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Video | Puhoi de lume la meciul demonstrativ de fotbal organizat în Baia de Arieș cu prilejul Zilelor Orașului 2026: „Unele meciuri se termină după 90 de minute. Altele rămân pentru totdeauna în suflet”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

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De

Puhoi de lume la meciul demonstrativ de fotbal organizat în Baia de Arieș cu prilejul Zilelor Orașului 2026: „Unele meciuri se termină după 90 de minute. Altele rămân pentru totdeauna în suflet”

Meciul demonstrativ de gală organizat pe stadionul din Baia de Arieș cu prilejul Zilelor Orașului 2026 a strâns la arenă foarte mulți spectatori.

„Unele meciuri se termină după 90 de minute. Altele rămân pentru totdeauna în suflet”, a transmis primarul orașului Baia de Arieș, Marius Dup.

„Meciul demonstrativ de la Baia de Arieș a fost, pentru mine, mult mai mult decât o întâlnire pe teren. A fost o întoarcere în timp, o revedere cu oameni alături de care am trăit poate cele mai frumoase momente din fotbal.

Le mulțumesc din suflet tuturor spectatorilor care au venit într-un număr atât de mare. Ați creat o atmosferă extraordinară și ne-ați făcut să simțim, încă o dată, cât de frumos poate fi fotbalul atunci când oamenii se adună cu drag în jurul lui.

Mulțumesc tuturor jucătorilor care au acceptat invitația mea. Faptul că ați venit și ați răspuns prezent acestei întâlniri înseamnă foarte mult pentru mine. Dincolo de fotbal, au rămas respectul, prietenia și legăturile create de-a lungul anilor.

Iar pentru băieții de la Minerul Baia de Arieș, colegii mei de atunci și prietenii cu care am împărțit vestiarul, terenul, victoriile, înfrângerile, emoțiile și atâtea povești… nu pot spune decât MULȚUMESC!

Am trăit împreună momente pe care timpul nu le poate șterge. Poate că anii au trecut, dar când ne-am întâlnit din nou pe teren, am simțit că unele lucruri nu se schimbă niciodată.

Îi mulțumesc, de asemenea, domnului președinte al AJF Alba pentru prezență și pentru faptul că an ales să fie alături de noi la această zi atât de importantă.

Mulțumesc, Baia de Arieș, pentru o zi pe care o voi păstra mereu în suflet!”, a mai afirmat edilul din Baia de Arieș într-un mesaj postat în mediul online.

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