pentru a recâştiga încrederea oamenilor în instituţiile statului”, a afirmat senatoarea USR Simona Spătaru, după vot.

Senatorul POT Gheorghe Vela a spus că abrogarea acestui text din legea Curţii Constituţionale elimină o prevedere depăşită din punct de vedere normativ şi asigură alinierea dispoziţiilor legii la principiile actuale de tehnică legislativă. „Măsura simplifică cadrul legal, elimină un text fără aplicabilitate practică”, a mai spus el.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaţilor este decizională.

