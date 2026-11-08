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E jale! Alba, pe primul loc la scăderea înmatriculărilor de firme. Procentul a scăzut cu peste 33%

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de minute

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E jale! Alba, pe primul loc la scăderea înmatriculărilor de firme. Procentul a scăzut cu peste 33%

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice din România a scăzut cu 8,94% în primele nouă luni ale anului 2026, față de aceeași perioadă din 2025, fiind înregistrate 100.975 de înmatriculări, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

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Județul Alba se află pe primul loc în ceea ce privește scăderile cele mai semnificative ale numărului de firme nou de înmatriculări cu un procent de -33,55%, fiind urmat de Tulcea (-25,31%) și Dolj (-23,59%), scrie Agerpres.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 24.326 (-2,63% față de primele nouă luni din 2025), și în județele Ilfov (6.632, -1,88%), Cluj (4.979, -6,76%), Timiș (4.924, -3,43%), Iași (4.023, -13,69%), Constanța (3.786, +6,65%), Brașov (3.283, -14,04%) și Bihor (3.240, -7,82%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat în județele: Covasna (522, – 15,94% raportat la perioada ianuarie-septembrie 2025), Tulcea (596, – 25,31%), Mehedinți (626, -18,6%), Teleorman (637, -14,27%), Caraș-Severin (699, -20,57%) și Ialomița (704, la fel ca în perioada similară a anului anterior).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: transport și depozitare (17.612, -1,21% față de primele nouă luni din 2025), comerțul cu ridicata și cu amănuntul (14.413, -20,91%) și activități profesionale, științifice și tehnice (10.672, -1,81%).

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