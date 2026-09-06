Video | „La Ceaune” 2026: Politica se pune din nou la foc mic, la Oarda de Jos, într-o sărbătoare câmpenească tradițională
„La Ceaune” 2026: Politica se pune din nou la foc mic, la Oarda de Jos, într-o sărbătoare câmpenească tradițională
Oarda de Jos devine, duminică, 6 septembrie 2026, punctul de întâlnire pentru iubitorii preparatelor gătite la foc de lemne. Stadionul din localitate găzduiește o nouă ediție a Festivalului Rustic „La Ceaune”, eveniment organizat de PNL Alba și devenit, în timp, una dintre manifestările tradiționale ale organizației.
Startul este programat la ora 12:00, când echipele înscrise în concurs își vor aprinde focurile și vor începe pregătirea bucatelor. Miza este desemnarea celor mai reușite preparate, însă competiția culinară este doar una dintre componentele evenimentului.
Participanții vor găti în aer liber, folosind rețete și ingrediente diverse, iar atmosfera va fi completată de muzică, mese în aer liber și socializare. Organizatorii îi așteaptă nu doar pe membrii formațiunii politice, ci și pe prieteni și pe cei pasionați de bucătăria la ceaun.
Un concurs cu tradiție
Festivalul are deja mai multe ediții la activ și a devenit un reper al începutului de toamnă pentru organizația liberală din Alba. La ediția de anul trecut au intrat în competiție opt echipe, iar premiul pentru cel mai bun preparat a revenit lui Marius Bogin, din Sebeș. Acesta a impresionat juriul cu un gulaș de malac și o tocană de oaie.
Dimensiunea preparatelor a fost, de-a lungul anilor, una dintre atracțiile evenimentului. În 2023, de exemplu, la Oarda de Jos a fost pregătit un preparat într-un ceaun cu o capacitate de aproximativ 500 de litri, folosindu-se cantități considerabile de carne și legume.
Mai mult decât o competiție gastronomică
Pentru organizatori, „La Ceaune” reprezintă și un prilej de întâlnire și consolidare a relațiilor dintre membrii organizației. La edițiile precedente au participat reprezentanți ai PNL, TNL și OFL Alba Iulia, care au format echipe și au lucrat împreună la pregătirea mâncărurilor.
Astfel, festivalul combină concursul culinar cu o zi petrecută în aer liber, într-un cadru mai relaxat decât cel al activităților politice obișnuite. În jurul focurilor și al ceaunelor, accentul cade pe mâncare, muzică și socializare.
Ediția din acest an păstrează aceeași rețetă: competiție între echipe, preparate gătite la foc deschis și o zi de duminică dedicată gastronomiei rustice și întâlnirii dintre participanți.
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