Rămâi conectat

Actualitate

Senatul a votat eliminarea bonusului pentru judecătorii CCR la final de mandat: ,,Un pas firesc pentru a recâştiga încrederea oamenilor”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 minute

în

De

Senatul a votat eliminarea bonusului pentru judecătorii CCR la final de mandat: ,,Un pas firesc pentru a recâştiga încrederea oamenilor”

Proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale a fost adoptat de Senat, astăzi, 17 noiembrie. În total, au fost înregistrate 105 voturi pentru, unul contra și o abținere.

Citește și: ,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul ANSVSA

Proiectul abrogă, în acest sens, alin. (5) al art. 71 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

Conform legii în vigoare, indemnizaţia compensatorie dată judecătorilor CCR la expirarea mandatului sau în cazul imposibilităţii exercitării sale din motive de sănătate este egală cu „indemnizaţia netă de 6 luni de activitate”, potrivit Agerpres.

„Nu putem cere cetăţenilor să accepte reguli stricte, să muncească o viaţă întreagă pentru o pensie corectă, în timp ce unii dintre cei mai privilegiaţi funcţionari ai statului primesc aceste bonusuri uriaşe la pensionare. Aşadar, eliminarea acestor sume acordate judecătorilor Curţii Constituţionale nu este un atac la independenţa Justiţiei, ci un pas firesc pentru a recâştiga încrederea oamenilor în instituţiile statului”, a afirmat senatoarea USR Simona Spătaru, după vot.

Senatorul POT Gheorghe Vela a spus că abrogarea acestui text din legea Curţii Constituţionale elimină o prevedere depăşită din punct de vedere normativ şi asigură alinierea dispoziţiilor legii la principiile actuale de tehnică legislativă. „Măsura simplifică cadrul legal, elimină un text fără aplicabilitate practică”, a mai spus el.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaţilor este decizională.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Avertisment MAI: Campanie frauduloasă menită să inducă în eroare cetățenii. Sfaturile oferite pentru a vă proteja

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

18 noiembrie 2025

De

Avertisment MAI: Campanie frauduloasă menită să inducă în eroare cetățenii. Sfaturile oferite pentru a vă proteja Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă după ce atacatorii au început, din nou, o campanie frauduloasă care are scopul de a fura date personale și de a ajunge la conturile de mesagerie.  Citește și: ,,Niciun consumator nu […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensie cadre militare: La ce vârstă și câți ani trebuie să fi muncit pentru stat până a ieși la pensie

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

18 noiembrie 2025

De

Pensie cadre militare: La ce vârstă și câți ani trebuie să fi muncit pentru stat până a ieși la pensie De un sistem propriu, care se bazează pe vechime în serviciu și pe vârsta standard de pensionare, dar și pe particularitățile profesiei, care include activități desfășurate adesea în condiții grele sau riscante au parte cadrele […]

Citește mai mult

Actualitate

18 noiembrie – Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

18 noiembrie 2025

De

18 noiembrie – Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice Pe 18 noiembrie, în fiecare an, se celebrează Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA), un eveniment anual desfăşurat sub coordonarea Centrului European pentru Controlul Bolilor (ECDC). Scopul specific ZEIA este sporirea conştientizării specialiştilor și a populației privind amplificarea RAM în urma abuzului în prescrierea şi a consumului excesiv […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 12 minute

Senatul a votat eliminarea bonusului pentru judecătorii CCR la final de mandat: ,,Un pas firesc pentru a recâştiga încrederea oamenilor”

Senatul a votat eliminarea bonusului pentru judecătorii CCR la final de mandat: ,,Un pas firesc pentru a recâştiga încrederea oamenilor”...
Actualitateacum 2 ore

Avertisment MAI: Campanie frauduloasă menită să inducă în eroare cetățenii. Sfaturile oferite pentru a vă proteja

Avertisment MAI: Campanie frauduloasă menită să inducă în eroare cetățenii. Sfaturile oferite pentru a vă proteja Ministerul Afacerilor Interne trage...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 9 minute

VIDEO | A amenințat cu MOARTEA o femeie care a refuzat să întrețină relații sexuale. Bărbatul din Teiuș, REȚINUT de polițiști

A amenințat cu MOARTEA o femeie deoarece nu a vrut să întrețină relații sexuale. Bărbatul din Teiuș, REȚINUT de polițiști...
Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | O tânără originară din Alba i-a cucerit pe jurații de la ,,Chefi la cuțite” cu o rețetă de somon, dar și cu o poveste de viață impresionantă: ,,Simplitatea poate să schimbe votul nostru și dacă gătești cu inimă”

O tânără originară din Alba i-a cucerit pe jurații de la ,,Chefi la cuțite” cu o rețetă de somon, dar...

Curier Județean

Curier Județeanacum 8 ore

INCENDIU într-un sat din comuna Valea Lungă. Flăcările au cuprins un grajd: Pompierii intervin de urgență

INCENDIU într-un sat din comuna Valea Lungă. Flăcările au cuprins un grajd: Pompierii intervin de urgență  Un grajd din satul...
Curier Județeanacum 13 ore

Comunicat | STP desfășoară o campanie de presiune publică ilegală și imorală, împotriva intereselor albaiulienilor

STP desfășoară o campanie de presiune publică ilegală și imorală, împotriva intereselor albaiulienilor Societatea de Transport Public Alba Iulia SA...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 16 ore

Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii de proiectare și execuția lucrărilor

Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii...
Politică Administrațieacum o zi

Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări

Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări ...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen

17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen Anual, în...
Opinii - Comentariiacum o zi

17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată

17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea