Foto | Ilinca Petric, de la CSM Unirea Alba Iulia, performanță remarcabilă: Locul I la competiția ILYO CUP – Kyorugi 2026 din Slovacia

Ilinca Petric, de la CSM Unirea Alba Iulia, performanță remarcabilă: Locul I la competiția ILYO CUP – Kyorugi 2026 din Slovacia

Ilinca Maria Petric, legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a obținut locul I la competiția internațională ILYO CUP – Kyorugi 2026, desfășurată în perioada 7–8 noiembrie, în Košice, Slovacia.

,,Suntem mândri să o felicităm pe Ilinca Maria Petric, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia, pentru rezultatul remarcabil obținut la cea de-a XVIII-a ediție a competiției ILYO CUP – Kyorugi 2026, desfășurată în perioada 7–8 noiembrie, la Košice, Slovacia.

Ilinca a obținut LOCUL I, după ce a câștigat finala, demonstrând curaj, determinare și o pregătire sportivă deosebită. Printre adversarele întâlnite s-a numărat și o sportivă componentă a lotului național al Slovaciei, ceea ce conferă și mai multă valoare acestei victorii.

Legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, Ilinca confirmă, prin fiecare competiție, că pasiunea, perseverența și munca susținută sunt ingredientele succesului.”, se arată într-un mesaj publicat de Școala Gimnazială ,, Avram Iancu” din Alba Iulia.

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