Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027? Ce majorări ar putea primi pensionarii, în funcție de venitul lunar

Pensionarii din România ar putea primi pensii mai mari începând cu 1 ianuarie 2027, după doi ani în care valoarea punctului de referință a fost înghețată. Potrivit calculelor bazate pe formula de indexare prevăzută de Legea nr. 360/2023, majorarea ar putea ajunge la aproximativ 7,67%. Procentul nu a fost însă aprobat de Guvern, iar valoarea finală va depinde de situația bugetară și de decizia Executivului.

Când va fi stabilită majorarea pensiilor pentru 2027

Discuțiile privind indexarea pensiilor sunt în desfășurare, iar procentul exact ar urma să fie cunoscut odată cu elaborarea bugetului de stat pentru anul viitor.

Premierul Luca Niculescu a declarat, pe 7 noiembrie, că Executivul va putea stabili nivelul majorării după ce Ministerul Finanțelor va prezenta situația fiscal-bugetară. Potrivit acestuia, o decizie este așteptată în aproximativ o lună.

La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole, a avansat un procent estimativ de 7,3%, pe care intenționează să îl propună Ministerului Finanțelor. Oficialul a susținut că pensiile vor crește anul viitor, însă procentul vehiculat nu reprezintă încă o decizie oficială.

De unde rezultă o posibilă indexare de 7,67%

Conform articolului 84 din Legea nr. 360/2023, valoarea punctului de referință se actualizează anual în funcție de rata medie anuală a inflației și de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Pentru indexarea din 2027 sunt luați în calcul indicatorii economici aferenți anului 2025: inflația medie anuală de 7,3%, creșterea nominală a câștigului salarial mediu brut de 8,1% și creșterea reală estimată a salariului mediu brut de aproximativ 0,75%.

Aplicarea formulei conduce la următorul rezultat: 7,3% + 0,375% = 7,675%.

Astfel, dacă mecanismul legal va fi aplicat integral, pensiile ar putea fi indexate cu aproximativ 7,67% de la începutul anului viitor.

Există însă și limitări legislative privind evoluția valorii punctului de referință, astfel că procentul rezultat din formulă nu garantează automat o majorare în acest cuantum.

Câți bani ar putea primi pensionarii în plus

O indexare de 7,675% ar însemna creșteri diferite, în funcție de valoarea pensiei aflate în plată.

Pentru o pensie actuală de 1.500 de lei, majorarea ar fi de aproximativ 115,13 lei, iar venitul lunar ar ajunge la 1.615,13 lei.

În cazul unei pensii de 2.000 de lei, creșterea estimată ar fi de 153,50 lei, ceea ce ar duce pensia la 2.153,50 lei.

Pensionarii care încasează 2.500 de lei ar putea primi în plus aproximativ 191,88 lei, iar pensia lor ar ajunge la 2.691,88 lei.

Pentru o pensie de 3.000 de lei, indexarea ar însemna un plus de 230,25 lei, astfel că venitul lunar ar urca la 3.230,25 lei.

În cazul unei pensii de 3.500 de lei, majorarea calculată ar fi de 268,63 lei, iar suma totală ar ajunge la 3.768,63 lei.

Pensionarii cu venituri actuale de 4.000 de lei ar putea beneficia de o creștere de 307 lei, urmând să încaseze 4.307 lei lunar.

La o pensie de 4.500 de lei, majorarea ar fi de aproximativ 345,38 lei, iar venitul ar ajunge la 4.845,38 lei.

Pentru cei care au o pensie de 5.000 de lei, creșterea estimată ar fi de 383,75 lei, ceea ce ar însemna un venit lunar de 5.383,75 lei.

Calculele sunt orientative și reflectă exclusiv aplicarea procentului de 7,675%. Sumele efective vor fi cunoscute după stabilirea oficială a indexării.

Ce se întâmplă după doi ani fără indexarea pensiilor

Valoarea punctului de referință a fost menținută la 81 de lei atât în 2025, cât și în 2026, prin derogări legislative. În consecință, mecanismul obișnuit de indexare anuală nu a fost aplicat în această perioadă.

Programul de guvernare al Executivului condus de Luca Niculescu prevede reluarea indexării începând cu 2027, cu obiectivul de a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor și de a ține pasul cu evoluția costului vieții.

Documentul nu stabilește însă un procent concret și nici sumele care vor ajunge în plus la beneficiari.

Prin urmare, rămâne de văzut dacă pensionarii vor primi întreaga majorare calculată de 7,67% sau dacă presiunile asupra bugetului vor determina o indexare mai redusă. Decizia finală este așteptată odată cu stabilirea bugetului pentru 2027.

sursa: evz.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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