Palatul Principilor Transilvaniei, din Alba Iulia: Cum va fi întreținut și folosit Corpul B al edificiului după finalizarea lucrărilor. Servicii de elaborare de studii în curs de contractare

Primăria Alba Iulia caută un prestator care să stabilească, în detaliu, cum va fi întreținut și folosit Corpul B al Palatului Principilor Transilvaniei după finalizarea lucrărilor. Caietul de sarcini vizează serviciile din cadrul proiectului „Amenajare spații culturale multifuncționale Ansamblul Palatul Principilor din Alba Iulia – Corp B și realizare poartă acces“. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Centru 2021–2027.

Valoarea estimată a contractului este de 876.895,38 lei fără TVA, sumă prevăzută la linia bugetară 8.2 din cererea de finanțare. Durata recomandată este de maximum 18 luni de la ordinul de începere, fără a depăși durata de implementare a proiectului.

Contractul urmărește două rezultate principale. Primul este un plan operațional de conservare și mentenanță, cu orizont de cel puțin cinci ani, centrat pe prevenirea degradărilor și pe utilizarea curentă a monumentului istoric. Al doilea este un plan de valorificare a activelor culturale și de patrimoniu, menit să transforme clădirea restaurată într-o infrastructură culturală funcțională, sustenabilă, incluzivă și atractivă pentru comunitate și turiști.

Planul de valorificare trebuie să includă o matrice de contribuție la indicatorii proiectului și ai programului, între care RCR77 (numărul de vizitatori ai siturilor culturale și turistice sprijinite), cu o țintă de 20.000 de vizitatori pe an.

Șase etape

Lucrările sunt împărțite în șase etape:

*Analiză și diagnoză, încheiată cu un raport de debut: documentare, vizite la fața locului, analiza scanărilor 3D, identificarea vulnerabilităților.

*Planul de conservare și mentenanță, cu analiza riscurilor, măsuri preventive, frecvențe de verificare, costuri orientative și anexe aplicabile (fișe de inspecție, registre, modele de raport).

*Proceduri operaționale și monitorizare, cu un pachet de cel puțin 15 proceduri și instrumente, în format editabil și PDF, inclusiv pentru gestionarea bunurilor culturale și intervenția în caz de incident.

*Planul de valorificare, cu inventarierea activelor, minimum trei trasee sau pachete turistice, un infotrip pilot, un program educațional și un sistem de evaluare pe tehnologie smart.

*Consultare publică: minimum 100 de chestionare, cel puțin două sesiuni sau ateliere și un eveniment cu minimum 30 de participanți.

*Parteneriate și colaborări, inclusiv o bază de date cu instituții similare, una cu meșteri și artizani și zece propuneri punctuale de protocoale de colaborare naționale și internaționale.

Instruire pentru personal, ghizi și meșteri

Un capitol amplu este dedicat formării celor care vor opera obiectivul: personal administrativ și tehnic, ghizi, personal cultural și educațional, meșteșugari și artizani. Programul are trei linii: formare profesională acreditată, formare cu certificat de absolvire sau participare, și evaluarea și certificarea competențelor meșterilor. Modulele includ conservare preventivă, monitorizare și arhivare, valorificare culturală, workshopuri pe specialități și cursuri autorizate ANC (ghid de turism, muzeograf, specialist în educație muzeală, formator, manager cultural). Fiecare modul are cel puțin 10 participanți. Prestatorul trebuie să respecte prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

Ce echipă se cere

Ofertantul trebuie să aibă experiență în patrimoniu construit, management cultural și formare profesională. Sunt cerute cel puțin patru experți-cheie: manager de proiect (care acoperă și marketingul cultural), manager cultural, expert în conservarea patrimoniului cultural mobil și expert în conservarea patrimoniului cultural imobil.

Fiecare trebuie să aibă studii superioare și implicare în cel puțin un proiect sau contract similar.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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