Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR): Guvernul taie 121,5 milioane de lei din Educație, în timp ce finanțarea rămâne mult sub nivelul prevăzut de lege
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR): Guvernul taie 121,5 milioane de lei din Educație, în timp ce finanțarea rămâne mult sub nivelul prevăzut de lege
Studenții acuză subfinanțarea cronică a sistemului de învățământ și cer respectarea prevederii legale care stabilește alocarea a minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru educație. Organizația solicită Guvernului să își asume măsuri concrete pentru bugetul anului 2027.
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) critică diminuarea finanțării destinate educației și cercetării, după ce rectificarea bugetară pentru anul 2026 a redus cu 121,5 milioane de lei alocările Ministerului Educației și Cercetării. Reprezentanții studenților avertizează că măsura amplifică dificultățile din sistemul de învățământ superior și transferă o parte tot mai mare din povara financiară asupra beneficiarilor direcți.
„România nu mai poate suporta perpetuarea subfinanțării unui domeniu esențial pentru dezvoltarea societății, în contextul în care costurile acesteia sunt transferate asupra studenților”, transmite ANOSR, care consideră că diminuarea fondurilor alocate educației accentuează o problemă structurală a sistemului de învățământ românesc.
Datele Eurostat pentru anul 2023, invocate de organizația studențească, arată că România a alocat educației publice doar 2,97% din PIB, comparativ cu media Uniunii Europene de 4,66%. Astfel, țara noastră s-a situat printre ultimele trei state din cele 30 incluse în clasament.
Situația este și mai dificilă în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea. Cheltuielile pentru acest sector au reprezentat numai 0,46% din PIB, față de media europeană de 2,24%, România ocupând ultimul loc în clasament. Potrivit ANOSR, țara noastră se numără printre cele șase state europene care au alocat cercetării mai puțin de 1% din PIB.
Finanțarea educației, departe de obligațiile prevăzute de lege
Pe lângă reducerile bugetare, ANOSR atrage atenția asupra neaplicării prevederilor legale privind finanțarea educației. Organizația amintește că articolul 147 din Legea învățământului superior nr. 199/2023 stabilește că finanțarea cheltuielilor pentru educație trebuie să reprezinte anual minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat.
„ANOSR condamnă lipsa de preocupare a Guvernului față de îndeplinirea obligațiilor legale, în ceea ce privește alocarea bugetară pentru educație”, se arată în comunicatul organizației.
Potrivit datelor prezentate de reprezentanții studenților, în 2025 bugetul Ministerului Educației și Cercetării a fost de 60,24 miliarde de lei, în condițiile în care bugetul general consolidat a însumat 808,73 miliarde de lei. Totodată, bugetul destinat cheltuielilor din învățământul superior a reprezentat doar 7,45% din bugetul general consolidat.
Organizația amintește că aplicarea prevederii privind alocarea a minimum 15% pentru educație a fost amânată succesiv, iar finanțarea nu a atins niciodată nivelul stabilit de lege. O situație similară s-a înregistrat și în perioada în care legislația prevedea alocarea a minimum 6% din PIB pentru educație, prin Legea educației naționale nr. 1/2011.
„Constatăm cu dezamăgire evoluția descendentă a alocărilor bugetare pentru învățământul românesc, care evidențiază lipsa de preocupare pentru educație și accentuarea uneia dintre cele mai împovărătoare probleme pentru tinerii din România: presiunea financiară”, subliniază ANOSR.
Studenții cer Guvernului să respecte legea în bugetul pentru 2027
Reprezentanții studenților semnalează și întârzierile repetate în publicarea proiectelor legilor bugetului de stat. Potrivit ANOSR, în ultimii ani, proiectele au fost făcute publice cu depășirea termenului legal, care prevede transmiterea acestora către Parlament pentru adoptare cel târziu la data de 15 noiembrie.
În acest context, reducerile operate prin rectificarea bugetară din 2026 sporesc incertitudinea cu privire la finanțarea educației și cercetării în perioada următoare.
ANOSR solicită Guvernului respectarea prevederii legale privind alocarea a minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru educație și elaborarea responsabilă a proiectului bugetului de stat pentru anul 2027.
„Doar o finanțare suficientă poate menține accesibilitatea și echitatea sistemului de învățământ pentru toți cei înscriși în acesta”, transmit reprezentanții organizației, care cer totodată asumarea unor măsuri concrete pentru reducerea efectelor tăierilor bugetare succesive.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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