Ce sporuri și venituri pot fi luate în calcul la pensie în 2026: Lista beneficiilor care pot aduce o pensie mai mare

Sporurile, premiile, orele suplimentare și chiar al 13-lea salariu pot conta la recalcularea pensiei, în anumite condiții.

Noua legislație a pensiilor a adus o schimbare importantă pentru persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și ale căror venituri nu au fost valorificate integral la stabilirea pensiei. Legea nr. 360/2023 permite luarea în calcul și a unor venituri sau sporuri nepermanente, cu condiția ca pentru acestea să fi fost datorată contribuția de asigurări sociale și să poată fi dovedite prin documente corespunzătoare.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) precizează că noua regulă vizează veniturile și sporurile nepermanente care nu au fost valorificate la stabilirea sau plata pensiei. Sunt vizate, în principal, veniturile realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 și plătite din fondul de salarii, asupra cărora s-a datorat contribuția de asigurări sociale.

Ce venituri pot fi valorificate

Lista publicată de CNPP include mai multe categorii de venituri care, în anumite condiții, pot fi luate în calcul la recalcularea pensiei.

Printre acestea se află:

*retribuțiile în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;

*premiile anuale;

*premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;

*recompensele cu caracter limitat acordate salariaților din anumite sectoare;

*al 13-lea salariu;

*plata orelor suplimentare efectuate peste programul normal de lucru;

*anumite sporuri acordate personalului didactic pentru activități de îndrumare și perfecționare;

*indemnizațiile pentru muncă nenormată;

*alte sporuri cu caracter nepermanent, dacă pentru acestea s-a datorat contribuția de asigurări sociale.

Cu alte cuvinte, faptul că un venit nu avea caracter permanent nu înseamnă automat că este pierdut pentru calculul pensiei. Esențial este ca venitul să îndeplinească cerințele prevăzute de lege și să poată fi demonstrat printr-o adeverință valabilă.

Nu orice spor intră automat în calcul

Există însă o condiție esențială: venitul sau sporul trebuie să fi fost supus contribuției de asigurări sociale, iar existența lui trebuie dovedită corespunzător.

CNPP arată că veniturile nepermanente sunt valorificate numai dacă sunt dovedite printr-o adeverință întocmită potrivit cerințelor legale. Pentru documentele emise după 1 septembrie 2024 se utilizează modelul prevăzut în anexa nr. 6 la Legea nr. 360/2023.

Prin urmare, un fost angajat care știe că a primit sporuri, prime sau ore suplimentare nu poate solicita pur și simplu adăugarea acestora la pensie fără documente. Casa de pensii trebuie să poată verifica natura și cuantumul veniturilor, precum și faptul că pentru ele s-a datorat contribuția prevăzută de lege.

Atenție la adeverințe: nu este suficientă o listă de sporuri

Un aspect important pentru pensionari este conținutul adeverinței.

CNPP precizează că, dacă o adeverință menționează numai sporurile nepermanente, fără să indice și salariile lunare realizate, documentul nu poate fi valorificat în această formă, deoarece lipsesc elemente necesare calculului pensiei.

În cazul unor adeverințe mai vechi, situația poate fi diferită. Documentele emise înainte de intrarea în vigoare a Ordinului nr. 487/2021 pot fi valorificate dacă includ elementele de fond necesare, chiar dacă nu respectă exact modelul introdus ulterior. CNPP precizează, de exemplu, că mențiunea privind reținerea și plata CAS poate constitui un element relevant pentru valorificarea veniturilor.

Cine poate cere recalcularea

Regula este importantă în special pentru pensionarii ale căror drepturi au fost stabilite înainte de intrarea în vigoare a noii legi și care dețin adeverințe cu venituri nepermanente ce nu fuseseră valorificate.

Pentru adeverințele depuse înainte de 1 septembrie 2024, CNPP a prevăzut recalcularea din oficiu în condițiile Legii nr. 360/2023.

Pentru documentele depuse începând cu 1 septembrie 2024, recalcularea se face în baza unei cereri, iar noile drepturi se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Așadar, pensionarii care găsesc acum documente vechi privind veniturile realizate în timpul activității nu trebuie să presupună că este prea târziu pentru recalculare. CNPP precizează explicit că termenul de șase luni prevăzut pentru recalcularea din oficiu nu înseamnă că după expirarea lui nu mai pot fi depuse adeverințe și cereri de recalculare.

Cum pot ceste aceste venituri influența pensia

Calculul pensiei publice se bazează pe numărul total de puncte realizate de asigurat, iar cuantumul pensiei rezultă prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință.

Prin urmare, valorificarea unor venituri care nu fuseseră luate anterior în calcul poate conduce la modificarea numărului de puncte și, implicit, la creșterea pensiei. Efectul concret nu este însă identic pentru toți pensionarii și depinde de perioadele și veniturile dovedite.

Important este și faptul că nu orice sumă menționată într-o adeverință produce automat o majorare a pensiei. Casa de pensii verifică dacă documentul îndeplinește condițiile legale și dacă veniturile respective pot fi valorificate potrivit legislației.

Ce trebuie să facă pensionarul

Primul pas este identificarea documentelor vechi de la fostul angajator sau de la deținătorul legal al arhivei. Pensionarul trebuie să verifice dacă acestea menționează veniturile lunare, sporurile, perioada în care au fost acordate și elementele referitoare la contribuțiile sociale.

Dacă există venituri nepermanente care nu au fost valorificate, persoana interesată poate solicita recalcularea pensiei prin depunerea documentelor la casa teritorială de pensii. Pentru adeverințele depuse după 1 septembrie 2024, CNPP precizează că recalcularea se face pe baza cererii, iar drepturile rezultate se acordă din luna următoare depunerii acesteia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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