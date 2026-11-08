Economistul Radu Georgescu avertizează: ,,România are o problemă economică imensă. În august 2026 datoria externă a României este de 238 de miliarde de euro”

Economistul Radu Georgescu avertizează, printr-o postare publicată astăzi pe o rețea de socializare, asupra riscurilor economice cu care se confruntă România, susținând că deficitul de cont curent, finanțat în mare parte prin împrumuturi externe, ar putea duce la deprecierea puternică a leului și la o creștere accelerată a inflației.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

România are o problemă economică imensă. Dar nu vorbește nimeni la TV sau în media. Hai să vorbim noi.

În ultimii 10 ani din România au ieșit 200 de miliarde de euro (deficit de cont curent) !! Această sumă ține cont și de banii aduși de diaspora în România. Pentru 2026 am estimat deficitul de cont curent pe 2026 ținând cont de ultimul raport BNR pe august 2026.O țară este ca orice familie sau firmă. Intră bani și ies bani.

Văd în România că nu se întreabă nimeni cum naiba nu dă faliment România Când ies zeci de miliarde de euro în fiecare an. Îți explic mai jos. În august 2026 datoria externă a României este de 238 de miliarde de euro. În decembrie 2015 datoria externă a României era de 90 de miliarde de euro. Deci în 10 ani România s-a împrumutat 148 de miliarde de euro !!!

In 10 ani, România s-a împrumutat mai mult decât s-a împrumutat în toată istoria sa !!! De asemenea, în 10 ani România a primit de la UE o sumă netă de 40 de miliarde de euro. Iar din investiții directe externe, în numerar, în 10 ani au intrat 10 miliarde de euro. Deci, pe românește, România nu dă faliment, încă, deoarece 75% din deficit este acoperit din credite.

Iar 20% sunt bani de la UE. Probabil știi că toată lumea presează România să reducă creditele (UE, agențiile de risc). Iar fondurile PNRR se termină și fondurile anuale primite de la UE se diminuează. Deficitul de cont curent este mult mai important decât deficitul bugetar. Desi in Romania foarte multi vorbesc de deficitul bugetar Sunt țări cu datorii publice de peste 100% din PIB (Japonia, Italia, Spania etc.). Da.

Dar aceste țări își permit aceste datorii. Japonia a avut un excedent de cash (surplus de cont curent) în 2025 de 212 miliarde de dolari !!!

Spania, un excedent de 50 de miliarde de euro. Italia, un excedent de 27 de miliarde de euro. Aceste țări pot avea ce deficit bugetar vor, deoarece le intră mulți bani în țară. Diferența dintre aceste țări și România este imensă. Din România ies o grămadă de bani. Se împrumută sume imense de bani. Și se cheltuiesc aiurea banii.

Concluzii

Eu am citit zeci de cărți de economie. Statistic, in istoria planetei Pamant în 100% din cazuri, deficitele de cont curent imense duc la prăbușirea monedei interne și la hiperinflație. Ultimul caz a fost Turcia, acum 5 ani, când nu au mai putut gestiona deficitul de cont curent. În 5 ani cursul euro/liră a crescut de 5 ori. Iar inflația cumulată este de 300%. Întrebarea este când se va întâmpla acest lucru în România. Anomalia deficitului de cont curent merge până într-o zi.

Când nu mai merge. Să fie economie!

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