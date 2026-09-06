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Cu cât au crescut activele fondurilor de pensii private obligatorii într-un an: Unde sunt investiți banii în 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Cu cât au crescut activele fondurilor de pensii private obligatorii într-un an: Unde sunt investiți banii în 2026

Fondurile de pensii private obligatorii au ajuns la active de 246,8 miliarde de lei la finalul lunii iulie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Cea mai mare parte a banilor din Pilonul II este investită în România. Aproximativ 95% din active sunt plasate în instrumente românești, majoritatea denominate în lei, în special în titluri de stat și acțiuni listate la Bursa de Valori București.

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Titlurile de stat domină portofoliile fondurilor de pensii, cu investiții de 152,09 miliarde de lei, echivalentul a 61,6% din totalul activelor. Acțiunile ocupă locul al doilea, cu 75,51 miliarde de lei, respectiv 30,6% din portofoliu.

Pe următoarele poziții se află obligațiunile corporative, cu 7,66 miliarde de lei (3,1%), și fondurile de investiții, cu 7,19 miliarde de lei (2,9%).

Peste 8,5 milioane de participanți

Creșterea activelor este susținută și de fluxul constant al contribuțiilor. În luna iulie 2026, fondurile de Pilon II au încasat contribuții de 2,01 miliarde de lei, contribuția medie ajungând la 437 de lei.

La sfârșitul lunii iulie, numărul participanților la fondurile de pensii private obligatorii depășea 8,5 milioane, mai exact 8.553.656 de persoane.

În cadrul Pilonului II activează în prezent șapte fonduri de pensii: Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, Metropolitan Life, NN și Vital.

Datele ASF arată astfel amploarea sumelor acumulate în sistemul de pensii private obligatorii, dar și rolul tot mai important al fondurilor de Pilon II pe piața financiară din România.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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