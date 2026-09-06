ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 6 septembrie. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 6 septembrie. Condițiile de înscriere la concurs
Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe stabilite de fiecare angajator.
*Primăria Comunei Valea Lungă
Sediu: str. Victoriei nr. 328B, loc. Valea Lungă, jud. Alba
Proiect: „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate”
Consilier școlar – 1 post, contractual de execuție
Timp de lucru / perioadă: 2 ore/zi (10 ore/săptămână), perioadă determinată.
Studii: Studii superioare de licență în psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, asistență socială etc., conform Centralizatorului ME.
Cerințe: Experiență de minimum 2 ani în activitatea cu copiii/tinerii; disponibilitate pentru deplasări pe teren; cunoștințe de operare PC (Office, Word, Excel, PowerPoint – nivel independent).
Animator socio-educativ – 1 post, contractual de execuție
Timp de lucru / perioadă: 4 ore/zi (20 de ore/săptămână), perioadă determinată.
Studii: Studii medii (diplomă de bacalaureat) și cursuri de formare profesională în animare socio-educativă.
Cerințe: Experiență de minimum 5 ani în activitatea cu copiii; disponibilitate pentru deplasări pe teren; cunoștințe de operare PC (nivel independent).
Calendarul concursului:
Depunerea dosarelor: 01.09.2026 – 14.09.2026, în intervalul 09:00 – 16:00
Selecția dosarelor: 15.09.2026, ora 10:00
Proba scrisă: 22.09.2026, ora 12:00
Interviul: 25.09.2026, ora 12:00
*Primăria Municipiului Aiud
Sediu: str. Cuza Vodă nr. 1, mun. Aiud, jud. Alba
Informații generale: Posturi contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 de ore/săptămână), de luni până vineri, în două schimburi.
Asistent medical debutant (PL) – 1 post (DAS Aiud – Compartiment Cabinete Medicale)
Studii: Studii postliceale sanitare (asistent medical generalist sau pediatrie).
Cerințe: Certificat de membru și adeverință OAMGMAMR, vizată pentru anul în curs; autorizație de liberă practică și asigurare de răspundere civilă valabile în 2026. Nu se solicită vechime.
Asistent medical principal (PL) – 1 post (DAS Aiud – Compartiment Cabinete Medicale)
Studii: Studii postliceale sanitare (asistent medical generalist sau pediatrie).
Cerințe: Vechime în specialitate de minimum 5 ani; certificat de atestare a gradului principal; certificat de membru și adeverință OAMGMAMR; autorizație de liberă practică și asigurare de răspundere civilă valabile în 2026.
Calendarul concursului:
Proba scrisă: 22.09.2026, ora 10:00, la sediul primăriei
Interviul: 25.09.2026, ora 10:00, la sediul primăriei
*Primăria Comunei Horea
Sediu: str. Valea Arăzii nr. 2, com. Horea, jud. Alba
Mediator școlar debutant – 1 post contractual, cu timp parțial: 4 ore/zi (20 de ore/săptămână)
Perioadă: Nedeterminată (Echipa ECI – Servicii Integrate).
Cerințe: Dovada înscrierii la sau finalizării unui curs de mediator școlar (programe Phare); cunoștințe de operare PC (Office); disponibilitate pentru deplasări. Domiciliul în UAT Horea constituie un avantaj.
Depunerea dosarelor: 02.09.2026 – 16.09.2026, până la ora 12:00, la secretarul comisiei din cadrul primăriei.
*Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud
Sediu: str. Republicii nr. 18, loc. Abrud, jud. Alba
Program: Normă întreagă (8 ore/zi, 40 de ore/săptămână), perioadă nedeterminată.
Îngrijitor grupe copii antepreșcolari – 5 posturi
Condiții: Studii liceale, cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă de minimum 2 ani.
Bucătăreasă – 2 posturi
Condiții: Studii liceale, cu diplomă de bacalaureat; certificat de calificare pentru meseria de bucătar; vechime în muncă de minimum 5 ani și vechime în specialitate de minimum 1 an.
Spălătoreasă – 1 post
Condiții: Studii medii (liceu sau școală profesională); vechime în muncă de minimum 5 ani.
Calendarul concursului:
-Depunerea dosarelor: 03.09.2026 – 17.09.2026
-Rezultatele selecției dosarelor: 18.09.2026, ora 12:00
-Proba scrisă (Îngrijitor și Spălătoreasă): 23.09.2026, ora 10:00
-Proba practică (Bucătăreasă): 24.09.2026, ora 10:00
-Interviul (Îngrijitor – ora 10:00 / Spălătoreasă – ora 12:00): 25.09.2026
-Interviul (Bucătăreasă): 28.09.2026, ora 10:00
*Spitalul Municipal Aiud
Sediu: str. Spitalului nr. 2, mun. Aiud, jud. Alba
Medic specialist – Medicină de laborator – 1 post vacant unic
Structură: Laboratorul de analize medicale.
