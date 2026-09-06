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Foto | Primul moment solemn din 2026 pentru bobocii de la Colegiul Militar din Alba Iulia, prezentarea Drapelului de Luptă

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 57 de minute

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Primul moment solemn din 2026 pentru bobocii de la Colegiul Militar din Alba Iulia, prezentarea Drapelului de Luptă

Primele zile în colegiul militar nu înseamnă doar uniformă, pas de defilare și cadență. Pentru boboci, întâlnirea cu Drapelul de luptă marchează primul moment solemn în care disciplina, respectul și spiritul militar capătă o semnificație cu totul aparte.

Cu emoții, pași încă nesiguri, dar cu determinare, cei mai tineri liceeni militari de la Alba Iulia au intrat în formație alături de colegii lor mai mari.

„După primele zile petrecute în colegiul militar, după ce și-au ajustat ținuta și au învățat să se coordoneze în cadență, bobocii s-au aliniat în formație, alături de colegii mai mari, și au participat la ceremonia militară de prezentare a Drapelului de luptă al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”.

Cu fiecare zi care trece, bobocii deprind tainele instrucției militare și învață ce înseamnă disciplina și spiritul de camaraderie.

După primele antrenamente, cu pașii încă stângaci, cei mai mici dintre liceenii militari sunt determinați să facă față noilor provocări”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

foto: elev fruntaș Iasmina Marișcu / elev caporal Robert Popa

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