E jale! Alba, pe primul loc la scăderea înmatriculărilor de firme. Procentul a scăzut cu peste 33%
E jale! Alba, pe primul loc la scăderea înmatriculărilor de firme. Procentul a scăzut cu peste 33%
Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice din România a scăzut cu 8,94% în primele nouă luni ale anului 2026, față de aceeași perioadă din 2025, fiind înregistrate 100.975 de înmatriculări, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).
Județul Alba se află pe primul loc în ceea ce privește scăderile cele mai semnificative ale numărului de firme nou de înmatriculări cu un procent de -33,55%, fiind urmat de Tulcea (-25,31%) și Dolj (-23,59%), scrie Agerpres.
Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 24.326 (-2,63% față de primele nouă luni din 2025), și în județele Ilfov (6.632, -1,88%), Cluj (4.979, -6,76%), Timiș (4.924, -3,43%), Iași (4.023, -13,69%), Constanța (3.786, +6,65%), Brașov (3.283, -14,04%) și Bihor (3.240, -7,82%).
La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat în județele: Covasna (522, – 15,94% raportat la perioada ianuarie-septembrie 2025), Tulcea (596, – 25,31%), Mehedinți (626, -18,6%), Teleorman (637, -14,27%), Caraș-Severin (699, -20,57%) și Ialomița (704, la fel ca în perioada similară a anului anterior).
Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: transport și depozitare (17.612, -1,21% față de primele nouă luni din 2025), comerțul cu ridicata și cu amănuntul (14.413, -20,91%) și activități profesionale, științifice și tehnice (10.672, -1,81%).
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Palatul Principilor Transilvaniei, din Alba Iulia: Cum va fi întreținut și folosit Corpul B al edificiului după finalizarea lucrărilor. Servicii de elaborare de studii în curs de contractare
Palatul Principilor Transilvaniei, din Alba Iulia: Cum va fi întreținut și folosit Corpul B al edificiului după finalizarea lucrărilor. Servicii de elaborare de studii în curs de contractare Primăria Alba Iulia caută un prestator care să stabilească, în detaliu, cum va fi întreținut și folosit Corpul B al Palatului Principilor Transilvaniei după finalizarea lucrărilor. Caietul […]
Foto | O mașină Tesla a lovit balizele care semnalizau lucrările de pe A1. „Tehnologia asistă. Șoferul este responsabil!”
O mașină Tesla a lovit balizele care semnalizau lucrările de pe A1. „Tehnologia asistă. Șoferul este responsabil!” DRDP Timișoara a transmis, printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, că un accident rutier fără victime s-a produs pe autostrada A1 la kilometrul 436, pe sensul de mers spre Timișoara. Mai exact, o mașină Tesla a […]
Ministrul de Interne, Marian Neacșu, după atacul armat din Cracovia: „Asemenea manifestări sunt atent urmărite pentru a preîntâmpina orice formă de agresiune”
Ministrul de Interne, Marian Neacșu, după atacul armat din Cracovia: „Asemenea manifestări sunt atent urmărite pentru a preîntâmpina orice formă de agresiune” Ministrul de Interne, Marian Neacșu, a dat asigurări sâmbătă, 7 noiembrie, în contextul atacului armat din Cracovia, că forțele MAI sunt pregătite să gestioneze orice amenințare, precizând că autoritățile monitorizează cu atenție eventualele […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Palatul Principilor Transilvaniei, din Alba Iulia: Cum va fi întreținut și folosit Corpul B al edificiului după finalizarea lucrărilor. Servicii de elaborare de studii în curs de contractare
Palatul Principilor Transilvaniei, din Alba Iulia: Cum va fi întreținut și folosit Corpul B al edificiului după finalizarea lucrărilor. Servicii...
E jale! Alba, pe primul loc la scăderea înmatriculărilor de firme. Procentul a scăzut cu peste 33%
E jale! Alba, pe primul loc la scăderea înmatriculărilor de firme. Procentul a scăzut cu peste 33% Numărul înmatriculărilor de...
Știrea Zilei
Femeie din Alba Iulia, lovită cu o alică metalică de la un pistol airsoft în parcarea unui supermarket din oraș: Poliția Alba a deschis dosar penal
Femeie din Alba Iulia, lovită cu o alică metalică de la un pistol airsoft în parcarea unui supermarket din oraș:...
Video | Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Tânăr de 22 de ani, fără permis și suspectat că era drogat, prins după ce s-a împotmolit cu o mașină furată pe un câmp
Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Tânăr de 22 de ani, fără permis și suspectat că era drogat, prins...
Curier Județean
Foto | Din suflet, pentru copii: Jandarmii din Aiud au oferit articole de îmbrăcăminte unor copii din Blaj
Din suflet, pentru copii: Jandarmii din Aiud au oferit articole de îmbrăcăminte unor copii din Blaj Jandarmii din cadrul Detașamentului...
13 noiembrie | Spectacolul ,,Nu vreau să vorbesc despre asta”, susținut de Trupa Gepetto la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Intrare liberă
Spectacolul ,,Nu vreau să vorbesc despre asta”, susținut de Trupa Gepetto la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Intrare liberă Vineri,...
Politică Administrație
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Blaj: O nouă rețea de canalizare pluvială va muta pe domeniul public conductele care trec acum prin proprietate privată
Blaj: O nouă rețea de canalizare pluvială va muta pe domeniul public conductele care trec acum prin proprietate privată A...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
Nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica
Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul Mihail și Gavriil 2026 Cei care poartă numele de Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela,...