Regim: Contractual, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
Condiții: Diplomă de licență în medicină; certificat de confirmare în gradul de medic specialist în medicină de laborator; certificat de membru al Colegiului Medicilor; aviz de liberă practică valabil. Nu se solicită vechime.
Înscrieri: La Biroul RUNOS al spitalului (tel. 0258 861 816, int. 192).
*Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia
Sediu: str. Vasile Goldiș nr. 14A, mun. Alba Iulia, jud. Alba
Muncitor întreținere (1M) – 1 post, normă întreagă (8 ore/zi), program 07:00 – 15:00
Regim: Post de execuție, perioadă nedeterminată.
Condiții: Studii medii sau superioare; calificări în domeniu (dulgher-tâmplar, instalații sanitare/electrice etc.). Nu se solicită vechime.
Depunerea dosarelor: 03.09.2026 – 15.09.2026, până la ora 13:00, la Secretariat (tel. 0258 821 875).
*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș
Sediu: str. Viilor nr. 2G, loc. Sebeș, jud. Alba
Contact: Biroul Resurse Umane (tel. 0258 730 149 / e-mail: [email protected])
Muncitor necalificat – Compartiment Zone Verzi – 1 post
Regim: Perioadă determinată, până la 22.07.2027, 8 ore/zi (40 de ore/săptămână).
Condiții: Studii primare/elementare.
Muncitor necalificat – Compartiment Salubritate – 2 posturi
Regim: Perioadă nedeterminată, 8 ore/zi (40 de ore/săptămână).
Condiții: Studii primare/elementare.
*Primăria Comunei Hopârta
Sediu: str. Școlii nr. 159, com. Hopârta, jud. Alba
Șofer microbuz școlar (treapta I) – 1 post
Regim: Compartiment Transporturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă (8 ore/zi).
Condiții: Studii medii (diplomă de absolvire); permis de conducere pentru categoriile B, C și D; atestat profesional pentru transport persoane valabil; cartelă tahograf electronică; vechime minimă în muncă de 3 ani.
Calendarul concursului:
Depunerea dosarelor: 04.09.2026 – 17.09.2026, până la ora 15:00
Selecția dosarelor: 18.09.2026, ora 10:00
Proba scrisă: 25.09.2026, ora 10:00
Interviul: 30.09.2026, ora 10:00
*Școala Gimnazială Blandiana
Sediu: str. Principală nr. 204A, com. Blandiana, jud. Alba
Contact: Director Ursu Bianca-Maria (tel. 0751 033 591)
Șofer – 1 post vacant, 0,5 normă (4 ore/zi)
Regim: Perioadă nedeterminată, personal nedidactic.
Condiții: Studii profesionale; permis de conducere categoria D; atestat pentru transport persoane. Nu se solicită vechime.
Muncitor de întreținere – 1 post vacant, 0,5 normă (4 ore/zi)
Regim: Perioadă nedeterminată, personal nedidactic.
Condiții: Studii profesionale. Nu se solicită vechime.
*Unitatea Militară 02213 Sebeș
Sediu: loc. Sebeș, jud. Alba
Arhivar debutant – 1 post vacant
Structură: Secția Arhivă Medicală – Compartimentul Fonduri Arhivistice.
Regim: Perioadă nedeterminată, 8 ore/zi (40 de ore/săptămână).
Condiții: Studii medii (diplomă de bacalaureat); curs de arhivar (certificat/diplomă de absolvire). Nu se solicită vechime.
Cerință specială: Acord scris pentru verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, nivel „Secret de serviciu”.
*Spitalul Orășenesc Cugir
Sediu: str. N. Bălcescu nr. 5, loc. Cugir, jud. Alba
Contact: Resurse Umane – Cristian Uriteșcu (tel. 0786 225 608 / e-mail: [email protected])
Medic specialist – Medicină fizică și de reabilitare – 1 post vacant unic
Structură: Compartiment Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie.
Regim: Contractual de execuție, perioadă nedeterminată.
Condiții: Diplomă de licență în medicină; certificat de medic specialist în profil; aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Medicilor; cunoștințe de operare PC. Nu se solicită vechime.
Depunerea dosarelor: Până la data de 17.09.2026, ora 14:00, la sediul instituției.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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