E jale! Alba, pe primul loc la scăderea înmatriculărilor de firme. Procentul a scăzut cu peste 33%

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice din România a scăzut cu 8,94% în primele nouă luni ale anului 2026, față de aceeași perioadă din 2025, fiind înregistrate 100.975 de înmatriculări, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Județul Alba se află pe primul loc în ceea ce privește scăderile cele mai semnificative ale numărului de firme nou de înmatriculări cu un procent de -33,55%, fiind urmat de Tulcea (-25,31%) și Dolj (-23,59%), scrie Agerpres.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 24.326 (-2,63% față de primele nouă luni din 2025), și în județele Ilfov (6.632, -1,88%), Cluj (4.979, -6,76%), Timiș (4.924, -3,43%), Iași (4.023, -13,69%), Constanța (3.786, +6,65%), Brașov (3.283, -14,04%) și Bihor (3.240, -7,82%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat în județele: Covasna (522, – 15,94% raportat la perioada ianuarie-septembrie 2025), Tulcea (596, – 25,31%), Mehedinți (626, -18,6%), Teleorman (637, -14,27%), Caraș-Severin (699, -20,57%) și Ialomița (704, la fel ca în perioada similară a anului anterior).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: transport și depozitare (17.612, -1,21% față de primele nouă luni din 2025), comerțul cu ridicata și cu amănuntul (14.413, -20,91%) și activități profesionale, științifice și tehnice (10.672, -1,81%).

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