Bărbat de 49 de ani, din Alba Iulia, cu „alcool la bord” pe un bulevard din municipiu dis de dimineață: Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 49 de ani din Alba Iulia a fost oprit de polițiști, sâmbătă dimineața, pe bulevardul Încoronării, iar etilotestul a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus la spital pentru stabilirea alcoolemiei, iar polițiștii continuă cercetările.

„La data de 5 septembrie 2026, în jurul orei 08.50, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au oprit pentru control, pe bulevardul Încoronării din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din municipiu.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,95 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate”, a transmis IPJ Alba duminică, 6 septembrie 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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