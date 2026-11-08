De ce sunt castanele considerate unul dintre cele mai sănătoase alimente ale toamnei: Ce beneficii au și cum le poți prepara acasă

Odată cu venirea sezonului rece, castanele revin în atenția iubitorilor de preparate tradiționale, fiind apreciate atât pentru aroma lor dulceagă, cât și pentru proprietățile nutritive. Coapte sau fierte, acestea reprezintă o alegere gustoasă pentru zilele de toamnă, dar și o sursă importantă de vitamine, minerale și fibre.

Castanele comestibile provin din castanul comestibil (Castanea sativa) și se remarcă prin conținutul de vitamina C, vitamina B6, acid folic, potasiu, magneziu și fier. Spre deosebire de alte fructe oleaginoase, acestea au un conținut redus de grăsimi și sunt bogate în carbohidrați complecși, oferind organismului energie.

Ce beneficii aduc castanele organismului?

Datorită compoziției nutritive, castanele pot contribui la menținerea unei alimentații echilibrate. Fibrele pe care le conțin susțin digestia și oferă senzația de sațietate, în timp ce antioxidanții, printre care vitamina C și polifenolii, ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Potasiul din compoziția lor este important pentru funcționarea normală a sistemului cardiovascular și pentru menținerea tensiunii arteriale în limite normale.

De asemenea, fibrele pot contribui la reglarea nivelului glicemiei, iar conținutul relativ redus de grăsimi le transformă într-o alternativă interesantă la alte gustări consumate în sezonul rece.

Castanele sunt apreciate și pentru versatilitatea lor în bucătărie. Pot fi consumate ca atare, după preparare termică, dar pot fi folosite și în supe, piureuri, garnituri sau deserturi.

Cine ar trebui să consume castane cu moderație?

Chiar dacă au numeroase proprietăți nutritive, castanele nu sunt potrivite în cantități mari pentru toate persoanele.

Cei care suferă de diabet trebuie să țină cont de conținutul lor de carbohidrați și să le includă cu atenție în alimentația zilnică. Totodată, persoanele cu alergii alimentare trebuie să fie prudente, deoarece castanele pot provoca reacții alergice.

Consumul excesiv poate cauza balonare și disconfort abdominal, în special în cazul persoanelor cu sensibilitate digestivă.

Este important de reținut că trebuie consumate exclusiv castane comestibile. Castanele sălbatice, provenite din castanul de India, nu sunt destinate consumului alimentar și pot fi toxice.

Cum se coc corect castanele acasă? Rețeta simplă, pas cu pas

Castanele coapte sunt printre cele mai îndrăgite preparate ale toamnei, iar pregătirea lor acasă nu necesită ingrediente complicate.

Pentru un rezultat gustos, este recomandat să alegi castane proaspete, tari, cu coaja lucioasă și fără deteriorări.

Mod de preparare:

Spală bine castanele și crestează fiecare fruct în formă de X, pe partea bombată. Acest pas este esențial pentru a evita pocnirea lor în timpul coacerii. Pune castanele într-un vas cu apă rece și lasă-le aproximativ 30 de minute. Scoate-le din apă și așază-le într-o tavă, într-un singur strat. Stropește-le cu puțină apă și introdu tava în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius. Lasă-le la copt aproximativ 20-30 de minute, până când coaja începe să se deschidă, iar miezul devine moale. După ce le scoți din cuptor, acoperă-le câteva minute cu un prosop curat.

Un truc important pentru curățarea lor este să îndepărtezi coaja cât timp castanele sunt încă fierbinți, deoarece aceasta se desprinde mult mai ușor.

Ce alte preparate poți face din castane?

Pe lângă varianta coaptă, castanele pot fi fierte în apă cu puțină sare, timp de aproximativ 30-40 de minute, până când miezul devine fraged.

Din castanele fierte se poate obține un piure fin, prin amestecarea acestora cu lapte și puțin unt. Preparatul poate fi servit ca garnitură sau poate deveni baza unor deserturi.

În bucătăria europeană, castanele sunt folosite și pentru prepararea unor dulciuri apreciate, precum castanele glasate, torturile cu cremă de castane sau celebrul desert Mont Blanc, realizat din piure de castane și frișcă.

Așadar, dincolo de gustul specific și aroma inconfundabilă, castanele reprezintă unul dintre alimentele de sezon care pot aduce varietate și valoare nutritivă în meniul de toamnă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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