Care sunt beneficiile pentru sănătate ale consumului de grapefruit: Ce spun studiile. Precauții

Cunoscut pentru gustul său ușor amar și aroma specifică, grapefruitul este mai mult decât un simplu fruct de consum. Bogat în vitamina C, potasiu și compuși vegetali bioactivi, acesta poate contribui la o alimentație sănătoasă și la protejarea organismului. Cercetările indică posibile beneficii pentru sănătatea cardiovasculară și funcția vaselor de sânge, însă grapefruitul are și o particularitate importantă: poate interacționa cu anumite medicamente.

Grapefruitul (Citrus paradisi) face parte din categoria fructelor citrice și se remarcă prin conținutul de vitamina C și potasiu. În plus, conține flavonoide, printre care naringina, un compus responsabil în mare măsură de gustul amar al fructului.

Interesul cercetătorilor pentru grapefruit nu se limitează la aportul său de vitamine. Naringina și compușii derivați din aceasta, în special naringenina, sunt studiați pentru proprietățile antioxidante și antiinflamatorii și pentru posibila lor contribuție la sănătatea cardiovasculară. O analiză sistematică publicată în 2025, care a evaluat 62 de studii, a găsit rezultate promițătoare privind efectele naringinei asupra funcției endoteliale și cardiovasculare, dar autorii subliniază că sunt necesare mai multe studii clinice pentru a confirma amploarea beneficiilor la oameni.

Sprijin pentru sănătatea cardiovasculară

Unul dintre cele mai interesante domenii de cercetare este legătura dintre grapefruit și sistemul cardiovascular. Flavonoidele din grapefruit sunt investigate pentru capacitatea lor de a influența stresul oxidativ, inflamația și funcția endoteliului – stratul de celule care căptușește interiorul vaselor de sânge.

În studiile experimentale, naringina a demonstrat efecte antioxidante, antiinflamatorii și de protecție vasculară. Datele disponibile la oameni sunt însă mai limitate. Unele cercetări au raportat îmbunătățiri ale anumitor parametri, precum profilul lipidic sau rigiditatea arterială, însă rezultatele nu justifică în prezent prezentarea grapefruitului drept tratament pentru bolile cardiovasculare.

O analiză a studiilor clinice randomizate privind grapefruitul a identificat, de asemenea, o mică reducere a tensiunii arteriale sistolice, dar nu a găsit dovezi convingătoare că fructul produce, de unul singur, o scădere semnificativă a greutății corporale. Cercetătorii au atras atenția asupra numărului redus de studii și a duratei lor limitate.

Vitamina C și protecția organismului

Un alt argument în favoarea grapefruitului este aportul de vitamina C, un nutrient esențial implicat în funcționarea normală a sistemului imunitar și în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Ca parte a unei alimentații variate, consumul de fructe citrice poate contribui la atingerea necesarului de vitamina C. Grapefruitul aduce în același timp apă, fibre și alți compuși vegetali, ceea ce îl face o alternativă nutritivă la gustările ultraprocesate sau la deserturile cu mult zahăr adăugat.

Pentru un aport mai bun de fibre și pentru o sațietate mai mare, fructul întreg este, în general, o alegere mai bună decât sucul. Sucul poate fi consumat, dar este mai ușor să fie băut în cantități mari și nu oferă aceeași structură alimentară ca fructul întreg.

Nu este un „fruct-minune” pentru slăbit

Grapefruitul a devenit celebru de-a lungul timpului datorită așa-numitelor „diete cu grapefruit”. Totuși, cercetarea nu susține ideea că simpla introducere a acestui fruct în alimentație determină automat scăderea în greutate.

O meta-analiză a studiilor clinice randomizate nu a identificat o diferență semnificativă a greutății corporale între persoanele care au consumat grapefruit și grupurile de control. Prin urmare, grapefruitul poate face parte dintr-o dietă echilibrată pentru controlul greutății, dar nu trebuie considerat un produs de slăbit.

Mare atenție la medicamente

Există însă un aspect care diferențiază grapefruitul de multe alte fructe: poate modifica modul în care organismul absoarbe și metabolizează anumite medicamente.

Administrația americană pentru alimente și medicamente (FDA) avertizează că grapefruitul și sucul de grapefruit pot interacționa cu unele medicamente. În anumite situații, grapefruitul inhibă o enzimă intestinală numită CYP3A4, ceea ce poate determina pătrunderea unei cantități mai mari de medicament în sânge și, implicit, creșterea riscului de reacții adverse. În alte cazuri, poate reduce absorbția anumitor medicamente și le poate diminua efectul.

Printre medicamentele pentru care pot exista interacțiuni se numără anumite statine, unele medicamente pentru hipertensiune, anumite tratamente utilizate după transplant, unele medicamente pentru anxietate, aritmii sau alergii. Nu toate medicamentele din aceste categorii sunt afectate, iar intensitatea interacțiunii diferă în funcție de substanța activă și de persoană.

De aceea, persoanele care urmează tratamente medicamentoase regulate ar trebui să verifice prospectul și să întrebe medicul sau farmacistul înainte de a consuma grapefruit în mod constant. Nu este recomandată întreruperea unui tratament prescris doar pentru a putea consuma grapefruit.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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