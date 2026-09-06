Video | Parada Portului Popular la Transylvania Fest 2026 de la Gârbova, o sărbătoare a tradițiilor și a diversității culturale
Parada Portului Popular la Transylvania Fest 2026 de la Gârbova, o sărbătoare a tradițiilor și a diversității culturale
Gârbova a fost, duminică, 6 septembrie 2026 locul unei adevărate sărbători a tradițiilor populare, în cadrul Paradei Portului Popular, de la Transylvania Fest, eveniment care a adus în prim-plan frumusețea costumelor tradiționale, muzica și dansul popular, dar și bogata diversitate culturală a comunității locale.
Într-o atmosferă de sărbătoare, localnici și invitați s-au reunit în apropierea Cetății Greavilor pentru a celebra patrimoniul cultural transmis din generație în generație. Portul popular, cântecul și jocul au transformat centrul comunei Gârbova într-un spațiu al întâlnirii dintre tradiție și comunitate.
Ziua dedicată tradițiilor și culturii locale a debutat cu primirea oficială a invitaților și cu mesajele adresate celor prezenți de reprezentanții administrației locale.
Momentul central al manifestării l-a reprezentat Parada Portului Popular, în cadrul căreia au fost prezentate costume tradiționale reprezentative pentru zona Gârbovei și pentru comunitățile care și-au păstrat de-a lungul timpului identitatea și obiceiurile.
Parada a fost însoțită de Fanfara din Petrești, iar călăreții din comună au deschis alaiul, oferind evenimentului un plus de culoare și solemnitate.
Gârbova și-a reafirmat astfel caracterul multicultural, tradițiile românești, săsești și rome regăsindu-se într-o manifestare construită în jurul ideii de respect pentru patrimoniul local și pentru diversitatea comunității.
Costumele populare, unele dintre ele adevărate mărturii ale trecutului, au fost admirate de participanți, iar atmosfera de sărbătoare a fost completată de muzică și dansuri tradiționale.
Programul a continuat cu un spectacol folcloric susținut de soliști, formații și ansambluri populare din județele Alba și Sibiu. Cântecele și jocurile populare au animat zona din apropierea Cetății Greavilor, publicul alăturându-se, pe alocuri, momentelor de voie bună și joc.
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